Il 21 e 22 novembre il borgo dell’Alta Irpinia ospita il Festival delle Eccellenze: tavole rotonde, un dialogo antropologico sui “paesi invisibili”, la musica di Fabrizio De André, la ceramica, le cantine scavate nell’arenaria e i sapori della valle dell’Ofanto

Un fiume non è soltanto un corso d’acqua: è una linea che cuce territori, comunità ed economie, e che spesso attraversa i confini amministrativi senza curarsene. L’Ofanto nasce in Irpinia, scorre tra Campania, Basilicata e Puglia e sfocia nell’Adriatico nei pressi di Barletta; lungo le sue sponde si è combattuta la battaglia di Canne, e di lui hanno scritto Polibio e Orazio. È da questa geografia, insieme fisica e simbolica, che prende le mosse l’Ofanto Fest – Festival delle Eccellenze, in programma sabato 21 e domenica 22 novembre nel centro storico di Calitri, tra Piazza Scoca, Corso Garibaldi, la Casa ex ECA, la Chiesa dell’Annunziata e il Borgo Castello.

Il tema scelto, “Paesaggi, visioni e innovazioni nelle aree interne”, dichiara con chiarezza l’intento della rassegna. Non una sagra né una semplice vetrina, ma il tentativo di tenere insieme cultura, turismo, enogastronomia e innovazione, valorizzando l’Alta Irpinia e la Valle dell’Ofanto e interrogandosi sulle possibilità di crescita delle comunità che le abitano. Il festival è sostenuto dalla legge regionale n. 6 del 26 luglio 2026 e nasce dalla collaborazione tra realtà del territorio: la Pro Loco Calitri, l’associazione Cretarte, l’associazione ScienzaViva e la Fondazione Prof. Donato Lucev.

L’apertura, sabato mattina, ha un valore quasi programmatico: lo storico e ricercatore Alessandro Cesta propone “L’Ofanto: un’etimologia”, come a dire che per comprendere un luogo occorre partire dal suo nome. Segue la tavola rotonda “Il valore delle aree interne”, dedicata alle strategie di sviluppo e coesione, che mette allo stesso tavolo il sindaco di Calitri Attilio Maria Galgano, la presidente dell’Area SNAI “Città dell’Alta Irpinia” Rosanna Repole, il presidente della Comunità Montana Alta Irpinia Amado Delli Gatti, Angela Cresta dell’Università del Sannio, il consigliere regionale Maurizio Petracca e l’assessore regionale alle Attività produttive Fulvio Bonavitacola, con la moderazione di Paola De Stasio de Il Mattino.

Nel pomeriggio il discorso si sposta dalla programmazione alle pratiche. L’incontro “Modelli virtuosi e destinazioni da costruire” affronta il turismo esperienziale e le economie di luogo, mettendo in dialogo istituzioni, università e associazioni: tra gli altri, Giovanni Pandolfo del Touring Club Italiano, Mara Normando dell’Università di Salerno, l’assessore regionale al Turismo Vincenzo Maraio, il sindaco di Rionero in Vulture Mario Di Nitto e le esperienze di Sponziamoci, Vultureyes Monticchio, “I Colori del vento nel grano” e Radici Transumane Experience. Che al confronto partecipino voci campane e lucane non è un dettaglio: è la stessa valle, letta da entrambe le sponde.

Il momento forse più denso arriva in serata con “I Paesi Invisibili”, dialogo antropologico sulle comunità delle aree interne tra l’antropologa e saggista Anna Rizzo e Maria Fioretti, direttrice di Orticalab. Qui la domanda che attraversa l’intera rassegna emerge senza mediazioni: che cosa rende un paese visibile, e a chi. Poi la piazza: alle 21 i Sidún portano in Piazza Scoca la musica e la poesia di Fabrizio De André, cantore degli ultimi e dei margini, scelta che dialoga con naturalezza con i temi della giornata. Chiude il sabato un after party con i DJ set di DjVito e Peppe Pannisco.

La domenica si apre nella Chiesa dell’Annunziata con la presentazione della Fondazione Prof. Donato Lucev, alla presenza dell’artista e presidente della Fondazione Fulvio Moscaritolo, del professore emerito della Sapienza Franco Gaetano Scoca, della storica Maria Teresa Maffucci, di Concetta Zarrilli di Cretarte, del presidente della Pro Loco Vitale Zabatta e del consigliere provinciale Luigi D’Angelis; segue la visita alla mostra allestita nel Borgo Castello. In serata, “Impresa e Innovazione nelle Aree Interne” racconta esperienze imprenditoriali nate o radicate nel territorio: dalla meccanica di Valenzio Machinery al Pesco Innovation Hub, dalle terrecotte de La Giara ad Almëra e allo Zafferano Irpino, con la moderazione di Maria Di Cairano.

Accanto agli incontri, il festival invita a camminare il paese. Le visite guidate curate da Luciana Strollo conducono tra vicoli, case a gradoni e antiche cantine scavate nella roccia arenaria; la Pro Loco apre il Borgo Castello, con la rocca, le terrazze panoramiche, la torre e il Museo Civico della Ceramica; ScienzaViva propone la mostra interattiva “Le Ruote Quadrate”, tra esperimenti di fisica, ottica e geometria; Cretarte accoglie su appuntamento nel museo dell’ex Istituto d’Arte “Salvatore Scoca”, custode di sculture e maioliche policrome. Negli stand di Piazza Scoca e Corso Garibaldi, salumi artigianali, carni locali, vini, birre, pani tradizionali come gli scarpegghj e dolci restituiscono la geografia del territorio in forma di sapori.

L’Ofanto Fest non si presenta dunque come una celebrazione autoreferenziale delle eccellenze, ma come un luogo di confronto in cui istituzioni, studiosi, imprese e comunità provano a guardare nella stessa direzione. Come il fiume da cui prende il nome, che unisce ciò che le carte separano, il festival suggerisce che il futuro delle aree interne non passa dall’isolamento dei singoli borghi, ma dalla capacità di riconoscersi parte di una valle comune: una rete di paesaggi, saperi e persone che chiede, prima ancora di essere valorizzata, di essere vista. A un solo giorno esatto di distanza dal ricordo di quel 23 Novembre 1980 che ha profondamente segnato l’Irpinia e l’Italia tutta, Ofanto Fest è un’ottima occasione per celebrare ancora la rinascita di un territorio con tutte le energie che lo animano.

Informazioni: ofantofest@proton.me – programma completo su ofantofest.netlify.app