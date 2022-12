Acqua dell’Elba riconosce ai suoi collaboratori 100 mila euro in buoni acquisto

27 Dicembre 2022

La società Benefit a fronte del periodo difficile dovuto al rincaro dei prezzi decide di aiutare i suoi dipendenti destinando loro buoni acquisto per il valore di 100 mila euro. Un potenziamento importante del welfare aziendale

Acqua dell’Elba – Società Benefit, manifattura artigianale di profumi con sede all’Isola d’Elba, decide di potenziare in modo importante l’attenzione rivolta ai propri collaboratori, ideando un progetto di welfare aziendale mirato ad aiutare i lavoratori in questa fase assai complicata per l’aumento sconsiderato del costo della vita. L’impresa familiare , che vanta un fatturato in crescita di circa il 6% per un totale di circa 14 milioni , ha deciso di riconoscere ai suoi 118 collaboratori, buoni acquisto, per un totale di 1.000 euro per collaboratore. Con un ammontare complessivo della operazione di 100 mila euro. La scelta è stata compiuta proprio per far fronte al dilagare degli effetti della pesante crisi economica che stanno colpendo le fasce dei lavoratori più deboli, in modo tale da attestare ai dipendenti dell’azienda, vicinanza ed impegno.

“Questa iniziativa rappresenta un contributo al benessere dei nostri collaboratori, che sono per noi una vera e propria famiglia”, precisa Fabio Murzi, Presidente di Acqua dell’Elba. “È per noi anche un piacere, donare questa cifra in un momento storico in cui il costo della vita è aumentato in maniera così importante. Tutti i nostri collaboratori nutrono un forte amore per l’azienda. Il loro impegno, la loro passione e le loro competenze rappresentano la più grande risorsa di Acqua dell’Elba”. Questo riconoscimento va ad aggiungersi a tante altre iniziative condotte direttamente da Acqua dell’Elba Società Benefit anche tramite la Fondazione Acqua dell’Elba per promuovere il benessere della comunità e del territorio dell’Isola d’Elba.

La azienda toscana, con sede a Marciana Marina, sull’Isola d’Elba, annovera 7 linee di profumi e 13 fragranze per l’ambiente, cui si aggiungono prodotti per la persona, per la casa, tessuti e accessori, ed è presente sul mercato con 31 negozi monomarca tra Italia e l’estero e una rete di distribuzione che conta 1.000 profumerie clienti. L’utilizzo di materie prime di alta qualità ispirate al mare e all’Isola d’Elba, lavorate secondo un saper fare artigiano, permette di realizzare manufatti unici ed in grado di evocare le meraviglie del mare. Acqua dell’Elba – Società Benefit è un’impresa familiare fondata 22 anni fa da Fabio Murzi, Chiara Murzi e Marco Turoni.

Nata con l’idea di racchiudere in un flacone l’essenza del mare, l’azienda, è diventata nel 2021, Società Benefit.

Acqua dell’Elba è impegnata sul fronte sostenibilità con molteplici progetti tra cui SEIF – Sea Essence International Festival, il primo festival dedicato alla tutela e alla promozione del mare e della sua essenza, e Elba 2035, il progetto di ascolto ed ingaggio del territorio volto ad avviare progettualità specifiche per rendere l’Isola d’Elba ancora più attrattiva e sostenibile entro il 2035. Nel

2021, Acqua dell’Elba ha infatti lanciato il Manifesto di Sostenibilità, un documento unico che ha raccolto le energie e le idee direttamente dal territorio attraverso il percorso partecipativo di Elba 2035, con lo scopo di creare una visione di futuro condivisa di sviluppo sostenibile per l’isola. Nel 2022 Acqua dell’Elba ha rafforzato il suo impegno a favore dell’Isola d’Elba con la nascita della

Fondazione Acqua dell’Elba, struttura senza scopo di lucro impegnata per l’Ambiente, l’ Istruzione, la Cultura, la Sanità e l’ Arte, a favore del territorio e dell’Isola d’Elba.