Milano Fashion Week: dal 25 febbraio al 3 marzo in passerella la moda femminile autunno-inverno 2025/2026

Milano– Svelato a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, il calendario ufficiale della prossima Milano Fashion Week, per le collezioni femminili autunno-inverno 2025/2026, in programma dal 25 febbraio al 3 marzo. Anche per questa edizione, si annunciano 153 appuntamenti, con 62 sfilate fisiche e digitali. La Milano Fashion Week, rappresenta un’occasione estremamente importante per il made in Italy e, come ha tenuto a precisare l’assessora alla Moda Alessia Cappello, è “un’occasione di business che produce un beneficio importante per la città“. Basti pensare che i dati di riferimento stimati dal centro studi di Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza, parlano di cifre di poco al di sotto dei 185 milioni di euro di indotto, sicuramente in crescita rispetto al 2024, con un +2,3%. Nello specifico, 85 milioni di euro (46%) saranno destinati allo shopping, 72 milioni (39%) per soggiorni e ristorazione e 27,7 milioni (15%) per i mezzi di trasporto.

Lo stesso Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana , definisce la imminente kermesse milanese come “un evento unico che compete con Parigi per essere la più importante settimana della moda al mondo e un volàno per l’industria che dobbiamo saper tutelare e potenziare“. E sui dazi che potrebbero essere imposti come annunciato dal neo eletto Donald Trump, si è detto “fiducioso, non mi aspetto che ci sia un attacco così ostile alla seconda industria italiana. Se arrivano i dazi, possiamo fare poco: possiamo solo accettarli”.

Sabato De Sarno lascia la direzione creativa di Gucci a due settimane dalla sfilata inaugurale della Milano Fashion Week

Sabato De Sarno, dopo soli due anni dall’esordio in casa Gucci, lascia la direzione creativa del marchio toscano a due settimane dalla presentazione della collezione inaugurale della Milano Fashion Week. Nel comunicato stampa ufficiale del gruppo francese Kering che ne detiene la proprietà, si legge che lo stilista ha terminato la sua collaborazione, seguito poi dai ringraziamenti di Stefano Cantino, nuovo CEO di Gucci che esprime nei confronti di De Sarno profonda gratitudine per la passione e la dedizione dimostrate. Dunque, i pronostici sul suo possibile successore, si susseguono convulsi tra gli addetti ai lavori, lasciando di certo con il fiato sospeso per gli appuntamenti addivenire.

Aprirà il sipario proprio la sfilata di Gucci e lo chiuderà come sempre lo show firmato Giorgio Armani. Ritorna a calcare le passerelle Fiorucci sotto la direzione creativa di Francesco Murano, ma anche il marchio K-Way del gruppo BasicNet. Ma vi saranno anche diversi debutti sui quali sono puntati i riflettori come quello di Dvid Koma per Blumarine e Lorenzo Serafini da Alberta Ferretti. E ancora, i 30 anni di Dsquared2, ed il centenario di Fendi che presenterà una sfilata co-ed donna e uomo.

Ecco il calendario ufficiale della Milano Fashion Week per le collezioni femminili autunno-inverno 2025/2026

Martedì 25 febbraio 2025

15:00 Gucci

16:00 Iceberg

17:00 N.21

18:00 Alberta Ferretti

19:00 K-Way

20:00 Dsquared2

Mercoledì 26 febbraio 2025

09:30 Luisa Beccaria

10:30 Jil Sander

11:30 Daniela Gregis

12:30 Antonio Marras

14:00 Diesel

15:00 Vivetta

16:00 Marco Rambaldi

17:00 Marni

18:30 Onitsuka Tiger

19:30 Fendi

Giovedì 27 febbraio 2025

09:30 Max Mara

10:30 Genny

11:30 Blumarine

12:30 Anteprima

14:00 Prada

16:00 Emporio Armani

17:00 Francesco Murano

18:00 MM6 Maison Margiela

19:00 Roberto Cavalli

20:00 Etro

Venerdì 28 febbraio 2025

10:30 Institution by Galib Gassanoff

11:30 Sportmax

12:30 Calcaterra

14:00Tod’s

15:00 Giuseppe di Morabito

16:00 Moschino

17:00 Sunnei

18:00 Missoni

19:00 Elisabetta Franchi

20:00 Versace

Sabato 1 marzo 2025

09:30 Ferrari

10:30 Ermanno Scervino

11:30 Ferragamo

12:30 Luisa Spagnoli

13:30 Bally

14:30 Dolce & Gabbana

15:30 Laura Biagiotti

16:30 MSGM

17:30 Fiorucci

18:30 Aniye Records

20:30 Philipp Plein

Domenica 2 marzo 2025

09:30 Susan Fang (supportata da Dolce & Gabbana)

10:30 Hui

11:30 Giorgio Armani

12:30 Giorgio Armani

13:30 Avavav

14:30 J.Salinas

15:30 Francesca Liberatore

Lunedì 3 marzo 2025 (Presentazioni Digitali)

10:00 Tokyo James

10:30 Maison Nencioni

11:00 Maxivive

11:30 Jacob Cohën

12:00 Saman Loira