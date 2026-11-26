Cinquant’anni dopo «Avere o essere?» di E. Fromm, il Black Friday offre l’occasione per riflettere su una nuova forma di consumismo: quello biografico. Non accumuliamo più soltanto oggetti, ma esperienze, competenze e riconoscimenti, trasformando la nostra vita in un patrimonio.

Anch’io ho approfittato del Black Friday per acquistare un paio di regali. Non vedo nulla di riprovevole nel comprare a un prezzo inferiore qualcosa che avremmo comunque acquistato. Ma è proprio quel «comunque» a meritare qualche attenzione: senza il Black Friday avrei acquistato ugualmente quei regali? Avrei scelto proprio quegli oggetti? Ho colto un’occasione per soddisfare un desiderio o è stata l’occasione stessa a contribuire a generarlo? Sono domande che mi sembrano filosoficamente più interessanti del consueto dibattito sul consumismo, spesso accompagnato da una certa inclinazione moralistica, come se il problema fosse distinguere i consumatori virtuosi da quelli incapaci di resistere alla tentazione di uno sconto. Il consumismo è assai più profondo di una semplice cattiva abitudine commerciale: è un modo di intendere l’esistenza umana.

In un’intervista televisiva del 1974, Pier Paolo Pasolini formulava una delle sue più inquietanti diagnosi della società italiana: la civiltà dei consumi era riuscita a realizzare quell’omologazione culturale e antropologica che neppure il fascismo era stato in grado di ottenere. Al di là del carattere provocatorio del paragone e di quanto fosse idealizzato il mondo che Pasolini rimpiangeva, la sua intuizione merita ancora oggi di essere presa sul serio. Un potere che riesce a intervenire sui nostri desideri non ha necessariamente bisogno di imporci dei comportamenti: può ottenere la nostra adesione proprio attraverso l’esercizio della nostra libertà.

Due anni dopo, nel 1976, Erich Fromm pubblicava Avere o essere?, un libro il cui cinquantenario ricorre quest’anno. Fromm non contrapponeva semplicemente la ricchezza materiale a quella spirituale, né suggeriva che per essere felici occorresse possedere meno cose. L’avere e l’essere rappresentavano due modalità differenti dell’esistenza: nella prima, l’essere umano tende a identificarsi con ciò che possiede; nella seconda, realizza se stesso attraverso l’esercizio delle proprie facoltà, la relazione con gli altri e la partecipazione attiva alla vita. La distinzione riguardava non soltanto i beni materiali, ma anche il sapere, la memoria, persino l’amore.

Da allora, tuttavia, il mercato ha progressivamente ampliato la propria offerta. Nel 1998, in un celebre articolo pubblicato sulla Harvard Business Review, Welcome to the Experience Economy, Joseph Pine e James Gilmore annunciavano l’avvento dell’economia delle esperienze: dopo i beni e i servizi, erano le esperienze stesse a diventare una specifica forma di offerta economica. Basta dare un’occhiata alle promozioni di questo Black Friday per rendersene conto: accanto a televisori e smartphone troviamo soggiorni e viaggi organizzati. Particolarmente significativo è lo slogan scelto da un tour operator italiano: «Le esperienze più belle non si mettono in saldo. Le occasioni per viverle, sì».

È interessante la scelta della parola «occasione», perché ci riporta alla domanda iniziale: siamo noi a cercare le occasioni per realizzare i nostri desideri o sono le occasioni stesse a contribuire alla loro formazione? La questione assume una portata ancora maggiore quando ciò che ci viene offerto non riguarda soltanto quello che vorremmo possedere, ma quello che vorremmo vivere e, in ultima analisi, chi vorremmo essere. Da qualche tempo siamo invitati a preferire le esperienze alle cose, a spendere meno per gli oggetti e più per i viaggi, la cultura, la formazione, il benessere personale. Anche le campagne pubblicitarie di aziende come Smartbox e Boscolo Gift fanno leva su questa contrapposizione. Sembrerebbe quasi che la società dei consumi abbia fatto propria la critica di Fromm, invitandoci a preferire l’essere all’avere. Ma siamo sicuri che sostituire gli oggetti con le esperienze significhi abbandonare la logica del possesso?

È ciò che propongo di chiamare consumismo biografico: una modalità dell’esistenza nella quale la costruzione di sé tende a essere sostituita dall’acquisizione, dall’accumulazione e dall’esibizione di esperienze. Non si tratta più soltanto di possedere molte cose, ma di possedere una vita ricca di contenuti, di poter annoverare nella propria biografia un numero crescente di luoghi visitati, attività svolte, competenze acquisite, emozioni provate. Accumuliamo anche titoli, certificazioni e riconoscimenti, attraverso i quali persino il sapere e il saper fare possono diventare forme dell’avere. La biografia stessa finisce per assumere la forma di un patrimonio da incrementare.

Il problema, naturalmente, non è viaggiare, leggere, frequentare mostre o imparare nuove lingue. Già nel 1930, nelle pagine iniziali della Ribellione delle masse, il filosofo spagnolo José Ortega y Gasset descriveva quello che chiamava il «fenomeno del pieno» o dell’agglomeramento: le città piene di gente, gli alberghi pieni di ospiti, i treni pieni di viaggiatori, le spiagge piene di bagnanti. La civiltà moderna aveva reso accessibili a un numero crescente di persone possibilità un tempo riservate a pochi. Ma la possibilità materiale di fare qualcosa non coincide necessariamente con la capacità di attribuirle un significato nella propria esistenza. Aver visitato cento Paesi non significa necessariamente essere diventati più aperti al mondo, così come aver letto mille libri non significa necessariamente aver imparato a pensare diversamente. Possiamo attraversare una quantità straordinaria di esperienze senza che nessuna di esse riesca davvero ad attraversarci.

Per Ortega, la vita umana non è qualcosa che ci viene consegnato già fatto, ma qualcosa che dobbiamo continuamente fare. Da questa prospettiva, un’esperienza può dischiudere possibilità impreviste nella costruzione della nostra esistenza: è ciò che definisco il suo potenziale biografico. Questo non significa, naturalmente, che ogni esperienza debba cambiarci, migliorarci o produrre qualche risultato. Sarebbe un altro modo di subordinare l’esistenza alla logica della produttività. Possiamo leggere per il semplice piacere di leggere, viaggiare per divertirci, passeggiare senza alcuno scopo.

Il consumismo biografico emerge piuttosto quando il valore di ciò che viviamo viene ricondotto al fatto di averlo acquisito, quando persino il piacere di fare qualcosa cede il passo alla soddisfazione di averla fatta. È una forma di coinvolgimento senza impegno (engagement without commitment): siamo impegnati in una quantità crescente di attività, senza necessariamente impegnarci in ciò che viviamo. E l’impegno, in questo caso, può consistere anche semplicemente nell’assaporare un’esperienza per quello che è, senza preoccuparci di ciò che aggiungerà alla nostra biografia.

Il Black Friday non è la causa di questa trasformazione, ma può essere una buona occasione per riflettervi. L’economia delle esperienze può certamente ampliare le nostre possibilità di vita, renderle più accessibili e persino suggerircene di nuove. Nessuno, però, può venderci il significato che quelle esperienze potranno assumere nella nostra esistenza. Quello non è compreso nel prezzo, per quanto allettanti siano le promesse del mercato.

Cinquant’anni fa Fromm ci chiedeva se volessimo avere o essere. Oggi dovremmo forse chiederci se siamo ancora capaci di essere senza trasformare anche il nostro essere in qualcosa da avere.