Anoushka Borghesi è la nuova Global Communication Director di Giorgio Armani

Nel 50° anniversario della fondazione dell’ azienda, il Re della Moda italiana continua a puntare in modo deciso sulle donne e sul loro potenziale enorme fatto di passione e voglia di migliorare

Milano – Anoushka Borghesi è la nuova Global Communication Director della Giorgio Armani S.p.A. , un ruolo creato recentemente, propedeutico a coordinare in modo centrale l’assetto comunicativo generale del gruppo. Nomina che arriva nel 2025, proprio nel cinquantesimo anniversario della fondazione dell’azienda da parte di Re Giorgio, nato a Piacenza, ma milanese di adozione, innamorato perdutamente della sua Milano. Una scelta che, ancora una volta, sta ad indicare come Armani intenda continuare a puntare in modo deciso sull’enorme potenziale delle donne, fatto di passione e voglia di migliorare sempre e comunque.

Anoushka Borghesi, ha maturato una esperienza internazionale ragguardevole. Nata a Londra, da padre italiano e madre tedesca, ha conseguito la laurea in Management Internazionale presso la London European School of Economics nel 2000, esordendo a livello professionale in Yves Saint Laurent, affianco a stilisti del calibro di Tom Ford e Stefano Pilati.

Nel 2009, è stata nominata direttrice della comunicazione proprio di YSL per l’Europa, trasferendosi in pianta stabile a Parigi e nel 2010 è entrata a far parte della Giorgio Armani S.p.A., dove ha ricoperto dal 2013 ad oggi, il ruolo di Responsabile Media & Pr.

Anoushka Borghesi, alla luce dell’incarico conferitole, condurrà le strategie di comunicazione globale del Gruppo Armani, includendo quelle riferibili ai brand Emporio Armani, A|X Armani Exchange e Armani/Casa, il settore hospitality e i lavori per l’Armani Hotel a Diriyah, in Arabia Saudita, nel 2026. La missione è quella di rendere ancora più solida e protagonista l’identità del marchio sul panorama estero, attraverso i valori cardine di una storia che ha consacrato Giorgio Armani ad una fama immortale.