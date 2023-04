Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Mare

11 Aprile 2023

Definito “l’oro blu”, rappresenta una delle risorse vitali per il nostro Pianeta. E, in Italia, il suo valore economico, ambientale e turistico riveste un valore inestimabile

Con il Decreto Legislativo 229/2017, venne istituita la Giornata nazionale del Mare, fissata in calendario alla data dell’11 aprile.

A partire dal 2018, infatti, 0gni anno, si celebra questa importante ricorrenza allo scopo di sensibilizzare ed incentivare il rispetto di uno dei beni più preziosi per tutto il Pianeta Terra.

Definito “l’oro blu”, in particolar modo, in Italia, il mare, riveste una importanza vitale da un punto di vista economico, ambientale, quindi paesaggistico e di fortissimo slancio propulsivo per il turismo.

Nel nostro Paese, sono ben 29 le aree marine protette riconosciute, a cui vanno a sommarsi altri due parchi sommersi. Per un totale di 228 mila ettari di mare e 700 mila chilometri di costa.

Certamente, queste cifre, indicano il valore inestimabile rappresentato dal mare, lungo tutto il nostro territorio, pur essendo un tesoro di enorme vulnerabilità ed esposto a molteplici e pericolose insidie che coincidono, quasi sempre, con l’incuria e l’inciviltà umana.

Proprio in occasione della Giornata Nazionale del Mare, per questa edizione 2023, Palazzo Chigi, illuminerà la facciata di Piazza Colonna, di azzurro, il colore del mare per eccellenza, dalle ore 20 fino allo scoccare della mezzanotte.