Giorgio Armani presenta la collezione Neve per un Inverno da protagonisti

Nulla viene tralasciato, i capi riflettono in modo impeccabile lo stile Armani, in perfetta armonia tra ricerca tessile, forme e colori, all’insegna dell’eleganza.

Per l’uomo, il raffinato e seducente colore blu navy, ed il calore potente del color cioccolato si fondono con il logo del brand milanese. Questo connubio suggestivo lo ritroviamo per i piumini, i pantaloni, le tute, i gilet, che mostrano effetti cangianti; ma anche le giacche e i pantaloni idrorepellenti, i cappotti e i bomber di shearling , i maxipull a coste, o con zip o a dolce vita con abbottonatura a serafino; ancora molto jersey per far risaltare la costruzione anatomica in contrasto con effetti cangianti e superfici opache, corredati da passamontagna, cappelli, sciarpe, guanti, scarponcini, caschi e visiere, sci, tavole da snowboard.

Per il prossimo inverno, invece, la donna che vuole indossare la collezione Armani Neve, potrà scegliere tra giubbotti, pantaloni e tute nei colori pastello o con stampe che richiamano gli scenari tipici della montagna, in aggiunta, piccole cappe, bomber e shearling, o peacoat di maglia pettinata e sofficissima. Per la maglieria, appunto, i tessuti scelti spaziano dal total cashmere per le tute, ai morbidi e over pull, a coste o jacquard. Nuances polari per questi capi: dal ghiaccio, al grigio perla, sfumato nel rosa e nell’azzurro tenue.

Giorgio Armani Neve, nell’ambito della presentazione della sua nuova collezione montana, organizza, anche per questa stagione invernale alle porte, molte iniziative a tema, come le vetrine di alcune delle più importanti boutique della griffe sparse nel mondo- Milano, Londra, Monaco, Parigi, St. Moritz, Tokyo, Chengdu, Chicago, Boston – allestite con pareti bianche scultoree che traggono ispirazione dai paesaggi innevati, arricchiti da tocchi di argento, e legno, dalla forma geometrica. A St. Moritz, poi, sarà lo stesso punto vendita, oltre alle vetrine, ad ospitare il concept della collezione. Ad essere interessate per l’evento, inoltre, saranno anche le famose terrazze panoramiche ad alta quota Alpine Hutte di St. Moritz, e l’ Ideal 1850 di Megève che vedranno la dislocazione di tavolini, sedie, art de la table particolari e personalizzate, con il personale vestito con uniformi in tema, pronto per servire cocktail e cioccolatini Armani/Dolci. Mentre a gennaio 2025, nel pieno della stagione sciistica, si terrà un appuntamento esclusivo ed immersivo nel mondo firmato Giorgio Armani.

Ma il brand fondato dallo stilista piacentino, non dimentica mai l’impegno nelle battaglie etiche e civili, come quelle per la lotta al cambiamento climatico. Infatti, ritorna anche quest’anno, la collaborazione con un progetto di ricerca per aumentare la consapevolezza sull’interconnessione esistente tra montagna e mare, rispetto al tema dell’inquinamento, al fianco della One Ocean Foundation, per rinnovare in modo ancora più capillare la mappatura dello stato di contaminazione dei ghiacciai dislocati su tutto l’arco alpino.