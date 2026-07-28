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‘SPONZ IM-BOSCK’: la XIV edizione del Fest di Vinicio Capossela tra natura, musica e impegno civile
Torna lo Sponz Fest dal 26 al 30 agosto a Calitri
Il Programma Giorno per Giorno
Mercoledì 26 agosto: Inaugurazione e Teatro nel Bosco
Il Fest si apre alle 18 in Piazzale della Posta con una cena di comunità e i concerti della Banda Musicale Città di Calitri “Giovanni Rinaldi” e della Banda della Posta. A seguire, “Sotto al Pascone”, un riadattamento teatrale di “Sotto il Bosco di Latte” realizzato con I Teatranti del Sipario e il Teatro delle Albe. La serata prosegue a mezzanotte con il concerto di Mauro Ermanno Giovanardi e la rassegna Musica Brada nelle grotte del centro storico.
Giovedì 27 agosto: Imboscate, Libera Università e Concerti
La giornata inizia con la prima delle “Imboscate”, percorsi naturalistici a cura dell’associazione Happennino. La Casa della Musica ospita la presentazione del libro “Fiabe antiche per un futuro digitale” di Moreno Carosella. Riaprono le porte della Libera Università per Ripetenti con lezioni su Cuba, cambiamento climatico, Veronelli e Intelligenza Artificiale. Nel pomeriggio, a Gagliano, la prima puntata del radioracconto “Sotto il Bosco di Latte” e le consulenze gastronomiche “Un piatto di bosco” con Valeria Margherita Mosca. La sera, i “Concerti nel latte di cactus” vedono protagonisti Krano e John Convertino con Cruzando Fronteras, seguiti dalle danze del Ballodromo con Sancto Ianne e la Banda della Posta, e il DJ set di FiloQ.
Venerdì 28 agosto: Corteo per Gaza e Voci Fuori dal Coro
La seconda “Imboscata” è narrata da Valeria Margherita Mosca. Riprendono le lezioni della Libera Università per Ripetenti con approfondimenti su Cuba, la rinascita del legno d’ulivo, il bosco e l’Intelligenza Artificiale. Nel pomeriggio, un corteo “Un sudario per Gaza” a cura dell’Associazione Carnia per la pace. La serata a Montecanto prosegue con la seconda puntata di “Sotto il Bosco di Latte” introdotta da Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, il concerto di Leandra Bordone e il monologo di Francesca Fornario. Sul palco principale, il live di Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, seguito dai Mefisto Brass e A Cunv’rsazion, e il DJ set di FiloQ.
Sabato 29 agosto: Musica Itinerante e Il Ballo di San Vito
La terza “Imboscata” è arricchita dal programma musicale itinerante della violoncellista Daniela Savoldi. Continuano i laboratori per bambini, il torneo di tennis e gli appuntamenti della Libera Università per Ripetenti con temi come le relazioni umane e il cambiamento climatico. Nel pomeriggio, l’ultima puntata dell’emissione radiofonica “Sotto il Bosco di Latte” con Gabriele Frasca e Vinicio Capossela, il concerto di Rachele Andrioli con Coro a coro e l’incontro con Luciana Castellina. La sera, il concerto di Vinicio Capossela “Il ballo di San Vito e altri anniversari”, con ospiti Pierpaolo Capovilla, Rachele Andrioli e Coro a Coro e Filo Q. La serata si chiude con la tradizionale batticulo e il DJ set di FiloQ.
Domenica 30 agosto: L’Alba Greca
Come da tradizione, lo Sponz Fest si conclude all’alba con un evento speciale: il concerto dei due giganti della musica greca Dimitris Mystakidis e Giorgos Xylouris, per la prima volta insieme su un palco per l’anteprima di un progetto musicale in arrivo nel 2027. Un concerto che unisce musica urbana e sacralità cretese ai piedi della trebbiatrice volante, opera simbolo del festival.
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