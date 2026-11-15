Teatro, gli occhi malinconici di una bambina armena

CAGLIARI _ Una delle peculiarità del teatro, se non quella più importante, è di raccontare storie. Dal teatro girovago di marionette e burattini ai cantastorie, fino alla Commedia dell’arte ha storicamente rappresentato anche una sorta di servizio di informazione, prima dell’avvento dei mass media, prima di giornali e tivù. Un teatrante raccoglieva fatti della vita e cucendoli assieme li rappresentava. Avvenimenti grandi e piccoli entravano dentro canovacci da recitare e mettere in scena soprattutto per intrattenere. Talvolta, anzi spesso, portavano all’attenzione di spettatori in strade e piazze verità scomode per il potere che vedeva in quegli artisti girovaghi dei pericolosi sovversivi dell’ordine costituito. Accadeva qualche tempo fa e accade tuttora. Innegabile, sempre e comunque il fascino di chi è capace di tenere incollati alla sedia e seguire l’evoluzione di un racconto narrato o rappresentato sul palco o in una strada. Mutatis mutandis è quanto, per fortuna, si verifica ancora quando si incontrano compagnie e gruppi che continuano a coltivare l’arte del narrare aggiornandolo ai nostri giorni. Cioè alle nuove tecnologie. E’ il caso dei francesi del Collectif Étrange Miroir, ospitato nel festival LMPD (cioè le meraviglie del possibile) allestito da tredici anni da Kyberteatro nello spazio Domosc e dedicato all’incontro tra teatro, arte e nuove tecnologie appunto. Una linea assolutamente praticata da questo gruppo, originario di Nantes, attivo sulla scena da oltre quindici anni che ha mostrato in prima nazionale “Les Yeux de Lousanouch”: grande padronanza tecnica e maestria nell’uso di diversi strumenti e buona capacità di racconto.

Si tratta cioè di una esaltante esperienza per gli occhi e l’ascolto (gli spettatori sono dotati di cuffie, anche se la sala avrebbe garantito buoni risultati comunque) quella costruita da Marie Arlais et Raphaël Riallan: la prima impegnata a raccontare, mentre il secondo, seduto davanti a un tavolo circondato da strumenti, cinepresa e schermi mobili è concentrato nella manipolazione di oggetti e l’orchestrazione in tempo reale di una regia visiva in presa diretta. Il loro è un ben organizzato evento che mette assieme cinema in diretta, animazione video e manuale di maschere da disegno e diversi oggetti. Il tutto accompagnato dalla musica originale di Erwan Fauchard.

Naturalmente dietro le spalle c’è un robusto lavoro di equipe che ha messo assieme disegnatori, grafici, musicisti etc.. lo stesso che occorrerebbe per realizzare un film d’animazione. Il Collectif Étrange Miroir (che in italiano significa Strano Specchio) è soprattutto una compagnia specializzata in eventi en plein air con proiezioni e videomapping proiettati in spazi urbani, piazze e quartieri popolari, case e palazzi: spettacoli tout public per la gioia di grandi e piccoli che seguono con occhi sgranati e incatenati alle visioni. Come per questo “Les Yeux de Lousanouch”, versione per la sala, che in un’ora circa mette in scena il racconto della tragedia del popolo armeno vittima di un genocidio battezzato “Metz Yeghern” cioè il “Grande male”. Una tragedia dei nostri tempi: la sistematica eliminazione di uomini, donne e bambini residenti nell’Impero ottomano, un milione e mezzo di vittime – due terzi della popolazione armena d’allora – voluto e perseguito metodicamente dal governo nazionalista dei Giovani Turchi dal 1915 al 1923. Interi villaggi cancellati, popolazioni deportate.

Una diaspora che portò migliaia di armeni a fuggire in Europa, dalla Francia alla Germania, e in America. Uno sterminio vero e proprio che i Turchi, e i governi che poi si sono succeduti e, fino ai nostri giorni, hanno sempre negato. Così, anche davanti alle numerose testimonianze e ai ricordi di chi sopravvisse a quelle stragi. Famiglie intere distrutte (leggere il romanzo di Antonia Arslan, “La masseria delle allodole” pubblicato in Italia nel 2004 dall’editore Rizzoli. Nel 2007 fu girato l’omonimo film dei Fratelli Taviani).

Prima vennero arrestati gli esponenti della élite armena a Costantinopoli, la moderna Istambul– la data è quella del 24 aprile 1915 – deportati e uccisi. Poi il via al massacro della popolazione e l’allontanamento verso il deserto siriano di Deyr al-Zour. Molti gli orfani e sistematica la cancellazione dell’identità di un popolo resa condivisa solamente poche decine di anni fa da articoli e servizi giornalistici, testimonianze dirette.

Come quella appunto a cui ha attinto il gruppo di Nantes che ha raccolto i ricordi di una donna che all’epoca finì in un orfanotrofio. La sua memoria va dai ricordi della famiglia alla separazione con il fratello, anch’egli finito in un orfanotrofio e il loro ricongiungersi dopo molti anni approdando in terra francese dove ricostruiranno la loro vita. Le loro vicissitudini hanno una narratrice d’eccezione: sullo schermo compare infatti un elegante airone cenerino che dispiegando le ali vola sulla Storia e le sue miserie. Nel cielo incontrerà anche una tortora, uccello migrante come diventerà Lousanouch, bambina armena il cui percorso di vita viene descritto con stilizzata efficacia su carte e disegni proiettati sul fondo della sala.

Dal suo racconto si apprenderanno quelle verità sepolte sul caso armeno che ancora ai nostri giorni in tantissimi non conoscono. Ogni variazione e il progressivo avanzamento della storia viene visualizzato in modo preciso dal segno grafico in costante movimento ed evoluzione. Immagini come riprese da un film in diretta raccontano fatti impressionanti e tragici, ogni momento prende vita grazie a uno spostamento di figure e oggetti ripresi da telecamere e inviati sullo schermo: qui come in una grande grande tavola rasa si compongono e scompongono scenari, tranches de vie quotidiane, personaggi, voci originali, registrazioni e commenti. E soprattutto, una musica poetica, come è quella di Erward Fauchard che accompagna il lungo viaggio di uccelli e uomini dalla Turchia a Beirut, da Marsiglia a Privas, piccolo comune occitano ai piedi del monte Toulon, vicino al parco nazionale dell’Ardèche, celebre per i marrons glacès, dove sorella e fratello, finalmente ricongiunti dopo lunghe traversie, troveranno casa e lavoro. E dove rinascerà la vita.

“Le meraviglie del possibile”, dopo l’inaugurazione con lo spettacolo “Woman before a glass-Intorno a Peggy Guggenheim” curato dall’associazione culturale laboratori permanenti Ets della Toscana, “A Teen Odissey” della compagnia spagnola La Macànica di Maiorca, il 20 novembre terrà un talk di Tec.na, Rete nazionale femminile di performing art con la partecipazione di Ariella Vidach, Simona Lisi, Emma Cianchi e Ilaria Nina Zedda direttrice artistica del festival cagliaritano. Ultimo appuntamento il 25 novembre con lo spettacolo “Unghie e crisi” della compagnia l’Aquilone di Viviana.