Eventi

‘SPONZ IM-BOSCK’: la XIV edizione del Fest di Vinicio Capossela tra natura, musica e impegno civile

di Marco Bennici

Torna lo Sponz Fest dal 26 al 30 agosto a Calitri

28 Luglio 2026
Dal 26 al 30 agosto, l’Alta Irpinia si prepara ad accogliere la quattordicesima edizione dello Sponz Fest, l’evento ideato e diretto da Vinicio Capossela. Quest’anno, il festival si immerge nel tema affascinante e profondo del bosco, con il titolo evocativo di SPONZ IM-BOSCK. Un’occasione per esplorare le molteplici sfaccettature culturali, antropologiche e civili che questo luogo primigenio incarna, ispirandosi al celebre poema di Dylan Thomas, “Sotto il bosco di latte” . Proseguendo il percorso tematico iniziato lo scorso anno con “Sponz Eden – Recinti di umanità”, l’edizione 2026 si concentra sul bosco come espressione del molteplice, della biodiversità e della forza irrazionale della vita. Vinicio Capossela sottolinea come il bosco, con i suoi simbolismi e le sue pratiche, sarà il fulcro di questa edizione, richiamando la celebre frase di Dylan Thomas: «che nella verde miccia spinge il fiore». Dal borgo storico di Calitri all’area naturale soprastante la collina di Gagliano, cinque giorni di eventi coinvolgeranno un pubblico eterogeneo. Il programma prevede concerti, incontri, laboratori per bambini, camminate e persino il torneo di tennis Wimblesponz. Tra gli ospiti di spicco figurano nomi internazionali e nazionali.

Il Programma Giorno per Giorno 

Mercoledì 26 agosto: Inaugurazione e Teatro nel Bosco

Il Fest si apre alle 18 in Piazzale della Posta con una cena di comunità e i concerti della Banda Musicale Città di Calitri “Giovanni Rinaldi” e della Banda della Posta. A seguire, “Sotto al Pascone”, un riadattamento teatrale di “Sotto il Bosco di Latte” realizzato con I Teatranti del Sipario e il Teatro delle Albe. La serata prosegue a mezzanotte con il concerto di Mauro Ermanno Giovanardi e la rassegna Musica Brada nelle grotte del centro storico.

Giovedì 27 agosto: Imboscate, Libera Università e Concerti

La giornata inizia con la prima delle “Imboscate”, percorsi naturalistici a cura dell’associazione Happennino. La Casa della Musica ospita la presentazione del libro “Fiabe antiche per un futuro digitale” di Moreno Carosella. Riaprono le porte della Libera Università per Ripetenti con lezioni su Cuba, cambiamento climatico, Veronelli e Intelligenza Artificiale. Nel pomeriggio, a Gagliano, la prima puntata del radioracconto “Sotto il Bosco di Latte” e le consulenze gastronomiche “Un piatto di bosco” con Valeria Margherita Mosca. La sera, i “Concerti nel latte di cactus” vedono protagonisti Krano e John Convertino con Cruzando Fronteras, seguiti dalle danze del Ballodromo con Sancto Ianne e la Banda della Posta, e il DJ set di FiloQ.

Venerdì 28 agosto: Corteo per Gaza e Voci Fuori dal Coro

La seconda “Imboscata” è narrata da Valeria Margherita Mosca. Riprendono le lezioni della Libera Università per Ripetenti con approfondimenti su Cuba, la rinascita del legno d’ulivo, il bosco e l’Intelligenza Artificiale. Nel pomeriggio, un corteo “Un sudario per Gaza” a cura dell’Associazione Carnia per la pace. La serata a Montecanto prosegue con la seconda puntata di “Sotto il Bosco di Latte” introdotta da Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, il concerto di Leandra Bordone e il monologo di Francesca Fornario. Sul palco principale, il live di Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, seguito dai Mefisto Brass e A Cunv’rsazion, e il DJ set di FiloQ.

Sabato 29 agosto: Musica Itinerante e Il Ballo di San Vito

La terza “Imboscata” è arricchita dal programma musicale itinerante della violoncellista Daniela Savoldi. Continuano i laboratori per bambini, il torneo di tennis e gli appuntamenti della Libera Università per Ripetenti con temi come le relazioni umane e il cambiamento climatico. Nel pomeriggio, l’ultima puntata dell’emissione radiofonica “Sotto il Bosco di Latte” con Gabriele Frasca e Vinicio Capossela, il concerto di Rachele Andrioli con Coro a coro e l’incontro con Luciana Castellina. La sera, il concerto di Vinicio Capossela “Il ballo di San Vito e altri anniversari”, con ospiti Pierpaolo Capovilla, Rachele Andrioli e Coro a Coro e Filo Q. La serata si chiude con la tradizionale batticulo e il DJ set di FiloQ.

Domenica 30 agosto: L’Alba Greca

Come da tradizione, lo Sponz Fest si conclude all’alba con un evento speciale: il concerto dei due giganti della musica greca Dimitris Mystakidis e Giorgos Xylouris, per la prima volta insieme su un palco per l’anteprima di un progetto musicale in arrivo nel 2027. Un concerto che unisce musica urbana e sacralità cretese ai piedi della trebbiatrice volante, opera simbolo del festival.

Lo Sponz Fest 2026 è promosso e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali con Fondi di Coesione Italia 21–27. È prodotto dall’Associazione Sponziamoci e La Cupa, in collaborazione con il Comune di Calitri e il prezioso contributo della comunità locale.
Quest’anno, il festival intreccia le proprie radici con altre realtà che condividono i suoi valori: Happennino: Associazione che si occupa dello spopolamento delle aree interne, organizzerà percorsi naturalistici denominati “Imboscate”; Carnia per la pace: Sensibilizzazione sui conflitti in Medio Oriente, in particolare a Gaza, con il corteo “Un sudario per Gaza”; Vaia: Azienda nata per rimediare ai disastri naturali, estende lo sguardo verso la tragedia degli ulivi salentini colpiti dalla Xylella, contribuendo alla ripiantumazione.
Lo Sponz Fest si conferma così non solo un evento musicale e culturale di grande richiamo, ma anche un laboratorio di idee e pratiche per un futuro più sostenibile e inclusivo, radicando la propria identità nel territorio e aprendosi a tematiche di respiro globale.
Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti e dello Sponz S-pass, visitare il sito ufficiale:
calitri irpinia Sponz Fest
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