Lo scontro andato in scena, durante i lavori della Commissione parlamentare sulla gestione del Covid, tra Galeazzo Bignami e Giuseppe Conte è l’immagine perfetta di ciò che questa Commissione rischia di diventare.

Da una parte abbiamo Conte che denuncia una “gazzarra mediatica diffamatoria”, dall’altra Bignami che lo sfida: “Ci dimettiamo e ci vediamo in tribunale, lei mi denuncia per diffamazione e io la denuncio per calunnia”. E Conte che risponde: “Non mi presto a pagliacciate”.

Ecco, è proprio questo il punto.

Quando un’audizione si trasforma in un duello a colpi di querele, dimissioni e accuse incrociate, non siamo più davanti a un accertamento dei fatti.

Siamo davanti a uno spettacolo, che ha un solo obiettivo: strumentalizzare le vicende di quegli anni per attaccare chi allora era al governo.

Nessuno nega che su quegli anni vada fatta luce. Capire cosa ha funzionato e cosa no, quali errori sono stati commessi, quali scelte erano inevitabili e quali andavano corrette, è un dovere verso chi ha perso tutto: il lavoro, la salute, un familiare. Ma c’è una differenza abissale tra ricostruire e strumentalizzare, tra giudicare con il senno di poi e processare chi si è trovato a decidere al buio.

Chi oggi siede in Commissione e agita dossier, carte e testimonianze con l’aria di chi ha già scritto la sentenza, dovrebbe ricordare una cosa semplice: nel febbraio del 2020 nessuno sapeva cosa stesse arrivando. Nessun governo al mondo aveva un manuale pronto per una pandemia di quelle proporzioni. Si navigava a vista, tra dati contraddittori, scienziati divisi, ospedali al collasso e una paura collettiva che paralizzava intere nazioni.

Attaccare oggi chi allora era al governo, come se avesse avuto a disposizione le certezze che abbiamo oggi, non è giustizia. È opportunismo. Prevale sul desiderio di fare chiarezza la tentazione di trasformare una tragedia nazionale in un’arma elettorale, di riscrivere la storia per colpire un avversario politico.

È facile, oggi, dire che una chiusura è durata troppo, che un protocollo era sbagliato, che una misura poteva essere più proporzionata. È facile perché oggi abbiamo molte informazioni in più sull’evoluzione del virus, sull’efficacia dei vaccini, sull’impatto economico e psicologico delle restrizioni. Allora non era così: ogni decisione era una scommessa sulla vita delle persone, presa in poche ore, con informazioni incomplete e sotto una pressione insostenibile.

Chi strumentalizza la Commissione non vuole la verità.

Vuole un colpevole.

Vuole trasformare la paura e il dolore di milioni di italiani in consenso, vuole far dimenticare che in quei mesi il Paese ha retto anche grazie a chi, pur sbagliando, ha avuto il coraggio di assumersi responsabilità che nessun altro voleva prendersi.

Una vera Commissione d’inchiesta dovrebbe darsi un obiettivo diverso: cercare le premesse per rendere più forte il sistema sanitario, più rapida la risposta dello Stato, più trasparente la comunicazione, più equilibrata la gestione tra salute ed economia.

Dovrebbe essere un lavoro per le prossime generazioni, non un regolamento di conti con la precedente.

Se invece diventerà il palcoscenico per processi sommari e accuse retrospettive, avrà fallito la sua missione più alta.

E avrà fatto un torto non a chi governava allora, ma a tutti gli italiani che in quegli anni hanno sofferto e che meritano rispetto, non propaganda.