“La Forza del Destino” di Giuseppe Verdi per la Prima della Scala il 7 dicembre

Milano- Parte il conto alla rovescia per uno degli eventi più emblematici della storia di Milano. La Prima del Teatro La Scala, dove andrà in scena per l’ inaugurazione della stagione operistica, “La Forza del Destino“ di Giuseppe Verdi“, sotto la direzione del maestro Riccardo Chailly, giunto alla sua undicesima edizione, con la regia di Leo Muscato, Alessandro Verazzi per le luci, Federica Parolini per le scene, Silvia Aymonino per i costumi, Michela Lucenti per le coreografie e con il grande soprano di caratura internazionale,Anna Netrebko, Brian Jagde, Ludovic Tézier e Vasilisa Berzhanskaya. L’attesa riguarda anche la partecipazione di ospiti come due dei tre tenori più famosi di tutti i tempi, Placido Domingo e Josè Carreras, ancora la soprano Rajina Kabaibaska, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Grandi assenti, invece, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ed il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il teatro Piermarini, si annuncia sold out, sia in platea che nei palchi, non solo per la serata di sabato 7 dicembre, ma anche per le repliche in programma. Sebbene il prezzo dei biglietti per partecipare alla Prima della Scala non abbia mai fatto desistere gli appassionati, il costo dei pass oscilla tra 3.200 e 130 euro per la serata inaugurale, e tra 300 e 36 auro per le repliche. Dopo mesi di impalcature per il restauro, il tempio della lirica mondiale, torna a splendere, abbracciando Milano in un periodo magico qual è quello delle prossime festività natalizie, a ancor prima della festa di Sant’Ambrogio, Patrono della città. “Lascio una Scala felice, di buonumore, serena e in condizione economica molto forte”, erano state le parole del sovraintendente uscente, Meyer, a cui è subentrato Fortunato Ortombina. Torna anche la Prima Diffusa per portare l’Opera in tutta Milano

Dall’ 1 all’11 dicembre il Comune di Milano insieme a Edison, porterà l’opera in tutta la città con il progetto “Prima Diffusa” , per dare modo alla cittadinanza ed ai turisti di conoscere ed approfondire la magnificenza della musica classica, attraverso guide all’ascolto, concerti, proiezioni e mostre, conferenze e tanti altri appuntamenti gratuiti, resi possibili dalla collaborazione con teatri, istituzioni, luoghi della cultura.

“Prima Diffusa rappresenta un momento importante per la nostra città, un’occasione in cui Milano rinnova il suo impegno per una cultura aperta e accessibile a tutti. Con la diffusione dell’opera ‘La forza del destino’ di Giuseppe Verdi in oltre 30 luoghi e spazi, dai teatri alle case di accoglienza, dagli ospedali agli istituti penitenziari, ribadiamo il valore inclusivo della cultura come strumento di coesione sociale. Questo progetto, frutto di una rete di collaborazioni preziose, è un esempio virtuoso di come Milano sappia coniugare eccellenza artistica e solidarietà, rendendo la magia della Prima della Scala un patrimonio condiviso da tutta la comunità“, ha commentato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi .

“Sin dalle origini della nostra storia, abbiamo portato innovazione e progresso in tutte le comunità in cui operiamo e la nostra partnership con il Teatro ne è un esempio. Infatti, negli ultimi anni abbiamo collaborato con la Fondazione per avviare il suo percorso di decarbonizzazione e di transizione ecologica. Oggi Edison è orgogliosa di essere non solo Fondatore Permanente del Teatro alla Scala, ma anche partner strategico per la sostenibilità e l’innovazione”, ha aggiunto Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison.