Genova, maestri ed emergenti nel festival di Akropolis

Danza, teatro e cinema a “Testimonianze Ricerca Azioni”, rassegna tra le più “cool” d’Italia. Un ciclo di coreografi under 35; speciale serata per Teatro della Valdoca con Mariangela Gualtieri e Cesare Ronconi. Ma anche Claudio Montagna, Paola Bianchi, Nanou e altri ancora

GENOVA _ Trentatré spettacoli, di cui tredici prime nazionali. Una programmazione fitta che va dall’11 al 28 novembre. E’ il biglietto da visita di una delle più importanti rassegne dedicate alla scena in progress, dal teatro alla danza, dalla filosofia al teatro di figura. E’ Testimonianze, Ricerca, Azioni di Genova che questo anno compie diciassette anni e che, nonostante l’ostracismo del ministero per la Cultura che l’ha privato delle risorse, resta uno dei luoghi di eccellenza del far cultura: libero e aperto a resilienti e resistenti del Belpaese. Più simile a una fucina dove si lavora quotidianamente producendo momenti di confronto e scambi di idee, questo festival formato rassegna è uno spazio privilegiato per conoscere in anteprima talenti emergenti, visionare spettacoli ancora in formazione e capire meglio le tendenze del presente. Ma non solo fare il punto sui nuovi pensieri dell’arte: è anche il luogo giusto per riflettere e introiettare la lezione dei grandi maestri del contemporaneo.

Tra gli appuntamenti imprenscindibili di questa edizione che ospita eventi teatrali e di danza, di cinema e musica on uno sguardo a ciò che accade oltre i nostri confini i due nuovi progetti internazionali “pathosmells” della signora della danza sperimentale Paola Bianchi e Stefano Murgia e “Musica Nuova” di Pietro Borgonovo, gli spettacoli di Limen-Danza under 35, una serata con i maestri del Teatro Valdoca e la giornata conclusiva dedicata al butō con gl artisti giapponesi Ken Mai e Haruna Ueno.

In programma anche la prima assoluta del nuovo film realizzato dal regista e direttore artistico del festival Clemente Tafuri, “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro. Roberta Nicolai”. Sarà programmato anche l’imperdibile film dedicato al grande teatrante Carmelo Bene che ha vinto il Premio Ubu 2025 e quello per la migliore sceneggiatura italiana all’Artery Film Festival 2026.

Il festival attraverserà la città di Genova dalle periferie al centro storico. A partire dal Teatro Akropolis ai luoghi carichi di storia e arte come Palazzo Ducale, Palazzo Reale, Biblioteca Universitaria di Genova, Accademia Ligustica di Belle Arti, Villa Durazzo Bombrini, Museo Biblioteca dell’Attore e Celso -Istituto di Studi Orientali. Una presenza che si inserisce anche nelle iniziative promosse dal Comune per il progetto “Trasformazioni urbane -100 anni della Grande Genova”.

Testimonianze Ricerca Azioni ha preso il via l’11 a Villa Durazzo Bombrini con le due interviste a Paola Bianchi, protagonista di diverse dizioni della rassegna e Stefano Murgiadedicate alla relazione tra odori in movimento dei corpi. Durante gli incontri è stato chiesto ai presenti di annusare degli odori e riferire sensazioni e percezioni. Il tutto diventa archivio che verrà utilizzato per “pathosmells”, lo spettacolo che Paola Bianchi proporrà il 14 novembre al Teatro Akropolis. Dedicato al cinema. Nello stesso spazio si sono proiettati i filmati “Eco” di OperaBianco, regia di Vincenzo Schino seguito dal corto “La tigre” di Clemente Tafuri, ispirato all’opera di William Blake ambientato in una carpenteria meccanica. Il film si sviluppa “come un poema visivo e sensoriale che evoca la natura misteriosa dell’atto creativo”. Primo appuntamento anche di “Limen-Danza Under 35”. Di scena Stefania Tansini con “La grazia del terribile” seguita da “Animi”, coreografia di Matteo Bittante, interpretata da Giovanni Fasser e Nicolò Castagni.

13 Novembre. Dalle 10 del mattino nelle strade di Sestri Ponente performance collettiva allestita da Teatro Akropolis con le scuole del territorio, “In cerca di Pinocchio”, per celebrare i duecento anni della nascita di Carlo Collodi.

Alle 20,30 prosegue “Limen” con la prima nazionale di “Chella ca guarda n’terra” di Brunella Sabatino che “interroga il concetto di volgarità associato ai corpi femminili, trasformando gesti e comportamenti comunemente giudicati in strumenti di liberazione dagli stereotipi di genere”. Segue “Hit” di Parini Secondo con musiche di Alberto Ricca, in arte Bienoise. Al centro dello spettacolo il salto della corda trasformato in strumento ritmico e percussivo.

14 Novembre. All’Accademia Ligustica di Belle Arti, incontro-seminario, “Performing smells” con Silke Felber docente della Kunstuniversitat di Linz (10,30). L‘appuntamento approfondisce il rapporto tra odori, linguaggio e relazioni sociali, indagando come le esperienze sensoriali contribuiscano alla costruzione di appartenenze, memorie e percezioni condivise. L’incontro rientra nel progetto internazionale “L’indagine transdisciplinare sui sensi”, sviluppato da Teatro Akropolis insieme all’università austriaca.

A Villa Durazzo Bombrini negli spazi di Heliopolis sarà presentato il libro “Tutto era musica. Il teatro della scrittura secondo Franz Kafka” di Antonio Attisani in dialogo con Clemente Tafuri. Per l’occasione saranno presentati i materiali del Fondo Attisani e inaugurato il Fondo Teatro Akropolis dedicato alle arti performative (ore 17)

Paola Bianchi e Stefano Murgia mostrano in prima assoluta al Teatro Akropolis la performance “pathosmells” che conclude la prima fase del progetto con l’università di Linz(20,30). “Il lavoro indaga il rapporto tra olfatto, respiro, memoria corporea ed emozioni, trasformando il corpo in scena nel luogo in cui ricordi e percezioni sensoriali prendono forma attraverso il movimento e il suono”.

15 Novembre. Il festival si sposta a Palazzo Ducale dove alle 16, nella Stanza della Poesia si inaugura la mostra fotografica “Sarà una mostra importante. Corpi senza menzogna”dedicata a Pippo Delbono, Premio Ubu alla carriera 2025 a cura di Simone Azzoni, Francesca Marra di Grenze Arsenali Fotografici (visitabile sino al 28 novembre).

Alle 17 nel Porticato di Palazzo Ducale il duo Palermo/Petrosino presenta “Fuga BWV 565”, performance di danza che trasforma “una sessione di corsa su tapis roulant in una riflessione sul movimento e sulla stasi, attraverso sonorità che spaziano dalla musica barocca all’intrattenimento”.

18 Novembre. Teatro Akropolis: proiezione di “Polittico (operetta 2)” di Opera Bianco nell’ambito di “Dissolvenza in nero”. Il film nasce da “una ricerca sull’iconografia del teatro popolare e costruisce una relazione ravvicinata con la scena attraverso l’utilizzo di lenti che alterano, frammentano e amplificano l’immagine dei performer, richiamando l’immaginario del freak show”. (ore 20,30). Segue “Ventana-Opera multidisciplinare per un corpo” performance di e con Nina Bergal che racconta di “un personaggio solitario che attraversa gli archivi dell’umanità alla ricerca di un senso, in un universo in cui nessun’altra presenza sembra essere mai esistita”. Si chiude alle 21,30 per “Limen” con “The Old Man” del collettivo Nanouk con Linda Pasquini, Marianna Basso e Daniel Tosseghini.

19 Novembre. Biblioteca Universitaria: alle 19 “Invisibili invincibili. Burattinai e burattini”, incontro con Alfonso Cipolla e Claudio Montagna. Un percorso attraverso la storia del teatro di figura per approfondire “le possibilità espressive di un linguaggio teatrale fondato sulla rappresentazione dell’essere umano attraverso figure e oggetti”.

Alle 17 Claudio Montagna presenta “Gaetano”:spettacolo di teatro da tavolo e secondo capitolo della trilogia dedicata al protagonista. Ambientato nell’Italia del 1898, il racconto segue “un adolescente alle prese con le trasformazioni sociali legate allo sviluppo industriale, le prime tensioni tra lavoratori e le difficoltà della crescita, affrontando i temi della solidarietà e della difesa delle proprie passioni”.

Teatro Akropolis: proiezione di “Camera 208. Strettamente confidenziale”, video di Claudio Martinez dedicato al lavoro del gruppo di danza nanou.

Alle ore 21 Michael Incarbone presenta “Draunara”, spettacolo di danza drammaturgia di Roberta Nicolai. A seguire incontro tra Incarbone e Nicolai

20 Novembre. Teatro Akropolis: proiezione di “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro. Carmelo Bene” di Clemente Tafuri (ore 20,30)

21 Novembre. Palazzo Reale: alle 15 di scena il gruppo nanou con “redrum. Overlook Hotel”, spettacolo vincitore del Premio Ubu 2024

22 Novembre. Palazzo Reale. Alle 15 replica di “redrum. Overlook Hotel” del gruppo nanou.

26 Novembre. Villa Durazzo Bombrini. Workshop di danza, “ Breath of the Body”condotto dalla coreografa e danzatrice giapponese Haruma Ueno.

Museo Biblioteca dell’Attore. Lo studioso Marco De Marinis conduce il seminario “Riflessioni sull’attore postnovecentesco”. L’incontro approfondisce le “trasformazioni della figura dell’attore a partire dagli anni Sessanta, attraversando le esperienze che hanno progressivamente ampliato i confini della recitazione e della presenza scenica fino alle pratiche post-drammatiche e performative contemporanee” (ore 16).

Teatro Akropolis: serata interamente dedicata al Teatro Valdoca con “Dottrina dell’attimo” un progetto che mette in relazione parola poetica, teatro e immagini cinematografiche. La serata si apre con il “Rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri” in cui voce dal vivo, musica e silenzio “costruiscono un’esperienza di ascolto intorno alla parola poetica”. Seguono le opere video dirette da Cesare Ronconi, tra cui “Come cani, come angeli”, “L’ultimo ritocco del nume su Eva Nascente”, “Il desiderio del nume su Eva Nascente”, “MCMXC (Millenovecentonovanta)” ed estratti dal “Seminario di selezione attori e danzatori per Fuoco centrale”. Le proiezioni fanno parte della rassegna “Dissolvenza in nero”. La serata si conclude con un dialogo tra Cesare Ronconi e Fulvio Baglivi.

27 novembre. Villa Durazzo Mombrini. il danzatore e coreografo giapponese Ken Mai conduce “Embodying the Invisible”, workshop dedicato al butō e alla relazione tra movimento, meditazione e tradizioni rituali. Teatro Akropolis: prove aperte al pubblico di “Musica Nuova” il nuovo progetto internazionale tra Teatro Akropolis e il festival svizzero “L’Art pour l’Aar” di Berna (ore 17).

Celso-Istituto di Studi Orientali: alle ore 17 “Qui e ora. La danza come meditazione e gesto rituale, tra corpo e spirito, risonanze e fluttuazioni della memoria”, incontro con Ken Mai, Haruna Ueno ed Emanuela Patella.

Teatro Akropolis: alle 19 “Foglio-mondo. Dialoghi transdisciplinari”, appuntamento annuale dedicato all’incontro tra saperi, realizzato in collaborazione con Mechrì-Laboratorio di filosofia e cultura di Milano. Il tema di quest’anno è “L’anima, la musica”, affrontato attraverso un dialogo tra Carlo Sini, Florinda Cambria e Pietro Borgonovo, dedicato alla musica come principio di relazione tra esperienza individuale e dimensione collettiva.

Alle 20,30 concerto di “Musica Nuova”. Il concerto, affidato all’Eutopia Ensemble diretto da Pietro Borgonovo, vede sul palco Damiano Barreto al violino, Matilde Agosti al violoncello, Alessia Scilipoti al flauto e ottavino, Francesco Darmanin al clarinetto e clarinetto basso e Valentina Messa al pianoforte. Musiche di Riccardo Burato, Roeo Cossidente, Jean-Luc Darbellay e Hans Eugene Frischnecht.

28 Novembre. Palazzo Ducale. Il festival si chiude con una giornata dedicata alla danza butō. “Testimonianze, ricerca azioni” è tra le poche realtà, se non l’unica a occuparsi stabilmente di questa straordinaria arte performativa. In passato ha dato spazio e dedicato grande attenzione ai maestri di quest’arte proveniente dal Giappone. Stavolta ha puntato i riflettori sulle ultime generazioni.

Alle ore 17, nella Sala delle Donne, la studiosa Samantha Marenzi conduce l’incontro “Tessiture del corpo: il butō e la fotografia (alcuni esempi)”, dedicato al rapporto tra la danza giapponese e il linguaggio fotografico.

Sala Maggior Consiglio. la danzatrice e coreografa giapponese Haruna Ueno presenta in prima nazionale “Abyss Blue”, progetto che riunisce i due assoli “Contemplating the Abyss” e “Sun and Blue”. Le performance esplorano il rapporto tra mente e corpo, identità individuale e relazione con il mondo, attraverso un percorso che intreccia memoria, percezione e trasformazione. (ore 18,30).

Sala del Minor Consiglio: alle ore 20 il danzatore e coreografo giapponese Ken Mai presenta in prima nazionale “Flesh to Ashes”, lavoro dedicato al rapporto tra corpo, spirito, vita e morte. Attraverso il linguaggio del butō, l’artista mette in scena “un processo rituale di trasformazione della materia, in cui il corpo attraversa simbolicamente la decomposizione e il ritorno alla natura, interrogando il rapporto tra esistenza fisica e dimensione spirituale”.