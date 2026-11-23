CAGLIARI _ Danzare è anche mettere a prova il corpo, sondarlo per sperimentare differenti possibilità espressive traducendo quello che, spesso, le parole non possono o riescono a dire. Per questo occorre una severa e quotidiana disciplina. “Nessun giorno senza una linea”. La frase attribuita da Plinio il Vecchio al pittore greco Apelle (quarto secolo avanti Cristo), si riferiva al fatto che l’artista non dovesse lasciare passare giorno senza dedicarsi all’esercizio di pratica e studio regolari. “Nulla dies sine linea” emblematicamente, è il titolo dello spettacolo della coreografa Roberta Racis, ma potrebbe valere, come significato, anche per due altri spettacoli, “Chamber music” di Silvia Rampelli e “Orage” della franco algerina Dalila Belaza, ospitati nell’ambito della stessa rassegna: “Fuorimargine”, in corso a Cagliari negli spazi in via di rimodulazione dell’Ex Mattatoio. Una rassegna, quella allestita da Spaziodanza, alla sua trentaduesima edizione, da sempre sinonimo di spazio aperto e ospitale del contemporaneo. La formula è portare a conoscenza del pubblico sia le novità degli emergenti che le opere dei maestri. Tornando agli spettacoli, tutti e tre disegnati da altrettante coreografe donne, il lavoro costante di ricerca sul corpo è frutto di una pratica rigorosa, figlio di una postura femminile e una creatività che rilegge, mettendo in discussione e reinterpretando in modo differente azioni e status di tradizionale dominio maschile.

Così accade nella magnetica azione danzata di “Nulla dies sine linea” in cui una concentrata e precisa Roberta Racis, mostra di essere danzatrice assai abile nel marcare autorevolmente lo spazio con gesti misurati e taglienti. Una danza in costanza evoluzione che si confronta con “l’arte dello schiocco della frusta” detto anche whipcracking, al cui studio e alla pratica la coreografa si è dedicata fino a conoscere e utilizzare la grammatica di un movimento – quello dello schiocco- inventato da cow boys, gauchos e mandriani per comandare il bestiame. Nata prima nel lavoro e nell’equitazione, poi sport, (esercitato soprattutto in Australia, ma non solo) e infine diventata arte performativa. Lo schiocco è in pratica il suono secco originato dalla frusta che, attenzione, non viene generato dall’impatto con il suolo bensì dal movimento terminale che produce una sorta di “boato sonico”. Tutto dipende dalle varietà di impugnature utilizzate, per come è costruito lo strumento che viene adattato volta per volta alle caratteristiche e all’abilità del performer di turno. Rimarchevole è l’uso che ne fa Racis all’interno di un’azione di danza. Lo schiocco diventa infatti il timing perfetto di una coreografia fatta di spostamenti fluidi ma veloci, stop and go di secondi lunghi quanto una eternità. I suoni assecondano e guidano il ritmo del movimento come fossero elementi di una musica singolare, una sinfonia scomposta che ogni volta spinge verso il dinamismo, imponendo a tratti fermate improvvise come sull’orlo di un baratro.Roberta Racis in questo modo seziona lo spazio scenico, compattandolo e riducendolo a cellule emozionali. Lucida e straniante negli atti, l’artista genera schiocchi, uno dietro l’altro, quasi fossero urli di rabbia gettati sul mondo.

La musica è evocata anche nel titolo dallo spettacolo di una coreografa titolata come Silvia Rampelli, già Premio Ubu per miglior spettacolo di danza 2018 e fondatrice della compagnia Habillé d’eau, da un ventennio impegnata in una ricerca che indaga sul rapporto tra corpo e performance. Anche in “Chamber music”, spettacolo messo in scena a “Fuorimargine” si assiste a un focus preciso fatto di azioni lente e pose quasi statuarie costruite con un severo controllo del corpo, tale da spazzare via ricami o preziosismi per concentrarsi, in sottrazione, sulla costruzione di una immagine sospesa nel tempo e nello spazio. Tre sono i performer di questo singolare patchwork composto da altrettanti assoli che partecipano alla esecuzione – come avviene nella musica – di una partitura. Un trio impegnato nell’organizzazione di un ascolto intimo e concentrato. Diverse le caratteristiche di ciascuno dei performer, anche se come strumenti eseguono la stessa pagina di note. Introduce Valerio Sirna abbigliato di scuro con una lunga gonna plissettata. Seduto per terra, spalle al pubblico è quasi immobile. Lentamente scopre sé stesso e si muove conquistando uno spazio laterale dove il movimento è compresso e il respiro si fa corto. A seguire è una immagine che sembra fuggita da un quadro della surrealista Leonora Carrington. E’ Eleonora Ciocchini, e si fa schermo del volto giocando con la sua lunghissima e nerissima chioma.

I movimenti, nervosi ma controllati, indicano la ricerca di una impossibile via di fuga tra pareti e fondale. A chiudere è la bravissima Alessandra Cristiani, danzatrice legata alla dance butoh giapponese: la sua nudità in scena ha la leggerezza di una pennellata d’acquarello mentre i suoi elettrici capelli rossi evocano visioni e figure di Klimt. Le azioni, lievi e precise, mettono in evidenza un movimento per dettagli e sempre in bilico, pezzi di un castello di carte che può crollare al primo soffio di vento. Il suo ricorrere continuamente ad un gesto rituale, quello di spalmarsi d’olio, suggerisce cura del corpo e rigore.

“Orage”. In francese significa temporale. Ma pure tempesta, sinonimo più aderente allo spirito dell’omonimo spettacolo della franco algerina Dalila Belaza dove il binomio tra esercizio del corpo e musica raggiunge una vibrante sintesi visiva-auditiva-emozionale nell’incontro tra la danzatrice e coreografa e il chitarrista rock Serge Teyssot-Gay, cofondatore dei Noir Desir, da lui abbandonati nel 2010, un importante curriculum di progetti sperimentali in solitario, collaborazioni con il suonatore di oud siriano Khaled Aljaramani e le formazioni Interzone e Zone Libre.

Ed è proprio la musica di Teyssot-Gay, nell’angolo estremo destro del palcoscenico, solo con la sua chitarra e un amplificatore, a dare il via alla danza impetuosa di Belaza, abbigliata di scuro, il cui corpo è inizialmente scosso da tremori per diventare una vibrazione continua. Percorsa da movimenti elettrici è come invasa o attraversata dalle note distorte e disarmoniche di quello che è un costante e continuo wall of sound, un muro del suono. Arriva a getti possenti come ondate d’urto di uno tsunami, accolto ritmicamente da un corpo in continua fremente vibrazione. Scuote il corpo, dalla pianta dei piedi al bacino e fino alle braccia che si muovono in modo compulsivo e inarrestabile. Un continuum musicale e di danza: si vede e si ascolta. Una energia che brucia: caotica, devastante, liberatoria. Intanto la sala si riempie di getti di fumo e l’immagine del corpo diventa sfocata, evanescente. Buio e chiaroscuro, ombre e luci sfumano attorno alla danzatrice, vestita di un costume largo e senza forma, avanzando fino alla dissoluzione della figura stessa. La musica hardcore e distorta di Teyssot-Gay accompagna le evoluzioni di Belaza come una fulminante meteora in uno spazio-tempo affascinante e ignoto fino alla decelerazione improvvisa dove il corpo sconta i suoi ultimi tremori vibratori per trovare una calma interiore.