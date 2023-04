il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra

13 Aprile 2023

L’Earth Day ideata negli Usa oltre mezzo secolo addietro viene ricordata da circa 1 miliardo di persone ogni anno

La Giornata Mondiale della Terra , celebrata ogni anno il 22 aprile in tutto il mondo, nacque più di mezzo secolo addietro negli Stati Uniti. E, proprio le Nazioni Unite (ONU), sono in prima fila, da sempre, nelle iniziative organizzate per ricordare l’Earth Day. Un appuntamento che, stando a quanto riportato da diverse stime a riguardo, interesserebbe circa 1 miliardo di persone sparse in tutto il mondo.

Chi fu ad ideare la giornata mondiale dedicata al Pianeta Terra?

Il primo ideatore della giornata mondiale da dedicare alla salvaguardia del Pianeta Terra, fu John McConnell, un pacifista che nel 1969, durante una conferenza indetta dall’UNESCO, in quel di San Francisco, lanciò una interessante proposta per esaltare l’importanza di proteggere la Terra e tutti i processi di pace strettamente connessi per la sopravvivenza su di essa.

Un programma che venne firmato anche dal Segretario Generale ONU del tempo, U. Thant. Progetto estremamente caldeggiato anche a livello politico, soprattutto dal senatore democratico statunitense Gaylord Nelson. Questo, perché, pochi mesi prima, gli Stati Uniti erano stati vittima di un disastro ambientale di enormi dimensioni, a causa di uno sversamento accidentale di petrolio da un pozzo della Union Oil di Santa Barbara, che aveva provocato la moria di tantissimi animali, come delfini e leoni marini. Per tali contingenze, il tema legato alla difesa dell’ambiente, cominciò a divenire centrale e ad essere degnato della risonanza che reclamava.

Così, la Giornata della Terra si tenne per la sua prima edizione, il 22 aprile del 1970, con una partecipazione massiccia di cittadini americani, appartenenti ad associazioni universitarie ed ambientaliste.

Nel tempo, la fetta di popolazione mondiale raggiunta ed attivamente impegnata a celebrare l’evento, è aumentata considerevolmente, riuscendo a creare ponti di comunicazione sempre più concreti ed utili alle svariate battaglie per proteggere il nostro Creato.

Anche per questa 53a edizione, il calendario mondiale è fittissimo di appuntamenti che individuano nella pace, un trampolino di lancio imprescindibile da cui far decollare tutti gli altri obiettivi programmatici per fare delle sostenibilità ambientale una mantra da tramandare.

Dalle isole Hawaii, allo Zimbabwe, passando per la Casa Bianca, in quasi ogni parte del mondo tra il 21 ed il 25 aprile si celebrerà la grandiosità della Madre Terra.

In Italia, invece, dal 21 al 25 aprile, a Roma oltre 600 eventi, si svolgeranno in occasione dell’Earth Day. Il clou, sarà il 22 aprile, con il “Concerto per la Terra”, presso la Nuvola di Fuksas della Capitale, con tanti ospiti, tra i quali anche il cantante Tommaso Paradiso.

Torino, renderà omaggio al Pianeta, nella location dei Giardini reali e della Cavallerizza, con diversi appuntamenti legati al tema del rispetto ambientale ed un concerto a chiosa delle celebrazioni.

Ma, oltre ai tantissimi momenti di divulgazione ed approfondimento scientifico, etico e sociale in proposito, va data menzione di tutti quei volontari che, il 22 aprile, si dedicheranno a ripulire piazze, strade, spiagge e pinete dai rifiuti abbandonati, oppure, organizzeranno pedalate immerse nel verde, per raccogliere fondi da devolvere a sostegno delle gravi emergenze ambientali.

L’elenco completo delle più importanti iniziative organizzate per celebrare la Giornata Mondiale della Terra è consultabile sul sito internet www.earthdayitalia.org