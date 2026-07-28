‘SPONZ IM-BOSCK’: la XIV edizione del Fest di Vinicio Capossela tra natura, musica e impegno civile

Dal 26 al 30 agosto, l’Alta Irpinia si prepara ad accogliere la quattordicesima edizione dello Sponz Fest, l’evento ideato e diretto da Vinicio Capossela. Quest’anno, il festival si immerge nel tema affascinante e profondo del bosco, con il titolo evocativo di SPONZ IM-BOSCK . Un’occasione per esplorare le molteplici sfaccettature culturali, antropologiche e civili che questo luogo primigenio incarna, ispirandosi al celebre poema di Dylan Thomas, “Sotto il bosco di latte” . Proseguendo il percorso tematico iniziato lo scorso anno con “Sponz Eden – Recinti di umanità”, l’edizione 2026 si concentra sul bosco come espressione del molteplice, della biodiversità e della forza irrazionale della vita. Vinicio Capossela sottolinea come il bosco, con i suoi simbolismi e le sue pratiche, sarà il fulcro di questa edizione, richiamando la celebre frase di Dylan Thomas: «che nella verde miccia spinge il fiore» . Dal borgo storico di Calitri all’area naturale soprastante la collina di Gagliano, cinque giorni di eventi coinvolgeranno un pubblico eterogeneo. Il programma prevede concerti, incontri, laboratori per bambini, camminate e persino il torneo di tennis Wimblesponz. Tra gli ospiti di spicco figurano nomi internazionali e nazionali.