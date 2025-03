L’Associazione “Di Vittorio” di Mesagne ricorda il Prof. Ermes De Mauro in occasione del “Dantedì”

(Br)prossimo, in occasione delGiornata Nazionale dedicata al Sommo Poeta “Dante Alighieri”, ain provincia di Brindisi, l’“, con sede in Via Castello 20, ricorderà il Professore, figura di spicco della cultura locale e non, scomparso poche settimane addietro. L’iniziativa raccoglierà le testimonianze di familiari, ex allievi, amici e conoscenti che hanno avuto il grande privilegio di avere il Professore De Mauro come insegnante. Colonna portante ed insostituibile del Liceo Classico “Benedetto Marzolla” di Brindisi, era considerato uno dei più attenti ed “innamorati” conoscitori di Dante. E, proprio in occasione di un evento calendarizzato come il(a partire dal 2020 su proposta dell’allora Ministro della Cultura Dario Franceschini), per la commemorazione dell’inizio del Viaggio che avrebbe dato poi i natali alla Commedia” (25 marzo del 1300), l’di cui Il Prof. De Mauro era un punto di riferimento prezioso, ha deciso di tributare all’insigne docente, il ricordo doveroso di quanti lo hanno conosciuto ed amato.