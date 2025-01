Pitti Uomo: dal 14 al 17 gennaio a Firenze, l’uomo torna a vestire lo stile British

Saranno circa 790 i brand che parteciperanno all’imminente Pitti Uomo, di cui, quasi la metà provenienti dall’estero. Ma, l’attenzione, non sarà solo destinata alla stile formale e classico, perché anche gli uomini amanti di un look meno ingessato, potranno godere di suggerimenti ed ispirazioni per la moda urban e sportiva.

Dunque, il tema del Pitti Uomo 107, come dicevamo, sarà: Fire! E pertanto, gli allestimenti di Fortezza del Basso, a cura di Alessandro Moradei, ripercorreranno le mille ed emozionanti declinazioni del fuoco. Un elemento imprescindibile per la sopravvivenza dell’uomo.

La campagna pubblicitaria della manifestazione, è stata interpretata dal fotografo Andrea Ariano, con il titolo: “I’m on Fire”. In particolar modo, troviamo quattro ritratti maschili immortalati che trasmettono a chi li guarda, una immagine potente, avvolgente e decisamente calda, tanto da conferire un leggero movimento ai soggetti fotografati, attraversati in modo morbido da una fiamma.

Per esempio, Tombolini, propone un mix di cashmere e seta; l’Harris Wharf London, brand inglese fondato da due italiani nel 2010, presenta blazer con fantasie, oppure, i completi con i filati pregiati firmati Loro Piana. Ancora, Paoloni, porta in scena il progetto The Blazer, esponendo le giacche dalla costruzione innovativa. Tessuti sempre verdi come il velluto a coste larghe o liscio e, ai piedi, mocassini o derby, come le scarpe di Stuart Weitzman, importante realtà internazionale di calzature.

Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, commenta : “La moda sta vivendo una complessa fase di transizione che noi di Pitti Immagine non possiamo limitarci a osservare: dobbiamo darne un’interpretazione, tradurla in scelte di mercato e contenuti di comunicazione, anche rischiando. Abbiamo spinto, per esempio, più che in passato, sul mix merceologico, mescolando in modo audace le carte tra fashion e lifestyle. Abbiamo poi deciso di dedicare un’attenzione speciale alla cultura del running come fenomeno di integrazione orizzontale di una comunità ideale, non solo di consumo: potrà fare da riferimento per progetti analoghi ispirati ad altre tendenze, scommettendo su quelle destinate a lasciare un segno riconoscibile. Altrettanto interessante è lo spazio riservato alle collaborazioni internazionali curate da altre organizzazioni promozionali: è una peculiarità del salone che, in questo modo, esplora seleziona e cataloga ciò che di più rilevante sta accadendo nel mondo della moda“.