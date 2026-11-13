L’Ert vara “Istantedanza” ciclo di giovani talenti con spettacoli anche a Modena e Cesena. Si parte con “Catalogo” ideato da Marta Ciappina, Marco D’Agostin e Damien Modolo. In arrivo anche artisti dalla Catalogna. Oltralpe il nuovo spettacolo del greco Christos Papadopoulos

BOLOGNA _ E’ il tempo della danza. Davvero straordinaria l’attenzione e il peso acquisito negli ultimi anni da questa forma spettacolare. Cresciuta, non solo tecnicamente, e popolata da nuovi talenti, la danza contemporanea ha costruito un pubblico in crescita in tutto lo Stivale in festival, rassegne e stagioni. Giusta e assolutamente attenta alla evoluzione di questa arte è quindi la decisione presa dall’Ert, Emilia Romagna Teatro, di puntare a rafforzare la programmazione annuale della rassegna “Infinita” -guidata dalla direzione artistica di Elena Di Gioia– con il progetto speciale “Istantedanza-Corpi, trasmissioni, visioni del presente”, realizzato in collaborazione con il Tavolo regionale della danza, la fondazione Mast, il centro La Soffitta/dipartimento delle arti dell’Università di Bologna e Mismaonda.

La rassegna sarà in campo per dieci giorni, dal 19 al 29 novembre tra Modena, Bologna e Cesena con diciannove spettacoli, due prime nazionali, quattro anteprime e due tout public. In questo lasso di tempo “Istantedanza” mette in campo pluralità di linguaggi puntando soprattutto sulla scena under 35 a confronto con la scena internazionale. Fondamentale a questo proposito la collaborazione con la Catalogna che manderà a Bologna quattro spettacoli e due prime nazionali. Sono due titoli della coreografa e danzatrice Núria Guiu Sagarra e due del duo di compositori, creatori e performer Aurora Bauzà e Pere Jou.

Primo appuntamento è con “Catalogo” , lavoro ideato da Marta Ciappina, Marco D’Agostin e Damien Modolo in programma dal 19 al 22 all’Arena del Sole di Bologna. Al centro proprio Marta Ciappina prossima al congedo delle scene. Le renderanno omaggio Silvia Gribaudi, Francesca Pennini / CollettivO CineticO, Sotterraneo, Emio Greco |Pieter C. Scholten e Marco D’Agostin costruendo una serie di assoli “sul congedo e sul desiderio di continuare a esistere attraverso il proprio rinnovarsi. Ogni contributo è un “appuntamento al buio” coreografico, in cui sguardi, estetiche e immaginari differenti danno forma a un archivio aperto” (questo lavoro è coprodotto da ERTcon il Piccolo di Milano, Romaeuropa Festival, Cdcn Pole Sud e Ick Amsterdam).

Il 19 e 20 novembre al DamsLab/Teatro di Bologna, Núria Guiu Sagarra presenta “Pov”. La coreografa ha attinto agli archivi fotografici sull’isteria della Salpêtrière, lo storico ospedale psichiatrico parigino dove il corpo femminile veniva messo in posa, fotografato e analizzato, per riflettere “sulle modalità con cui viene esposto e interpretato dallo sguardo altrui”. Sempre al DamsLab il 21 e 22 novembre la prima nazionale di “Spiritual Boyfriend”, un assolo che esplora lo yoga come forma di autodisciplina. I due spettacoli sono presentati in collaborazione con il Centro La Soffitta/Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna.

21 Novembre. Aurora Bauzà e Pere Jou, presentano “A Beginning #16161D”, all’Arena del Sole. Tra composizione musicale e scrittura coreografica, l’opera per cinque performer nasce da “una ricerca nell’oscurità e mette in dialogo voce, luce e movimento, alterando la percezione dello spazio e del tempo”. Il 22 novembre il duo propone nella stessa sala “Fosca”, in prima nazionale: uno spettacolo tout public, in cui “l’oscurità diventa un’opportunità per stimolare immaginazione e fantasia”.

Il 20 e 21 novembre, al Teatro delle Moline di Bologna, Gaetano Palermo e Michele Petrosino, duo artistico che si muove tra coreografia e arti visive, presenta in anteprima “Bow” (studio). La nuova creazione si ispira “all’inchino e alla riverenza, figure concrete e metaforiche capaci di aprire scenari in cui postura, relazione e potere si confondono”.

Il 22 novembre al Teatro Bonci di Cesena di scena “L’Infinito Carnale. Dialogo tra Antonio d’Egitto e Ilarione di Gaza” della coreografa Claudia Castellucci, (prodotto da Societas e il Metastasio di Prato,) interpretata da Sissj Bassani e Pier Paolo Zimmermann della Compagnia Mòra (con la voce di Adele Masciello), su composizione sonora di Stefano Bartolini. Generato da uno studio sul deserto, il lavoro mette in dialogo “Antonio d’Egitto, eremita cristiano del III secolo ritirato nella Tebaide e il giovane Ilarione di Gaza”. Il 22 novembre, ancora a Cesena, al Teatro Comandini, Nicola Galli presenta “Diluvio”, liberamente ispirato a “Il signore delle mosche” di William Golding. In scena con Chiara Ameglio e Rafael Candela nell’ambiente sonoro live di Stefania Alos Pedretti, il coreografo esplora, con la collaborazione della dramaturg Giulia Melandri, “il naufragio come condizione di un presente segnato daIle fratture e fragilità, ma anche come varco per immaginare il futuro”.

Il 27 e 28 novembre si apre a Modena con “Replica”, nella Sala Grande del Teatro delle Passioni. In occasione dei trent’anni della Compagnia, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni si sono affidati alla regia e coreografia dei giovani Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi. (Una coproduzione di ERT).

Il 27 novembre, al Mast Auditorium di Bologna, ospite d’eccezione è Carolyn Carlson con “Poetry Event”. La coreografa e danzatrice presenta il suo lavoro da poetessa, accompagnata dalla musica dal vivo di Paki Zennaro e dalle letture in italiano di Sara Simeoni. L’appuntamento, gratuito, è realizzato in collaborazione con la Fondazione MAST, nell’ambito del progetto dedicato all’artista curato con il Centro La Soffitta | Dipartimento delle Arti – Università di Bologna. Il giovedì 26 novembre la danzatrice e coreografa è ospite per un incontro aperto al pubblico al DamsLab/Teatro, alle ore 18.30 aperto al pubblico.

Il 27 e 28 novembre, nella Sala Piccola del Teatro delle Passioni di Modena, il coreografo Vittorio Pagani presenta il secondo e il terzo capitolo della “Trilogia delle Icone: Superstella” e, in anteprima, “27 (opera postuma)”. Il primo riflette “sul significato del creare danza oggi, guardando all’immaginario felliniano di 8½ e al mito della celebrità; il secondo si ispira al celebre Club 27 e alle poetiche di Abbas Kiarostami e Agnès Varda”.

Dal 27 al 29 novembre, nel ridotto del Teatro Storchi di Modena va in scena in anteprima la performance itinerante “L’albero dei corvi [solo version]” di Fabrizio Favale, ispirata all’omonima opera di Caspar David Friedrich. Una ricerca influenzata dai linguaggi di Merce Cunningham, José Limón, Alwin Nikolais e Trisha Brown.

Il 28 e 29 novembre, all’Arena del Sole, Simona Bertozzi riunisce nella stessa serata “Le palestriti” e il primo studio di “Falling into dance, with Isadora”. Creato con le danzatrici Arianna Brugiolo, Federica D’Aversa, Paola Drera e Valentina Foschi, “Le palestriti”ispirato . dall’omonimo mosaico di Villa del Casale a Piazza Armerina, porta in scena “una rara rappresentazione di agonismo femminile nell’antichità”. “Falling into dance, with Isadora” interroga invece la figura di Isadora Duncan, nel 2027, “a un secolo dalla morte, riattivando alcune traiettorie della sua ricerca nella relazione con il corpo contemporaneo”.

Il 28 e 29 novembre, al Teatro delle Moline, Francesca Siracusa presenta il suo primo lavoro coreografico, “you, elsewhere”. Un duetto sul “rapporto tra attesa e slancio, in cui Erica Meucci e Miranda Secondari abitano uno spazio intimo e rarefatto: il gesto affiora dalla quiete e si fonde con le sonorità evocative di Simone Faraci.

Ancora il 28 e 29 novembre, all’Oratorio San Filippo Neri di Bologna, Giorgia Lollipresenta “Body sweats (for Elsa)”, dedicato alla baronessa Elsa von Freytag-Loringhoven, poetessa e artista d’avanguardia, apripista del dadaismo. Il titolo è tratto dall’omonima raccolta di poesie, un manifesto erotico e proto-punk. Lolli porta in scena con Vittoria Caneva, Elena Grappi e Maria Chiara Vitti una performance che “intreccia danza, lettura di poesie e allenamento fisico, usando il sudore come via per attraversare fatica e piacere”.

Il 28 novembre Sul palco del Teatro Storchi di Modena, il CollettivO CineticO presenta “<age>”. Nato nel 2012 e ricreato nel 2024, il lavoro “interroga il presente attraverso adolescenti tra i 15 e i 18 anni, colti nel passaggio verso l’età adulta”.

Il 29 novembre, allo Storchi, “AiAiAi Pinocchio!” di Cinzia Pietribiasi e Davide Tagliavini / Gruppo Ibrido rilegge la fiaba di Collodi nell’era dell’intelligenza artificiale e con il linguaggio della generazione alpha, Geppetto diventa Geppa, creatrice digitale di un Pinocchio fatto di pixel.

La programmazione di “Infìnita” prosegue fino ad aprile 2027 con numerosi artisti e compagnie fra cui Balletto di Milano, Elisa Sbaragli, Cob Compagnia Opus Ballet / Adriano Bolognino / Rosaria di Maro, Annamaria Ajmone / Veza Maria Fernandez, Stefania Tansini, Virgilio Sieni, Ben Duke / Lost Dog, Marco D’Agostin, CollettivO CIneticO e MM Contemporary Dance Company / Enrico Morelli / Mauro Bigonzetti.

LUGANO

Un fine settimana interamente dedicato alla danza è in programma anche al Lac di Lugano , il 21 e 22 novembre con tre imperdibili appuntamenti: Christos Papadopoulos, Bianca Berger e la prima mondiale di “Act III”, capitolo conclusivo di “Human Unreadable”, in diretta streaming dal Whitney Museum of American Art di New York.

21 Novembre. Christos Papadopoulos torna a Lugano nella Sala Teatro (alle ore 20) per presentare “My Fierce Ignorant Step”, lavoro in cui dirige un ensemble di dieci danzatori. Coprodotto dal Lac e da numerosi enti internazionali, lo spettacolo è “un’opera intima e personale suggerita a Papadopoulos da ricordi della sua infanzia e da esperienze collettive legate alle sue origini greche”.

Un lavoro che celebra “l’euforia di essere vivi”. Afferma infatti il coreografo nelle note di regia: “In questa realtà cupa, in cui le linee della distopia sono già state oltrepassate, mi sono recentemente sorpreso a tornare con la mente agli anni della mia adolescenza. Ricordo quella fame di vita, la velocità, la spinta inarrestabile, la sensazione che tutto fosse possibile. Quella fiducia senza paura che il mondo fosse davanti a noi, aperto, nostro, e che lo avremmo vissuto nel modo in cui desideravamo e meritavamo.Questo lavoro è il mio tentativo di ritrovare quella sensazione. Di riscoprirla. E con essa, di riconquistare quella forza, quell’ottimismo e quel senso del “noi”. Devo ricordare a me stesso che sperare è già un atto di resistenza, e che quel coraggio non era affatto ingenuo o antiquato. Era vero. E lo è ancora”. (In occasione dello spettacolo di Papadopoulos il Lac organizza un bus navetta da Milano, andata e ritorno. Il bus parte alle ore 18 da Piazzale Pagano luogo in cui rientra al termine dello spettacolo).

21 Novembre. La giovane danzatrice e coreografa locarnese, Bianca Berger presenta in prima assoluta nel Teatrostudio “Tamdom”, (alle ore 18, replica domenica 22 alle ore 17). Lo spettacolo, coprodotto dal Lac intreccia “matematica, biologia e danza, traducendo in movimento un modello matematico che descrive alcuni processi biologici legati alla malattia di Alzheimer”., anche se “Tandom” non intende “rappresentare la malattia di Alzheimer, ma si ispira ad alcuni suoi concetti per offrirli in forma estratta, con una prospettiva diversa, invitando il pubblico alla presenza qui e ora attraverso un’esperienza sensoriale e percettiva”.

22 novembre. Il Lac propone in prima mondiale la diretta streaming di “Act III”, (Sala 4 ingresso gratuito alle ore 17) capitolo conclusivo di “Human Unreadable”, progetto di coreografia generativa del duo artistico Operator (Ania Catherine e Dejha Ti). “Act III” è una performance multimediale che intreccia danza, arte e tecnologia, esplorando le complesse relazioni tra corpo umano e mondo digitale; in scena presso il Susan and John Hess Family Theater del Whitney Museum of American Art di New York, la diretta streaming avverrà simultaneamente ad altre istituzioni culturali come HEK (Basilea), Nxt Museum (Amsterdam), PHI (Montréal) e il Victoria and Albert Museum (Londra).

Sempre al Lac di Lugano fino al 15 novembre è in corso una rassegna di quattro appuntamenti dedicati alla Commedia dell’Arte, Dopo lo Stivalaccio Teatro che ha presentato “Arlecchino Muto per spettacolo” e “Chrüsimüsi” di Eléonore Bonah e Maria Clara Castioni, artiste residenti alla Comédie de Genève è ora la volta di Salvo Drago giovane autore e attore siciliano il 14 novembre al le 20 al Teatro Foce protagonista e autore di “Efesto. Cascau do’ cielu”, riscrittura coinvolgente e ironica del mito di Efesto, dio del fuoco e del ferro. Un monologo “intenso e viscerale, interamente in siciliano, che dà voce a un dio caduto, abbandonato alla solitudine, mentre forgia nella sua fucina nel ventre dell’Etna. Una confessione potente e ironica che prende forma tra lava, ironia e passione”.