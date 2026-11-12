Cristian Mungiu presenta il film Fjord, vincitore della Palma d’Oro

La sera dell’11 novembre il regista rumeno Cristian Mungiu ha presentato in anteprima al cinema 4 Fontane di Roma il suo ultimo film, Fjord, fresco vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes. Uno dei più importanti registi contemporanei ha risposto alle domande della giornalista Martina Barone e del pubblico. BIM distribuirà il film nelle sale italiane dal 19 novembre: sarà l’occasione per vedere una delle migliori opere degli ultimi anni, un film molto politico che invita a riflettere sulla polarizzazione della società.

La storia vera

Fjord prende spunto dal caso della famiglia Bodnariu, che nel 2015 provocò uno scandalo internazionale. Marius e Ruth si erano trasferiti dalla Romania alla Norvegia, patria di lei: lui ingegnere, lei infermiera. Dopo dieci anni, i servizi sociali norvegesi tolsero alla coppia i cinque figli con accuse di violenza domestica, nonostante fossero dimostrate solo alcune sculacciate.

La leggerezza con cui fu presa una decisione tanto drastica sconvolse l’opinione pubblica più conservatrice, non solo in Romania ma in molte parti del mondo, finendo per sospettare una persecuzione contro i valori della famiglia legati alla religione evangelica. Dopo alcuni mesi i Bodnariu riottennero la custodia dei figli e poco dopo tornarono in Romania. Il caso lacerò l’opinione pubblica, divisa tra due visioni inconciliabili.

Mungiu ha ammesso di aver seguito la vicenda per dieci anni e di averci lavorato negli ultimi tre, documentandosi prima su internet e poi su altri casi simili.

Raccontare senza giudicare

Nella sua arte il regista vuole parlare di chi siamo come società. Non ama inventare storie dal nulla, trovandolo un esercizio troppo didascalico: preferisce capire il significato di storie già esistenti, che dicono qualcosa del nostro presente. Per questo è andato in Norvegia e ha parlato con tutti: religiosi, istituzioni, organizzazioni non governative, insegnanti, etc. Ognuno aveva un punto di vista diverso, e da qui è nata la scelta di raccontare la vicenda con uno sguardo neutrale, senza giudicare. L’interpretazione dipende quindi dalla prospettiva. Poiché il cinema è spesso manipolazione, Mungiu ha cercato di essere il meno manipolatorio possibile filmando lunghi piani sequenza senza nessuna musica sentimentale.

Non avendo potuto consultare la documentazione originale del processo, non era possibile essere del tutto fedeli ai fatti, e il regista ha dovuto ricorrere alla licenza poetica. Il suo obiettivo era osservare il mondo in cui viviamo, dove le persone si formano le opinioni in fretta e si polarizzano. Concepisce il cinema come un intrattenimento che aiuta a riflettere: storie che coinvolgono tutti noi ma affrontano qualcosa di più grande.

La bolla

La risposta, dunque, non è semplice, e si può giudicare solo dopo essersi assunti la responsabilità di riflettere. È difficilissimo, perché significa abbandonare le proprie certezze per andare incontro all’altro. Siamo spesso chiusi in una bolla, di cui il cinema è stato una colonna portante negli ultimi trent’anni, e anche quella progressista si è dimostrata poco empatica e tollerante. Il film vuole rimettere al centro un confronto franco tra progressisti e conservatori, fatto di dialogo e di superamento della bolla.

Per Mungiu bisogna recuperare la capacità di comunicare. Il politicamente corretto è parte del problema: non si possono reprimere tutti gli istinti della popolazione, altrimenti la gente si sfoga votando partiti conservatori e populisti. I progressisti devono riconoscere che una parte della società non scomparirà e che occorre parlarle per trovare soluzioni. L’arte di Mungiu cerca appunto un terreno di incontro e convivenza.

Il film può anche essere letto come un esperimento mentale. Per tanto tempo, in gran parte del mondo, la maggioranza ha incarnato i valori conservatori, con conseguenze pesanti, soprattutto per la repressione delle minoranze. Che cosa succede se i conservatori diventano minoranza? Si potrebbe credere che con i progressisti al potere le cose cambino; ma una maggioranza può sempre abusare della propria posizione, rendendo quei valori ben poco progressisti. Forse l’abuso di potere è insito nell’essere umano, non in una parte politica.

Il film: due distopie a confronto

Fjord ruota attorno a una famiglia tradizionale che cerca tutte le risposte nella Bibbia e impone ai figli un’educazione durissima, fatta di punizioni eccessive e continue preghiere: una famiglia con cui sarebbe difficile empatizzare. Eppure il pubblico ci riesce, grazie all’ottima coppia di attori, Sebastian Stan (rumeno cresciuto negli Stati Uniti, popolarissimo come il Soldato d’Inverno nei film Marvel) e Renate Reinsve (nota per il sodalizio con il norvegese Joachim Trier), e soprattutto per le distorsioni del sistema norvegese.

Sembrano scontrarsi due distopie: da una parte quella religiosa tradizionalista, con un controllo totale sulla vita e sul pensiero dei figli; dall’altra quella progressista, in cui la libertà dei figli è preservata da una burocrazia fredda e disumana. Il film ci spinge a chiederci entro quali limiti questi due mondi dovrebbero muoversi. Se gli abusi sui figli sono intollerabili, quanto sono accettabili le sculacciate? Se è intollerabile separare genitori e figli senza prove concrete, quando l’allontanamento diventa assolutamente necessario? Non lo sappiamo, e non lo sa nemmeno il regista.

L’unica cosa possibile è provare a dialogare, come fa il vero personaggio positivo del film: l’avvocata che difende la coppia. Mi ha colpito in particolare la scena in cui il pubblico ministero le fa notare che non sarebbe facile difendere una minoranza in un paese dominato dai tradizionalisti, come i suoi assistiti. Lei scrolla le spalle con nonchalance e risponde che, certo, starebbe comunque dalla parte delle minoranze, anche in quelle circostanze. È la miglior risposta possibile a chi inquina il dibattito pubblico con frasi come «vai a fare il democratico di qua o a organizzare il gay pride di là».

Fare cinema

Il pubblico si è mostrato affascinato dalle lingue che si alternano nel film: rumeno, norvegese e inglese. Mungiu conferma che l’inglese è stato la lingua ponte, mentre lavorare in norvegese, che non conosce, non è stato semplice.

Sul doppiaggio mostra una certa apertura: può essere uno strumento per diffondere meglio le opere, a patto che le voci non sovrastino il resto. Il regista ha infatti passato sei mesi a lavorare sulle migliaia di suoni del film, e un doppiaggio oculato deve lasciare intatto l’impianto sonoro.

Infine, osserva che si fanno così tanti film da chiamarli ormai «content», contenuti. Con una battuta aggiunge che la maggior parte è così brutta che l’intelligenza artificiale non può fare di peggio, quindi non capisce perché si abbia così paura delle nuove tecnologie. I film belli, in ogni caso, restano: la sua opera prima, Occident, sarà distribuita in Francia dopo 25 anni, grazie alla vittoria della sua seconda Palma d’Oro.

Una rivoluzione mancata

Forse il film si può leggere anche come il fallimento della necessaria rivoluzione contro il conservatorismo più gretto. Parlare di Occident chiama infatti in causa quella rivoluzione che i giovani rumeni si aspettavano negli anni novanta. Mungiu e i registi della sua generazione, con la dittatura di Nicolae Ceaușescu appena caduta, avevano grandi aspettative, andate deluse. Altrove le cose cambiano in fretta, in Romania tutto è lentissimo, e in molti, delusi, sono emigrati. Il regista chiude citando il collega Corneliu Porumboiu, che ha commentato amaramente: «la rivoluzione che abbiamo fatto è tutto quello che potevamo».

Anche il cinema, in fondo, è un modo di riflettere in compagnia: Mungiu sorride chiudendo la conversazione per affermare che una serata come questa vale molto più che stare soli sul divano col telecomando. La spinta alla riflessione collettiva è quindi la cosa più importante malgrado non tutte le domande possono avere risposta in una serata, e forse nemmeno alla fine della nostra vita.

Foto di Hua WANG