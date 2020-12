Stefano Lucchini nuovo presidente della Feduf

18 Dicembre 2020

Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, è il nuovo presidente della Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio (Feduf), costituita dall’ABI. La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio è nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica. Obiettivo della fondazione, che opera in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e le scuole sul territorio, è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a promuovere una nuova cultura di cittadinanza economica, valorizzando le diverse iniziative, superando gli individualismi e mettendo a fattore comune le esperienze maturate in nome dell’interesse della comunità.

«L’educazione finanziaria rappresenta non solo uno strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio economico individuale e sociale, ma un diritto di cittadinanza in qualche modo richiamato dalla stessa Costituzione italiana», ha dichiarato il neo-presidente Lucchini.

Membri del cda per i prossimi tre anni sono Mauro Buscicchio (dg Banca Popolare Pugliese), Andrea Cecchini (Country Head Italy di RBC Investor Services Bank), Matteo Cidda (responsabile comunicazione del Banco BPM), Maurizio Giglioli (vicedirettore centrale, Head Strategic Marketing & Planning di Credem) Anna Grosso (co-dg Banca Sella), Claudia Segre (presidente Global Thinking Foundation) ed Eugenio Tangerini (responsabile relazioni esterne Bper). L’avvocato Corrado Sforza Fogliani, presidente di Assopopolari, è stato confermato nella carica di vicepresidente.

«Confido che l’azione della Fondazione, espressione dell’impegno profuso dalle banche per la crescita della cultura economica degli italiani, possa divenire sempre più catalizzante rispetto ai soggetti privati attivi in questo ambito, ponendosi come un fil rouge che colleghi le tante esperienze di successo in una grande azione di sistema», ha concluso Lucchini, che nell’assumere il nuovo incarico ha voluto ringraziare Andrea Beltratti, noto economista e docente dell’Università Bocconi, «che ha presieduto la Feduf dalla sua nascita, guidandola con successo nella sua fase di crescita e consolidamento».

In apertura, il neo-presidente della Feduf Stefano Lucchini con l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama in occasione del summit internazionale sull’alimentazione “Seeds and Chips” (2017)