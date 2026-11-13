Il “signorino algoritmico” e il paradosso dell’IA: l’iperattività del disimpegno

Intelligenza artificiale, democrazia e città al centro del SEPAI di Milano. Tra le questioni emerse, il paradosso del “signorino algoritmico”: un individuo sempre più attivo grazie all’IA, ma non necessariamente più autonomo, consapevole e responsabile.

L’intelligenza artificiale sta trasformando non soltanto ciò che facciamo, ma anche il modo in cui partecipiamo alla vita collettiva. È questo il terreno di confronto del SEPAI 2026, AI, Cities, and Democracy: A New Great Transformation, il convegno internazionale organizzato a Milano dall’11 al 13 novembre, che riunisce filosofi, ricercatori ed esperti per discutere le implicazioni etiche, politiche e sociali dell’IA.

L’aumento delle nostre possibilità di azione coincide davvero con una maggiore capacità di decidere?

La domanda riguarda tanto la democrazia quanto la vita quotidiana. L’IA ci consente di scrivere, progettare, comunicare e produrre contenuti con una rapidità senza precedenti. Possiamo intervenire in più discussioni, elaborare più informazioni, prendere apparentemente più decisioni. Ma la quantità delle attività non misura necessariamente la profondità della nostra partecipazione.

Intelligenza artificiale e democrazia: il problema del potere

Tra gli interventi della prima giornata del SEPAI, quello di Mark Coeckelbergh, filosofo della tecnologia dell’Università di Vienna, ha posto al centro il rapporto tra IA e democrazia.

Coeckelbergh ha affrontato le trasformazioni del potere tecnologico e i rischi che queste comportano per la libertà, l’uguaglianza e le condizioni della convivenza democratica. Nel suo articolo Technofascism, pubblicato nel 2026 su AI & Society, esamina come le infrastrutture digitali e la concentrazione del potere tecnologico possano intrecciarsi con nuove dinamiche autoritarie.

Il problema del potere tecnologico, tuttavia, non riguarda soltanto le istituzioni e il controllo delle infrastrutture digitali. Riguarda anche le condizioni nelle quali gli individui formano il proprio giudizio, riconoscono le alternative e costruiscono le proprie possibilità di azione.

Non basta chiedersi chi controlli le tecnologie. Dobbiamo anche interrogarci su come queste trasformino le capacità di giudizio e partecipazione delle persone che le utilizzano.

Una democrazia può moltiplicare le occasioni di esprimere preferenze senza ampliare realmente la capacità dei cittadini di costruire alternative. È il paradosso che ho discusso attraverso la nozione di democrazia sottile: scegliere sempre di più non significa necessariamente decidere di più.

E la questione si estende alle città, agli spazi pubblici e alle istituzioni. Una città tecnologicamente avanzata non diventa automaticamente più democratica perché offre più servizi digitali o più strumenti di interazione. Occorre domandarsi quali possibilità effettive di partecipazione, iniziativa e responsabilità questi strumenti rendano disponibili.

È una questione che si intreccia con quella dei disabitanti, di cui ho scritto recentemente su Gli Stati Generali: persone che possono utilizzare, attraversare e consumare gli spazi della città senza riuscire davvero ad abitarli. Allo stesso modo, moltiplicare le possibilità di interazione con una città non significa necessariamente accrescere la capacità di partecipare alla sua vita.

La tecnica e il potenziale biografico

José Ortega y Gasset, nella Meditación de la técnica, definiva la tecnica come uno sforzo per risparmiare sforzo. Ma il risparmio non rappresenta il fine ultimo: ci libera dalla pressione delle necessità affinché possiamo dedicarci alla costruzione della nostra vita.

La tecnica, in questa prospettiva, non è soltanto un insieme di strumenti. Modifica le circostanze nelle quali ciascuno di noi deve inventare e realizzare il proprio progetto vitale.

È a partire da questa intuizione che propongo di utilizzare il potenziale biografico come criterio per interrogare le trasformazioni tecnologiche: non soltanto quanto tempo o quanta fatica una tecnologia ci risparmi, ma quali possibilità effettive di costruire la nostra vita contribuisca ad ampliare.

L’intelligenza artificiale può certamente accrescere questo potenziale. Ma può anche restringerlo quando la facilitazione delle attività si accompagna a una progressiva opacità delle condizioni che le rendono possibili.

Non si tratta dunque di rimpiangere un passato senza intelligenza artificiale, né di difendere ogni fatica come se fosse una virtù. Si tratta di distinguere tra gli sforzi dai quali è ragionevole liberarci e quelli attraverso cui esercitiamo la nostra autonomia.

Ma che cosa accade quando una tecnologia moltiplica le possibilità di azione senza accrescere necessariamente la consapevolezza delle condizioni che le rendono possibili? È proprio questa contraddizione che permette di riconoscere una nuova figura antropologica.

Dal “signorino soddisfatto” al “signorino algoritmico”

Nel mio intervento al SEPAI, intitolato The AI-Spoiled Child: Cognitive Surrogation and Thin Democracy, ho proposto di rileggere attraverso l’intelligenza artificiale una figura elaborata da José Ortega y Gasset nella Ribellione delle masse: il señorito satisfecho, il “signorino soddisfatto”.

Ortega descriveva un individuo che beneficia delle straordinarie possibilità della civiltà moderna, ma tende a considerarle naturali e incondizionate. Vive in un mondo reso possibile da conoscenze, istituzioni e sforzi collettivi dei quali ha progressivamente smarrito la consapevolezza.

Il “signorino algoritmico” rappresenta una possibile declinazione contemporanea di questa figura. E presenta una caratteristica apparentemente paradossale: non è necessariamente pigro o inattivo. Al contrario, può essere iperattivo.

Produce, commenta, condivide, partecipa, decide. L’intelligenza artificiale moltiplica le sue possibilità operative. Ma questa crescita dell’attività può non accompagnarsi a un analogo sviluppo della comprensione e della responsabilità.

È ciò che ho definito engagement without commitment, ovvero l’iperattività del disimpegno: un coinvolgimento continuo che non comporta necessariamente un impegno altrettanto profondo verso le condizioni, i significati e le conseguenze delle proprie azioni.

Non è un’accusa rivolta a chi utilizza l’intelligenza artificiale. È un problema antropologico: possiamo diventare sempre più capaci di produrre risultati e contemporaneamente meno consapevoli di ciò che rende possibile produrli.

Quando deleghiamo anche le domande

La questione non riguarda semplicemente la quantità di lavoro che affidiamo alle macchine.

Delegare un calcolo, una traduzione o un’operazione ripetitiva può liberarci da attività necessarie ma poco significative. Il problema cambia quando l’IA interviene nella formazione del nostro giudizio: quando contribuisce a formulare le domande, selezionare le alternative, stabilire quali possibilità meritino attenzione.

In questo caso non stiamo soltanto risparmiando uno sforzo. Stiamo modificando le condizioni attraverso cui decidiamo che cosa valga la pena fare.

È qui che l’iperattività del disimpegno diventa particolarmente insidiosa. Possiamo continuare a scegliere, senza accorgerci che qualcun altro, o qualcos’altro, ha già contribuito a delimitare l’orizzonte delle nostre scelte.

Il problema della delega cognitiva, già affrontato in una precedente riflessione sul Fatto Quotidiano, assume così una portata che supera l’esperienza individuale e investe direttamente la qualità della partecipazione democratica.

Più attività non significa necessariamente più capacità di agire. Più partecipazione non significa necessariamente più impegno. E più possibilità di scelta non significano automaticamente più libertà.

Il paradosso dell’IA è tutto qui: strumenti capaci di ampliare enormemente ciò che possiamo fare ci obbligano a interrogarci, con altrettanta urgenza, su ciò che vogliamo e siamo ancora capaci di decidere.