Parigi celebra l’Alta Moda: sfilate di Haute Couture dal 27 al 30 Gennaio 2025 e Armani Privè festeggia 20 anni

Parigi– Parigi si appresta a diventare il palcoscenico dell’Alta Moda con le attesissime sfilate di Haute Couture, in programma dal 27 al 30 gennaio 2025. Questo evento annuale rappresenta un momento cruciale nel calendario della moda, dove i più prestigiosi stilisti del mondo presenteranno le loro creazioni più audaci e innovative, all’ insegna dell’ artigianato e dell’ eleganza.

Le sfilate di Haute Couture non sono solo un’opportunità per i designer di mostrare le loro ultime collezioni, ma anche un’occasione per esplorare temi artistici e culturali attraverso il linguaggio della moda. Ogni anno, le passerelle parigine, si trasformano in veri e propri teatri, dove ogni abito racconta una storia e ogni dettaglio è frutto di un lavoro meticoloso e di una visione creativa.

Quest’anno, l’attenzione sarà rivolta a nomi storici come Chanel, Dior e Givenchy, che continueranno a spingere i confini dell’innovazione, ma anche a nuovi talenti emergenti che stanno guadagnando visibilità nel panorama della Haute Couture. Le aspettative sono alte, con anticipazioni su collezioni che promettono di mescolare tradizione e modernità, utilizzando tessuti pregiati e tecniche artigianali che richiedono ore di lavoro. Il programma delle sfilate prevede eventi esclusivi, presentazioni private e installazioni artistiche che accompagneranno le passerelle. Gli stilisti sono noti per la loro capacità di creare atmosfere uniche, trasformando gli spazi in esperienze immersive che coinvolgono tutti i sensi. Gli ospiti, tra cui celebrità, influencer e appassionati di moda, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile, circondati da opere d’arte viventi. Inoltre, la sostenibilità continua a essere un tema centrale nel mondo della moda, e molti designer stanno integrando pratiche eco-friendly nelle loro collezioni. Questo approccio non solo riflette una crescente consapevolezza ambientale, ma rappresenta anche una risposta alle sfide del settore, dimostrando che l’alta moda può essere sia lussuosa che responsabile. Le sfilate di Haute Couture di Parigi non sono solo un evento per gli addetti ai lavori, ma un momento di celebrazione per tutti gli amanti della moda. Con il mondo intero che osserva, Parigi si prepara a brillare ancora una volta come la capitale indiscussa della moda, dove l’eleganza e l’innovazione si incontrano in un abbraccio perfetto.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana conquistano Parigi con la collezione “Les siciliennes”

Domenico Dolce e Stefano Gabbana presentano la loro collezione di Haute Couture, dal titolo “Les siciliennes”, nella capitale francese, presso l’Hotel de la marine, strappando molti applausi, a pochi giorni dall’inaugurazione della mostra “Dal cuore alle mani”, in esposizione fino al 31 marzo presso le sale del Grand Palais. Il defilè racconta di una lunga storia d’amore con le tradizioni italiane, in particolar modo siciliane, tanto care ai due stilisti. Il colore dominante è il nero, riscaldato ed illuminato dal rosso passione e dell’oro, simbolo di opulenza. In un climax sacro, sfilano la seduzione e il richiamo mistico di una terra magica e antica. Volti coperti da velette, pizzi, ricami. Abiti lunghi o molto corti, con sotto autoreggenti. Gioielli vistosi e dalla connotazione religiosa come rosari, crocifissi. Tra i presenti Monica Bellucci, già musa di Dolce & Gabbana, insieme al compagno, il regista Tim Burton, Carla Bruni, Catherine Deneuve ed Eva Herzigova.

Giorgio Armani festeggia 20 anni di Armani Privè e presenta la sua collezione di Haute Couture il 28 gennaio presso il nuovo quartier generale di Parigi, Palazzo Armani

Il 2025 segna un traguardo significativo per la maison fondata dal Re della Moda italiana, Giorgio Armani: vent’anni di Collezioni Armani Privé, un capitolo dedicato all’alta moda che ha saputo ridefinire il concetto di lusso e raffinatezza. Fondata nel 2005, la linea Privé, ha rappresentato un’evoluzione naturale per Giorgio Armani, un designer che ha sempre cercato di unire tradizione e modernità, eleganza e funzionalità.

In questi due decenni, le Collezioni Armani Privé hanno incantato il mondo della moda con creazioni che esprimono un’estetica senza tempo, caratterizzata da silhouette impeccabili, tessuti pregiati e dettagli artigianali. Le collezioni hanno spesso tratto ispirazione da viaggi, arte e cultura, portando in passerella un mix di influenze che hanno reso ogni pezzo unico. Per celebrare questo importante anniversario, Giorgio Armani ha annunciato una sfilata speciale a Parigi, prevista per il 28 gennaio 2025, presso il suo nuovo quartier generale: Palazzo Armani, situato al civico 21 di Rue Francois 1er. La capitale francese, da sempre considerata la capitale dell’Alta Moda, ospiterà un evento che promette di essere memorabile. La sfilata non solo metterà in mostra le ultime creazioni della linea Privé, ma sarà anche un omaggio al percorso artistico del designer, un viaggio attraverso le sue influenze e le sue innovazioni nel corso degli anni. Con 20 anni di Collezioni Armani Privé, Giorgio Armani continua a dimostrare che la moda è un linguaggio in continua evoluzione, capace di raccontare storie e di esprimere emozioni. La sfilata di Parigi sarà un’occasione imperdibile per celebrare non solo il talento di un grande stilista, ma anche l’eredità di un marchio che ha saputo rimanere fedele alla propria visione, pur abbracciando il cambiamento e l’innovazione.

“Un regalo che mi sono voluto concedere. Un modo per lasciare spazio alla fantasia senza i limiti funzionali ed economici che il prêt-à-porter impone. E anche una specie di laurea. Quando si parla di alta moda è irrinunciabile, perché ne rappresenta l’epicentro. Sia chiaro, questo non sminuisce in alcun modo Milano. Ma la cultura della moda come forma artistica è radicata nel pensiero francese ben più che in quello italiano, maggiormente legato all’industria. Non potevo immaginarmi di fare alta moda in nessun altro luogo. Creare è la mia ragione d’essere al mondo“, commenta Armani.

Si sa benissimo che il mondo dell’Alta Moda, appartiene a codici e canoni esclusivi e, farne parte, o debuttare conquistando il pubblico, ma soprattutto, continuare per vent’anni a riscuotere sempre più successo, rappresenta una sfida avvincente quanto estremamente difficile da portare avanti. Giorgio Armani, tutto questo lo interpreta con l’entusiasmo di un ragazzino, ma con il talento e con la classe di un genio.

Il fascino di indossare una mise Armani, ha creato una sorta di misticismo dell’essere più che dell’apparire, in sintonia con i concetti cardine di fare Moda dello stilista piacentino, che ha stregato diversi nomi importanti del jet-set, mietendo consensi anche nel cinema hollywoodiano. Pensiamo a star del calibro di Jodie Foster o Julia Roberts, Charlize Theron o Cate Blanchett, che sui red carpet più prestigiosi del mondo, hanno scelto un abito Armani Privè. Non ci resta quindi che aspettare di vedere tra poche ore, in occasione di queste sfilate di Haute Couture di Parigi, lo spettacolo di eleganza e bellezza che una matita unica continua ancora a regalarci. Come delle parentesi di eternità!