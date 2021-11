Per il Financial Times c’è anche Alverà tra gli autori dell’anno

20 Novembre 2021

The Hydrogen Revolution, il libro di Marco Alverà pubblicato in edizione italiana lo scorso anno con Mondadori e nel 2021 in edizione inglese per Regno Unito e Stati Uniti con Hachette, è stato inserito oggi dal Financial Times tra i “Best Books of the Year”.

Il libro è incluso dai giornalisti del quotidiano britannico tra i migliori tre della categoria “clima e ambiente”. “È un libro vivace – scrive oggi il FT – e una guida coinvolgente verso una risorsa energetica che può diffondersi più rapidamente delle attese”.

“La piccola molecola che può salvare il mondo” è il sottotitolo del libro dell’amministratore delegato di Snam, una delle maggiori aziende mondiali di infrastrutture energetiche, e ci dice quali sono le opportunità e gli ostacoli da superare per affrontare la sfida del cambiamento climatico.

L’idrogeno, l’elemento più abbondante dell’universo, secondo Alverà, può essere una soluzione da affiancare all’elettricità rinnovabile perché consente di trasformare l’energia solare ed eolica in un combustibile efficiente, facile da trasportare, stoccare, distribuire e utilizzare, con il grande vantaggio di essere illimitato e pulito.

Utilizzando le infrastrutture esistenti, l’idrogeno può portare energie rinnovabili in settori complessi da decarbonizzare come l’industria, il riscaldamento e il trasporto pesante, dove l’impiego dell’energia elettrica risulta difficoltoso. Può promuovere uno sviluppo più equo: molti paesi produrranno energia a basso costo dal sole o dal vento, utilizzandola per alimentare il loro sviluppo e per esportarla. Ma soprattutto può contribuire a soddisfare in modo pulito il fabbisogno energetico di una popolazione in continua crescita, favorendo prosperità, produttività e sicurezza.

