Daniele Dionisi con ‘Scorza’ tesse un magnifico trattato sulle conseguenze dell’onnipotenza

‘Scorza‘ è il romanzo di Daniele Dionisi edito da ‘Giulio Perrone Editore’. Un libro il cui titolo parte da un gioco di parole, anzi di parola. Perché nel cognome del protagonista del romanzo, Fausto Scorza, è iscritto il suo destino. Un percorso in salita, che vede un manager in crisi dover affrontare una caduta che non è solo fisica, ma anche morale, motivazionale e spirituale. Fausto Scorza è stato infatti un uomo che per anni ha saputo mietere numerosi successi. Sposato con una donna avvenente e intelligentissima, molto più giovane di lui, a cui insegnerà molto trucchi del mestiere da dirigente di impresa, con questa donna, sulla soglia dei cinquantacinque anni, si troverà a confrontarsi e scontrarsi. Perché arriva un momento in cui lei supera lui in tutto e lui questo non può accettarlo.

Fausto Scorza ha costruito la sua vita su un principio semplice: controllare. Le persone, il lavoro, il denaro, perfino il tempo. La sua agenzia pubblicitaria per anni gli ha riconosciuto meriti e oneri, gratificandolo in tutte le maniere. Uomo di successo, ha saputo interpretare al meglio alcune comandamenti del suo mestiere: decidere, tagliare, vincere. Arriva però un’età in cui la vita gli presenta il conto, i clienti di allontanano, l’azienda comincia a non rendere più come prima e i proprietari inglesi impongono piani di risanamento che Scorza dovrà eseguire utilizzando un solo verbo: licenziare. E mentre Fausto Scorza trema, sua moglie Tania vola, incarnando il suo esatto opposto.

Passati quattro anni, quando di anni ne avrà cinquantanove, una volta conclusa la sua esperienza manageriale, Fausto prova a riciclarsi come uomo politico, candidandosi come sindaco del suo paese natale. Sogna un futuro migliore e un’ultima occasione di riscossa e di vendetta. Arriveranno però anche lì alcuni fantasmi del passato a intralciare la sua strada, a erodere la sua scorza. ‘Scorza’, il terzo romanzo di Daniele Dionisi è scritto con un lingua profonda ed efficace. Alcune scene, quelle più dure, ti restano addosso, insieme a un brivido e alla naturale riflessione sulle conseguenze del successo e del potere. E sul rischio dell’onnipotenza. Perché ‘Scorza’, il bellissimo libro di Daniele Dionisi, è esattamente questo: un magnifico trattato in forma di romanzo sui rischi dell’onnipotenza. Un libro che in molti dovrebbero leggere.

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