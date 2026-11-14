C’è un’autrice che in questo momento sta riscrivendo le regole del thriller. Si chiama Freida McFadden e i suoi romanzi si leggono con la stessa frenesia con cui si guarda una serie TV: un capitolo tira l’altro. Non è solo una sensazione. Sono i numeri a dirlo.

Secondo l’annuncio del suo editore Sourcebooks, riportato da Publishers Weekly nell’ottobre 2026, Freida McFadden ha superato i 90 milioni di copie vendute in tutto il mondo, tra cartaceo, ebook e audiolibri.

I suoi romanzi sono stati tradotti in oltre 45 lingue e lei è stata inserita tra le 100 persone più influenti al mondo dal TIME nel 2026.

Ma perché milioni di lettori non riescono a chiudere un suo libro prima di averlo finito?

La risposta non è in un solo trucco, ma in una serie di cliché — nel senso migliore del termine: meccanismi narrativi riconoscibili, attesi, e proprio per questo irresistibili — che McFadden usa con precisione quasi chirurgica.

1. Niente è come sembra

È il patto non scritto tra McFadden e il lettore: non fidarti di quello che ti sto mostrando.

Ogni romanzo parte da una situazione apparentemente chiara. Una protagonista in difficoltà, una casa nuova, un lavoro che sembra un’occasione, un vicino che sembra gentile. Il lettore crede di aver capito dove sta andando la storia. Ed è esattamente lì che McFadden comincia a smontarla.

Questo ribaltamento continuo crea una forma di ansia piacevole: non si legge per sapere cosa succederà, ma per scoprire quanto ci si stava sbagliando. E più ci si sbaglia, più si vuole andare avanti per capire dove si è stati ingannati.

2. Il buono si rivela malvagio

È forse il cliché più potente e più disturbante della sua narrativa.

Il personaggio descritto come buono, corretto, di sani principi — il marito attento, la collega affidabile, la vicina premurosa, il medico scrupoloso — alla fine si rivela malvagio o mentalmente deviato.

McFadden costruisce questa trasformazione con piccoli dettagli. All’inizio sono solo stranezze, fraintendimenti, coincidenze. Poi diventano crepe. Poi diventano voragini. Quando il lettore capisce, è troppo tardi: ha già empatizzato con il “buono”, ha già giustificato i suoi comportamenti, ha già dubitato della protagonista al posto suo.

È questo che rende la lettura così coinvolgente: non è solo la paura del cattivo, è la vergogna di essersi fidati di lui.

3. Il presunto carnefice si rivela una vittima

E se il buono è cattivo, il cattivo è spesso tutt’altro.

L’altro grande ribaltamento di McFadden è quello del personaggio che in prima battuta appare come un potenziale carnefice: l’uomo inquietante, la donna instabile, il vicino ossessivo, il collega aggressivo. Il lettore lo condanna subito. Lo mette nel mirino. Aspetta che faccia la sua mossa. Poi, pagina dopo pagina, la prospettiva cambia. Quel personaggio non era il mostro della storia, ma la sua vittima più esposta. Aveva paura, non cattiveria. Si difendeva, non attaccava.

Questo doppio movimento — il buono che diventa cattivo e il cattivo che diventa vittima — è la vera droga dei romanzi di McFadden: costringe il lettore a riscrivere mentalmente tutta la storia, e l’unico modo per farlo è arrivare fino alla fine.

4. La vendetta: subire, subire, poi ricambiare

Un altro cliché centrale è quello della vendetta. Nei romanzi di McFadden c’è quasi sempre un personaggio che continua a subire: umiliazioni, abusi, manipolazioni, ingiustizie piccole e grandi. Per metà libro sembra passivo, quasi rassegnato. Il lettore si arrabbia per lui, vorrebbe che reagisse, vorrebbe che qualcuno lo difendesse. Poi, a un certo punto, qualcosa si rompe. Quel personaggio decide di ricambiare il male che ha ricevuto. Non sempre in modo giusto, non sempre in modo proporzionato, ma in modo comprensibile. Ed è lì che il romanzo cambia marcia: da storia di sofferenza diventa storia di resa dei conti. Il lettore, che fino a quel momento si era sentito impotente, ora si sente complice. E non può più fermarsi: vuole vedere fino a che punto arriverà quella vendetta.

5. La narrazione spezzata: più voci, più verità

L’ultimo meccanismo, forse il più tecnico ma anche il più efficace, è lo spezzettamento della narrazione. In molti romanzi di McFadden la narrazione è sviluppata in prima persona, ma chi scrive non è solo un personaggio. Le voci si alternano, i capitoli passano da un “io” a un altro, i tempi si sovrappongono. Il risultato è che il lettore non ha mai una versione completa dei fatti. Ha frammenti. Ha versioni parziali, a volte contraddittorie. Ogni narratore racconta la sua verità, nasconde qualcosa, omette un dettaglio fondamentale.

Questa struttura crea due effetti immediati. Primo: la curiosità diventa fisica. Ogni cambio di voce lascia una domanda in sospeso: cosa sta nascondendo quest’altro personaggio? Cosa è successo davvero in quella scena raccontata diversamente? Secondo: il lettore diventa detective. Deve mettere insieme i pezzi, confrontare le versioni, capire chi sta mentendo e perché. Non è più uno spettatore passivo, è parte del gioco.

Ed è proprio questo il segreto: McFadden non racconta una storia, ne racconta tante, tutte incomplete, e lascia al lettore il compito — irresistibile — di ricomporle.

Perché funzionano così bene?

Presi singolarmente, questi cliché non sono nuovi. La letteratura li usa da sempre. Ciò che rende McFadden diversa è la combinazione e il ritmo.

Niente è come sembra, il buono diventa cattivo, il cattivo diventa vittima, la vittima si vendica, e tutto è raccontato da voci che non dicono tutta la verità. Il lettore non ha mai un punto fermo, e proprio per questo non riesce a staccarsi.

Si legge Freida McFadden come si scende da una montagna russa: si sa che ci sarà un’altra curva, un’altra caduta, un altro ribaltamento. Eppure si vuole arrivare fino alla fine, per poter finalmente dire: “Adesso ho capito tutto”.