Mercoledì 19 novembre Massimo D’Alema ha presentato nella sala del Tempio di Adriano il libro Eravamo comunisti. Ha coordinato la storica Michela Ponzani e sono intervenuti l’ex segretario del PD Walter Veltroni e l’attuale segretaria Elly Schlein.

Mercoledì 19 novembre la Camera di Commercio di Roma ha ospitato, nella sala del Tempio di Adriano, la presentazione del libro Eravamo comunisti, scritto da Massimo D’Alema con Pietro Spataro. Ha coordinato la storica Michela Ponzani; sono intervenuti l’ex segretario del PD Walter Veltroni e l’attuale segretaria Elly Schlein.

Ponzani: una politica che non c’è più

Ponzani ha aperto con l’attualità, ricordando come il governo neghi le radici della Repubblica: offende i partigiani e fa commemorare in Parlamento Pino Rauti, personaggio quantomeno discutibile che voleva sovvertire la democrazia. Su questo sfondo, il libro di D’Alema è il racconto commovente di una politica che aveva l’ambizione di cambiare la società, non solo di amministrare l’ordinario e vincere le elezioni. Essere comunisti significava sognare un mondo in cui i figli degli operai studiano, le donne si emancipano e i braccianti diventano cittadini.

Veltroni: il coraggio di Berlinguer

Veltroni ha trovato il libro di D’Alema sereno e sincero, tanto da riconoscersi nella lettura. Ha ricordato un episodio del 1976: Enrico Berlinguer propose Giorgio Amendola per la presidenza della Camera, ma il leader dei “miglioristi” rifiutò e indicò Pietro Ingrao, il più lontano dalle sue posizioni. Una prova, per Veltroni, che si poteva pensare in modo molto diverso e volersi bene lo stesso.

Berlinguer, per lui, era timido, schivo, coraggioso, testardo e rigoroso, un punto di riferimento per la generazione che si affacciava alla politica negli anni Settanta. Veltroni ha ricordato con amarezza che il migliore della sua generazione era Fabio Mussi, scomparso di recente. Con Berlinguer il PCI passò dal 25-27% al 34% in quattro anni. Il suo coraggio portò a una rottura “antropologica” con l’Unione Sovietica, fino a dire a Mosca che la democrazia è un valore universale.

Tre articoli sulla rivista Rinascita aprirono la fase del compromesso storico, che non può essere compresa senza riferirsi al quadro geopolitico. Il PCI viveva con angoscia i propri successi, perché era viva la paura di una svolta autoritaria come quella avvenuta in Grecia pochi anni prima, proprio per impedire ai comunisti di arrivare al governo.

Con DC e PCI al 73%, restavano due strade: governare insieme o tornare alle urne. Data l’inflazione al 16%, si scelse l’appoggio esterno a due governi di Giulio Andreotti, a costo di una lacerazione della società: ex militanti della Federazione giovanile passavano sotto le sezioni facendo il segno della P38, simbolo della lotta armata, mentre altri cacciarono dall’università il leader della CGIL Luciano Lama.

Per Veltroni, però, quelle scelte avevano senso nell’interesse nazionale, anche se compromisero la possibilità di una svolta epocale della politica italiana.

Un inciso. L’intervento di Veltroni è emozionante e ha ragione nel rivendicare il coraggio di Berlinguer, ma ha un tono autoassolutorio: se il segretario del PCI appoggiò due governi Andreotti, allora sarebbe normale che PD e DS sostenessero governi di larghe intese. Peccato che i governi Andreotti, oltre all’austerità, portarono riforme enormi: il Servizio sanitario nazionale, la legge Basaglia, l’aborto, la parità economica tra uomo e donna. Ciampi e Monti, oltre all’austerità, lasciarono qualche semplificazione amministrativa e privatizzazioni che si possono tranquillamente definire “selvagge”.

Schlein: ascoltare i giovani

Ponzani ha concordato sul fatto che la morte di Berlinguer segnò la fine delle speranze, ma ha notato che oggi i giovani scendono in piazza per mancanza di futuro, e ha chiesto a Schlein di approfondire.

La segretaria del PD ha apprezzato il libro di D’Alema, non nostalgico ma sincero e riconoscente, e il travaglio dell’autore sul ‘77, quando serviva un ponte tra il PCI e i movimenti alla sua sinistra. Berlinguer, ha detto, è attualissimo: lo dimostra la partecipazione giovanile alle proiezioni del film di Andrea Segre e alla mostra a lui dedicata. Oggi parla ai giovani più dei politici attuali, anche se quegli stessi giovani non condividerebbero alcune scelte del segretario del PCI.

Dalla Serbia al Brasile agli Stati Uniti, le nuove generazioni sono di nuovo protagoniste. Hanno angoscia per il ritorno delle guerre e per il cambiamento climatico, e chiedono che si difenda il diritto internazionale. Il PD e il campo largo non possono scrivere un programma per i giovani, ma devono scriverlo con loro: le piazze non cercano rappresentanza, la rifiutano, e vanno ascoltate. La generazione di Schlein si era allontanata dalla politica, delusa, per poi scoprire che, se non ci si occupa della politica, è la politica a occuparsi di noi.

La priorità resta la difesa della democrazia: di fronte alla riabilitazione di Rauti in Parlamento serve un patto intergenerazionale che attui la Costituzione antifascista. Significa centralità del lavoro e politica industriale, scuola pubblica, sanità contro la privatizzazione occulta. Il ponte intergenerazionale è necessario perché la politica non diventi arida: serve una sinistra che porti le istanze dei più deboli nei luoghi di discussione, proteggendoli dalle trasformazioni in corso, che non possono pagare sempre i soliti noti.

Spataro e i quattro punti

Spataro, coautore del libro, ha raccontato il metodo di lavoro: un incontro a settimana per ascoltare D’Alema, poi la verifica sugli archivi di partito, perché la memoria fa sempre qualche scherzo. Sente la necessità di far rinascere quattro cose della politica di allora:

un’identità forte: il PCI rappresentava i ceti popolari e ne era la voce; una comunità fortissima, di cui oggi resta poco; la funzione di cambiamento: una sinistra che si riduce ad amministrare il presente non serve; l’informazione: dopo la chiusura dell’Unità, serve un punto di vista proprio sui fatti. Per questo lui e altri ex giornalisti hanno fondato la testata online Strisciarossa. Ma non basta: serve un quotidiano autonomo, di sinistra, che offra spunti di riflessione e sostenga le battaglie del PD.

Ha anche anticipato che il libro, che si ferma al 1994, potrebbe avere una seconda parte: il materiale successivo c’è.

D’Alema: la sinistra, la destra e la nostalgia

D’Alema ha definito il partito un’avventura umana straordinaria, in cui si stava bene, e si è detto fortunato ad averla vissuta. Ha ringraziato Spataro per aver dato ritmo e disciplina a un lavoro che non voleva essere retorico.

Oggi siamo in un mondo nuovo: quindici anni fa la società italiana appariva molto più lontana dalla storia comunista. Grandi fenomeni mondiali hanno incrinato la fiducia acritica nel capitalismo che ha condizionato la sinistra. Oggi serve una visione critica della società, per cui la politica va intesa come lotta per superare le ingiustizie, non solo come amministrazione della cosa pubblica. È un fenomeno recente, che emerge con la fine del liberismo e della globalizzazione capitalista.

La politica va vista come lotta contro le ingiustizie, non come attività ancillare all’economia: i paesi in cui la politica domina funzionano meglio, mentre l’Occidente nel suo complesso è più debole. Certamente la politica del Novecento non si può riproporre uguale, ma la sinistra ha rinnegato le ideologie e la destra no. Di fronte alla crisi dell’Occidente, la destra riscopre terra, nazione e sangue, in un messaggio razzista che somiglia a una rivincita dell’ideologia sconfitta nel secolo scorso. Lo slogan MAGA di Trump è revanscismo: lo stesso brodo culturale in cui nacquero fascismo e nazismo. Serve una controffensiva democratica contro questo mondo nazionalista, dalla prospettiva miope, che rappresenta la vecchiaia rancorosa dell’Occidente. Dobbiamo scegliere se chiuderci a riccio o aprirci al mondo, ascoltando gli altri.

Il fallimento di una generazione

Rispetto all’attuale quadro desolante, il PCI voleva costruire il socialismo nella libertà e ha fallito, schiacciato tra l’Unione Sovietica, che soffocava la libertà a Praga, e gli Stati Uniti, che la sopprimevano a Santiago del Cile. Fu sconfitto, ma quella lotta produsse grandi avanzamenti e riforme. Per questo un po’ di nostalgia non fa male: aiuta a pensare di non aver vissuto invano.

Come fa spesso, D’Alema si è concesso un aneddoto. A Capodanno del 1968 lui e altri giovani assaltarono la Bussola di Viareggio. I vecchi del PCI emisero subito un comunicato di condanna, ma Gian Carlo Pajetta andò a Pisa a trovare il ragazzo ferito e il partito pagò gli avvocati, perché quelli erano i loro figli. Pajetta disse a D’Alema: meglio andare sbagliando che restare a casa. La tolleranza verso i giovani, dunque, è fondamentale per educarli, dopo che hanno manifestato le loro spinte rivoluzionarie in difesa dei più deboli. Per quella generazione il Vietnam rappresentò quello scatto vitale; oggi può essere Gaza.

Dopo, con le ampie responsabilità di governo, ammette D’Alema, si trascurò il partito come comunità. Oggi non si può ricostruirlo, ma si può creare una rete con i mezzi contemporanei, chiamando gli iscritti a prendere posizione sui temi e non solo a scegliere il leader. Infine, la sua ossessione: la crisi dell’Occidente. Abbiamo smesso di formare la classe dirigente e, senza vedere i mali interni, è difficile sconfiggere le autocrazie.

D’Alema ha concluso con la sua consueta lucidità una serata nella splendida cornice del Tempio di Adriano, che ci ha riportato a un tempo che fu. Un tempo che non può tornare, ma le cui caratteristiche possono aiutarci a uscire da un presente che appare sempre più fosco.