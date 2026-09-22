Arianna Craviotto porta a teatro il mondo delle voci

È il teatro il prossimo approdo di Arianna Craviotto. La doppiatrice e content creator, conosciuta dal pubblico soprattutto attraverso i social e la televisione, debutta nella stagione 2026-2027 con “Arianna fra le voci”, uno spettacolo dedicato al mondo del doppiaggio, delle imitazioni e della cultura pop. Il debutto è fissato per il 10 ottobre al Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate, prima tappa di una tournée che toccherà dieci città italiane.

Lo spettacolo nasce dall’esperienza maturata da Craviotto sul web, dove ha costruito negli anni una community attraverso contenuti dedicati soprattutto al doppiaggio, alle imitazioni e alla reinterpretazione di personaggi e universi della cultura pop. Un percorso che l’ha portata anche in televisione, con la conduzione su Rai Gulp di “ON ARI”, daily format articolato in 83 puntate tra storie, esperimenti, curiosità e intrattenimento.

“Arianna fra le voci” porta sul palcoscenico alcuni degli elementi che hanno caratterizzato il lavoro della content creator online. Il doppiaggio e la voce diventano strumenti attraverso cui attraversare personaggi, citazioni e immaginari legati, tra gli altri, al mondo Disney e a quello di Harry Potter. Il riferimento è anche al format “Arianna fa le voci”, con cui Craviotto ha raccolto consensi sulle principali piattaforme social.

Il passaggio dal digitale al teatro introduce però una dimensione diversa. Lo spettacolo è pensato come un’occasione per ripercorrere questi mondi insieme al pubblico e, allo stesso tempo, per raccontare aspetti meno conosciuti della protagonista. La voce, quindi, non è soltanto uno strumento per le imitazioni, ma diventa il filo conduttore di un racconto che mette insieme intrattenimento e dimensione personale.

Sul palco Craviotto porterà anche altre passioni e competenze: oltre alla recitazione e al doppiaggio, il canto, il disegno e la scrittura. Nel 2023 ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, “Il segreto della bussola magica”.

Lo spettacolo è scritto da Simone Fisti, Alessio Fusi e Matteo Di Venere, con la regia di Andrea Cecchi. La produzione è di Nuovo Teatro Verdi, in collaborazione con brandstories, entertainment-first Studio e Studio WooW, agenzie del Gruppo This Is Ideal.

Il tour proseguirà per tutta la stagione teatrale, con appuntamenti a Montecatini Terme, Roma, Napoli, Verona, Milano, Pescara, Venaria, Bitritto e Trieste.

Le date

10 ottobre 2026 – Teatro Condominio Vittorio Gassman, Gallarate

17 ottobre 2026 – Teatro Verdi, Montecatini Terme

8 novembre 2026 – Teatro Orione, Roma

21 novembre 2026 – Teatro Acacia, Napoli

20 dicembre 2026 – Teatro Nuovo, Verona

24 gennaio 2027 – Teatro Lirico, Milano

31 gennaio 2027 – Teatro Massimo, Pescara

7 febbraio 2027 – Auditorium della Concordia, Venaria

7 marzo 2027 – Palatour, Bitritto

18 aprile 2027 – Teatro Bobbio, Trieste

I biglietti sono disponibili attraverso TicketOne.