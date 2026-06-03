Giovedì 18 giugno Gli Stati Generali, in collaborazione con Fondazione Cariplo, organizzano un pomeriggio di discussione sul presente e il futuro di Milano, dando seguito a un percorso che ha visto nel Brainsday di dicembre scorso la sua ultima tappa. L’appuntamento è in viale Vittorio Veneto 2, presso il MEET, a partire dalle 14.30 fino all’ora dell’aperitivo. Ci sarà la community de Gli Stati Generali, voci del mondo accademico, economico, politico, associativo. Sarà un momento di confronto davvero aperto, un tempo nel quale discutere, iniziare a scrivere insieme il futuro della città.

Dove e quando si svolge il Brains Day de Gli Stati Generali su Milano

Giovedì 18 giugno 2026, dalle 14.30 all’aperitivo

MEET

Viale Vittorio Veneto, 2 – Milano

MM Porta Venezia/MM Repubblica

Il programma è in continua evoluzione!

Il pomeriggio del 18 giugno si aprirà con la presentazione di un’indagine, curata da Gli Stati Generali, sullo stato di salute di Milano e le prospettive economiche politiche e sociali del prossimo futuro.

Hanno già confermato la loro presenza Benedetta Brighenti, direttrice di RENAEL, Alberto Bortolotti, urbanista e co-autore dello stdio La finanziarizzazione del mercato urbano milanese, Matteo Colle, direttore delle Relazioni Esterne di Gruppo CAP, Sergio Urbani, direttore di Fondazione Cariplo.