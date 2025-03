Milano: dall’8 al 13 aprile torna la 63° edizione del Salone Internazionale del Mobile

Milano– Dall’ 8 all’ 13 aprile 2025, torna la 63° edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano, con oltre 2 mila espositori provenienti da 37 Paesi. Negli spazi fieristici di Rho, dunque, business e cultura si uniranno per dominare la scena nazionale ed estera attraverso una piattaforma strategica proficua come poche. 148 i brand presenti in circa 169 mila metri quadrati di superficie espositiva netta occupata, di cui più di 32 mila destinati al ritorno della Biennale Euroluce (300 brand, con il 46,5% estero); Ancora, va sottolineata la partecipazione di 700 designer per il SaloneSatellite, tutti under 35 e 20 scuole ed Atenei internazionali. Cifre che rappresentano al meglio la rete fitta e vincente di scouting e promozione di una rassegna ormai storica che riesce a sposare innovazione e sviluppo sostenibile, rispondendo alle esigenze dei vari mercati , puntando molto su giovani e formazione.

Ma, il Salone Internazionale del Mobile di Milano, è anche, ed indiscutibilmente, nutrimento per la cultura, con una proposta varia e prestigiosa che prevede l’installazione di tre siti specifici tra la Fiera di Milano ed il centro urbano come : “Pierre-Yves Rochon. Villa Héritage” (pad. 13-15), “Paolo Sorrentino. La dolce attesa” (pad. 22-24), “Robert Wilson. Mother” (Museo Pietà Rondanini – Castello Sforzesco).

E poi ci sono gli innumerevoli ed attesissimi eventi del Fuorisalone 2025 che, rimane una vetrina esclusiva e privilegiata, all’insegna della pura sperimentazione ed esplorazione di un universo di creatività e talento, capace di costruire collaborazioni uniche sotto molti punti di vista, avvicinando anche mondi diametralmente opposti. E così, i cortili storici della vecchia Milano, dall’eco rinascimentale o i grandi spazi industriali ristrutturati, ospiteranno un pubblico attento e curioso cosmopolita, per intraprendere una esperienza assolutamente immersiva e certamente emozionante. Il Brera Deisgn District, giunto alla sua 16° edizione, simboleggia il cuore pulsante del FuoriSalone 2025, con il tema “Mondi Connessi”, comprendendo 200 brand e 166 espositori temporanei.

Inoltre, la zona Tortona, presenta una nuova proposta con Tortona Rocks, Tortona Design Week, Superstudio e Base attraverso la poliedricità di più approcci rivoluzionari ed innovativi.

5VIE, ovvero le vie del centro storico di Milano tra corso Magenta, Sant’Ambrogio e le Colonne di San Lorenzo, permetteranno al pubblico di viaggiare in modo poetico attraverso le “Armonie Invisibili”.

Tutti gli eventi in programma che coinvolgeranno Milano totalmente, facendola diventare un’unica arteria artistica, economica e culturale sono consultabili direttamente sul sito del Salone Internazionale del Mobile di Milano .