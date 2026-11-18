Le elezioni comunali di Milano si avvicinano e più vicine di loro dovrebbero essere a rigor di logica le primarie milanesi: eppure in città continua a non succedere nulla. O meglio, alcune cose naturalmente succedono e ne parleremo: ma sono tramestii di cucina che arrivano in sala, mentre delle portate principali non si vede ancora l’ombra e non si sente neanche il profumo. Prima c’era molto tempo, come ripeteva Elly Schlein ogni volta che qualcuno nel raggio di un chilometro le citava Milano. Adesso il tempo è poco e nemmeno si sa quanto davvero ne rimane, poiché la data delle elezioni comunali la deciderà il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e dovrà essere compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2027. L’unico dovere imposto dalla legge è che sia annunciata almeno 55 giorni prima del voto. Se al Viminale si decidesse di far votare Milano, Roma, Napoli e Bologna il 18 di aprile, si dovrebbe deciderlo formalmente entro il 22 febbraio. Appuntiamoci questa linea temporale, perché ha molto da dire delle questioni politiche che affrontiamo. Quella data, qualunque sarà, potrebbe coincidere con il voto per le elezioni politiche nazionali, precederle di qualche settimana o di diversi mesi, se la legislatura arriverà alla sua scadenza naturale, prevista per l’inizio dell’autunno. Nel frattempo, la nuova legge elettorale ha iniziato il cammino che la porterà a essere vagliata dalla Corte Costituzionale, che dovrà sciogliere diversi nodi di legittimità: dalle soglie per il premio di maggioranza, all’indicazione obbligatoria da parte delle coalizioni del nome del Presidente del Consiglio. Prima si va al voto, e più alta è la probabilità di votare col Melonellum così com’è, per poi vederlo eventualmente dichiarare incostituzionale a Parlamento eletto e insediato. Di contro, più si va in là con la data delle elezioni politiche, e più cresce la probabilità che il responso della Consulta incida sulle regole e la competizione elettorale dalla quale, in ogni caso, uscirà il prossimo Parlamento dopo aver consultato il quale il Capo dello Stato darà l’incarico per la formazione di un governo che poi, dallo stesso parlamento, dovrà ricevere la fiducia.

Proprio a quel preciso momento sono rivolti tutti i pensieri e le energie della segretaria del Pd, esattamente come quelli dell’attuale inquilina di Palazzo Chigi. La prima vuole entrarci, la seconda restarci. Tutto il resto è marginale, come capita quando un desiderio grande, un obiettivo irripetibile, si para davanti a chi lo persegue. Per Schlein sarebbe arrivare alla presidenza del Consiglio da prima donna di sinistra eletta a quella carica. Sarebbe anche la prima leader progressista da tempo immemore – dai tempi di Prodi – a conquistare la vittoria nel corpo a corpo con la destra. Per Giorgia Meloni, benché sembri strano, la sfida è perfino più alta: dovesse rivincere, sarebbe la prima volta, dalla fondazione dello sghembo bipolarismo italiano, che qualcuno esce da Palazzo Chigi a fine legislatura per poi ritornarci subito dopo, confermato dalla volontà popolare. Non è mai riuscito neppure a Silvio Berlusconi, che è stato l’unico, in ogni caso, a poterci almeno provare. Questo, parlando di statistiche, porterebbe a pensare che in fondo Schlein ha un vantaggio in termini di probabilità. Di contro ha lo svantaggio di dover vincere due volte: la prima dentro al suo Campo Largo, per essere sicura di essere lei la candidata presidente da indicare agli elettori come richiesto dalla Legge Elettorale, salvo interventi della Consulta; la seconda contro la Presidente uscente e la sua destra, forse sgualcita e ammaccata, ma che certo nel paese continua a esistere, e in posizione non marginale. Per entrambe, evidentemente, Milano è un dettaglio, un particolare. Solo che mentre a destra la pressione è poca – vuoi per lo stile della Capa, vuoi perché non c’è mai la coda fuori quando si dà per scontato di perdere – a sinistra, nella sinistra di Milano, del dopo-Sala si è cominciato a parlare quando era ancora di là da venire. E mentre Elly Schlein diceva che era presto, e poi faceva dire ai suoi emissari che era presto quando iniziava a esserlo un po’ meno, le candidature a sindaco/a fiorivano e si moltiplicavano. Tanto che, a un certo punto, il Pd milanese, pensando di semplificarsi la vita pronunciò come non fosse mai passata di moda una parola obsoleta: Primarie, quella pratica strana che ha permesso a Schlein di diventare segretaria, e che poi proprio Elly sembrava aver definitivamente archiviato a ogni livello. Qualcuno pensava forse che l’idea avrebbe “semplificato il quadro”, come dicevano una volta i burocrati dei partiti, o sarebbero state meramente confermative di un vincitore annunciato, ohe si potesse portare facilmente la palla a rotolare dove si desiderava. Invece adesso i candidati sono sette – Mario Calabresi, Emmanuel Conte, Carlotta Cossutta, Tommaso Goisis, Pierfrancesco Majorino, Lorenzo Pacini, Anna Scavuzzo – e le incognite anche di più. E siamo appunto all’oggi, a questa campagna per le primarie che tutti in pubblico giurano che ci saranno, ma poi in privato nessuno scommetterebbe un soldino sul come, con che regole e soprattutto quando.

I tempi, ancora loro. Il calendario nazionale e locale che abbiamo appuntato all’inizio, con tutte le sue variabili, fuso in un meccanismo solidissimo con le aspirazioni e le priorità di Elly Schlein, è il cardine dentro al quale necessariamente ci muoviamo. Le eventuali primarie milanesi non possono svolgersi prima di quelle nazionali, da Roma sul punto sono stati chiari. Meglio sarebbe che si svolgessero dopo, sull’idea di una contemporaneità gli emissari di Schlein si son mostrati timidamente possibilisti. Questo è un primo vincolo, e la ragione per la quale a Milano si dice che le primarie sono una risorsa ma poi non si avviano i passaggi formali, interni al partito e alla coalizione, per indirle. Tredici saggi hanno lavorato ai documenti programmatici prodromici all’appuntamento, ma insomma: nessuno che ha il potere di farlo ha ancora messo l’agenda sul tavolo. Fino a quando Elly non dà il via libera, difficilmente qualcuno forzerà. Anche perché la politica è un mestiere e come in ogni lavoro le risorse sono per definizione scarse. Quest’anno si vota per il Comune e per il Parlamento, al più tardi a inizio 2028 si vota per la Regione Lombardia. Almeno per i primi due appuntamenti, il pallino di candidature e liste, dentro al Pd, ce l’ha in mano il Pd di Elly Schlein. La Regione sarà dopo e, se Schlein avrà vinto la sua enorme scommessa, sarà regina del Campo largo e avrà potere di vita e di morte, diversamente no, ma a questo ci penserà poi semmai chi resta fuori dalla prima corsa per assessirati milanesi e posti a Roma. Per essere più chiari: chi vuole un posto in lista per il parlamento, oggi, deve appunto sperare nelle scelte di Schlein e del plenipotenziario Igor Taruffi, e quindi se il mandato che arriva da loro è “prendete tempo” allora si prende tempo. Anche se il tempo – come la linea cantata da Giovanni Lindo Ferretti – non c’è.

La “linea” dei Pd sulle primarie milanesi

Nell’elenco dei candidati alle primarie ci sono tre candidati iscritti al Pd, e sono anche gli unici tre professionisti della politica, ed è scritto col massimo rispetto da chi ritiene sia professione vera, necessaria più di molte e in teoria nobile più di tutte. Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale di opposizione dopo essere stato candidato presidente, è uomo forte del partito milanese e nazionale, membro della segreteria nazionale di Schlein, cioè dell’organo che ogni segretario costruisce a propria immagine e somiglianza; Anna Scavuzzo è vicesindaca di Beppe Sala da due consiliature, ha attraversato gli anni facile e tirato la carretta in quelli brutti del Covid, del carovita, della fine della Belle Epoque milanese; Lorenzo Pacini ha trent’anni, dal Consiglio Regionale è rimasto fuori per una manciatina di voti, ragionevolmente ci riproverà la prossima volta dopo una campagna a tambur battente, un progetto di sinistra-sinistra per Milano, un libro da portare in giro, una notorietà nazionale conquistata su ogni palcoscenico possibile. Fino a quando sono candidati alle Primarie, non sono candidabili ad altri ruoli, tanto meno in Parlamento e, soprattutto per i primi due, non è una questione da poco. Non lo è – altrettanto e soprattutto – per molti altri, che in Parlamento ci vogliono rientrare o entrare per la prima volta, e non hanno ruoli di partito o istituzionali, nè rapporti preferenziali col cerchio magico di Elly, per avere alcuna certezza di candidatura, a tacere delle preferenze che, salvi i capilista, saranno un tema per tutti. E quindi, uno o due posti disponibili in più, in lista, possono significare molto e quindi “viva le primarie”.

Già, viva le primarie, ma con juicio. A Stefano Buffagni che pochi giorni fa, a nome del Movimento 5 Stelle, diceva al Corriere che il Re è nudo, le primarie a Milano sono irragionevoli e non c’è davvero il tempo per farle rispondono oggi Lia Quartapelle, milanese e parlamentare del Pd dal 2013, sicuramente lontana da Elly Schlein e ragionevolmente vicina alla candidatura extra-partitica di Mario Calabresi, e Giuseppe Roccisano, segretario della Federazione milanese di Sinistra Italiana. Non concordano sui tempi, visto che Quartapelle chiede di procedere speditamente e di convocare le primarie milanesi addirittura prima di quelle nazionali, cioè proprio quello che Schlein non vuole e per questo finora il Pd milanese non ci ha neppure provato, mentre Roccisano dice che due primarie in poche settimane non avrebbero senso, e l’unica opzione è che si svolgano insieme a quelle nazionali. Entrambi però dicono che vanno fatte, che non ha senso smobilitare una mobilitazione già attivata e capillare attorno ai candidati. A ben guardare, la differenza sui tempi è anche una differenza di sostanza: nel discorso dell’esponente del Pd, le primarie milanesi seguirebbero un cammino totalmente autonomo, e diventerebbero rapidamente una certezza, di fatto l’unica nel confuso calendario da cui siamo partiti. Le parole di Roccisano, invece, fanno comunque dipendere l’appuntamento milanese da quello nazionale. Che è meno incerto di quello per scegliere il candidato sindaco, ma le vie della politica sono infinite, le dimissioni di Meloni potrebbero arrivare presto e tagliare le gambe a ogni ipotesi, e in questo caso le primarie nazionali sarebbero travolte e con loro, ragionevolmente, anche quelle locali. Inoltre, se le primarie nazionali scivolassero a marzo, invece del vago febbraio dichiarato dai leader del Campo Largo, e le elezioni comunali fossero già fissate per aprile, sarebbe davvero tardi, e molto difficile far stare tutto nei tempi. Infine, più di qualcuno manifesta un dubbio sulla vera capacità di mobilitazione, di queste primarie, soprattutto se dovessero svolgersi separatamente da quelle nazionali. L’ultima volta che fu scelto così il candidato, la volta di Beppe Sala ormai più di dieci anni fa, i partecipanti dichiarati furono 60 mila circa. Immaginando numeri analoghi – per nulla scontati, ad ascoltare chi sta vicino alle macchine dei partiti – e con sei o sette candidati in campo, nessuno sa prevedere l’esito. Ma, a certe condizioni, potrebbero perfino bastare 15 mila voti per vincere la candidatura, magari qualcosa di meno. Qualcuno prevede uno sfoltimento autoritativo dei partecipanti, e non sarà per nulla facile. Altri ipotizzano primarie a doppio turno ma, dato quanto detto finora, siamo tra la fantascienza e la barzelletta.

Le soluzioni facili che non esistono

E così, mentre quasi nessuno dice quel che ha detto solo Buffagni, e molti però lo pensano, e molti in pubblico parlano le lingue di Quartapelle e Roccisano, pur tenendosi più di una riserva nella mente e nel cuore, vale la pena di pensare a cosa sarebbe, a come atterrerebbe sulla comunità degli attivati milanesi un eventuale Piano B. Ovvero, la cancellazione delle primarie, e una scelta che arriva dall’alto della leadership di Schlein e si tira dietro gli altri, o “dal basso” dell’accordo tra i vari partiti e blocchi milanesi, ma appunto senza il voto della base. Una benedizione che sarebbe un’imposizione. Già, ma per benedire chi? Che Majorino sia politicamente vicino a Schlein è ovvio e sicuro, e che qualche tentativo di compattare il partito di Milano attorno al suo nome sia stato fatto è probabile, ma evidentemente non è andato a buon fine. Che Calabresi non sia la cup of tea della segretaria e della sua base più stretta è pure certo, tanto che si dice che proprio dall’alto del partito romano sia arrivato a suo tempo il benestare alle primerie, nella speranza che una contesa senza paracadute lo scoraggiasse. A Calabresi, a sinistra, non hanno sicuramente giovato i tanti endorsement di Calenda che è dato in costante avvicinamento tattico al centrodestra meloniano a livello nazionale. Però è vero che Calenda e i suoi a Milano esistono, e sono voti veri, molto più che nel resto d’Italia, e vero è, soprattutto, che la popolarità di Calabresi in città è vera e solida, e indipendente e autonoma dalla politica. Tanto che, tra le paure non dichiarate pubblicamente ma ammesse privatamente da chi fa politica in città, c’è quella che, di fronte alla scelta traumatica di cancellare le primarie, l’ex direttore di stampa e Repubblica e fondatore di Chora Media, potrebbe anche accarezzare l’idea di provarci da solo. A differenza di altri che sono in lizza oggi, infatti, non è un politico di mestiere e, per questo, a differenza loro, non ha interesse ad alcun piano B. Un posto in Parlamento o in Regione sono importanti per un politico, ma è piuttosto evidente che lui non vuole diventare un politico, ma vuole diventare sindaco di Milano. Un conto sarebbe perdere le primarie – che peraltro inizialmente, secondo le cronache, non era esattamente entusiasta di affrontare – e altro sarebbe vedersi negato il diritto a partecipare, soprattutto qualora la scelta del candidato imposto dovesse avere il nome e il cognome di uno degli altri sei. Naturalmente, speculare e contrario sarebbe il sentimento personale e politico degli altri candidati, o almeno di alcuni di loro, se dovesse essere scelto lui senza passare dalle primarie: ma ragionevolmente diverse sarebbero le conseguenze e le prospettive, personali e politiche, che quella decisione comporterebbe. In ogni caso, una convergenza pilotata dall’alto su qualunque candidato in campo avrebbe costi politici e reputazionali elevati, anche perchè certificherebbe – come minimo – un processo non gestito e non pensato fin dalle sue origini.

Naturalmente, nessuno degli elementi che ho provato finora a riassumere e descrivere, per come li ho assorbiti e osservati in questi mesi, è una ragione valida per ritenere di per sé migliore una decisione o un’altra. Non parlo delle preferenze che ciascuno può avere per un candidato o una candidata, ovviamente, ma del processo per arrivare al nome. Già, perchè arrivato a questo punto, un processo davvero virtuoso e non traumatico evidentemente non si dà. Primarie così affollate saranno un campo di battaglia e incorporano variabili imprevedibili, come abbiamo detto finora. Evitare le primarie con un colpo di mano, per funzionare, necessiterebbe di grande coraggio politico, di un’assunzione di un mea culpa ben fatto per come si è arrivati fin qui, e di un coinvolgimento unitario delle “basi” perchè poi lavorino insieme, cosa che sembra quantomeno improbabile, dati contesto, causa e pretesto. Il tutto poi, finora, è stato subordinato a Roma, ai piani di Elly Schlein per arrivare a Palazzo Chigi ed evitare che Giorgia Meloni si elegga (il suo) Presidente della Repubblica. Obiettivo politico comprensibile, dal punto di vista di un Partito, ma che ha finito per sacrificare totalmente le ragioni della seconda città italiana, che a sua volta ha la colpa di essersi fatta sacrificare. I vulnus di questo processo sono molti, e potremmo anche continuare a elencarli: ma quelli messi in fila finora bastano a dire che una via di uscita serena, da questo pantano, probabilmente non c’è. I malumori diffusi capillarmente, in ogni fazione in campo e a bordo campo, lo confermano. L’altra sera, mentre dialogavo con Mario Calabresi a un incontro organizzato dall’Associazione La Cultura in Prima Linea, stimolato da un elettore che chiedeva di non fare le primarie anche in ragione di un processo partecipativo un po’ disordinato, il candidato ha detto più o meno così: “Mentre io sono qui, altri candidati sono altrove a parlare della città con altri cittadini. È una cosa molto positiva, che testimonia la voglia di portare idee e di ascoltarne altre, e farà bene al futuro di Milano”.

C’è davvero da augurarsi che sia così, e che qualunque cosa esca da questo magma si porti dietro idee, proposte, speranze, progetti, programmi e che le delusioni e le frustrazioni diventino energia e spinta. Non sarà facile, anzi, ma del resto non ci sono soluzioni facili per i problemi complessi che riguardano Milano e molte città che le somigliano, il suo posto nel mondo e nel paese, il suo rapporto con il territorio attorno e la sua capacità di crescere includendo. Anzi, sarebbe bene quanto prima parlare di tutto questo, seriamente e al più presto.