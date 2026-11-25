C’è un modo per chiudere un’inchiesta senza chiuderla davvero: dichiararla conclusa. É quello che, dopo la vicenda De Gennaro, sta per accadere nella Commissione Antimafia.

C’è un modo per chiudere un’inchiesta senza chiuderla davvero: dichiararla conclusa. Fare in fretta, saltare un passaggio, dire che gli atti non servono più, che tanto il quadro è chiaro.

È quello che sta accadendo con la vicenda De Gennaro in Commissione antimafia. La presidentessa Chiara Colosimo (Fratelli d’Italia) vorrebbe chiudere i lavori senza acquisire gli atti. Non dopo averli letti e valutati. Prima. Senza acquisirli.

E qui non si tratta di una questione di calendario. Si tratta di metodo.

Perché quando si decide di non acquisire gli atti, si decide anche cosa non si vuole sapere. Si decide, in sostanza, che la conclusione è già scritta e che il resto è solo un fastidioso ostacolo procedurale.

La fretta, in questi casi, non è mai neutra, serve a convalidare una soluzione precostituita e ad escludere altre ipotesi prima che possano essere formulate.

È il contrario esatto di ciò che una Commissione antimafia dovrebbe fare. Una Commissione d’inchiesta non esiste per scegliere in anticipo quale versione dei fatti merita di essere ascoltata e quale deve restare fuori dagli atti.

La vicenda De Gennaro, per la sua delicatezza e per i nomi che coinvolge, richiederebbe il massimo scrupolo, non la massima velocità. Proprio perché tocca nervi scoperti della storia italiana degli anni Novanta, perché incrocia poteri, apparati, depistaggi e verità mai del tutto chiarite.

E invece si corre. Si corre verso la chiusura come se il problema fosse il tempo, e non la verità.

Per capire perché questa fretta è così grave, bisogna tornare al significato delle due etichette con cui i media, e non solo i media, hanno raccontato le vicende di mafia di quegli anni: “mafia appalti” e “pista nera“.

Non sono due slogan. Sono due mondi, due ipotesi interpretative opposte, che ancora oggi dividono la lettura di un decennio.

“Mafia appalti” è l’etichetta della mafia come potere economico. La mafia che non spara soltanto, ma appalta. Che non si limita a uccidere, ma gestisce, costruisce, fattura, si infiltra nelle gare, nelle amministrazioni, nelle imprese. È la mafia imprenditrice, la mafia che diventa sistema, che si fa Stato parallelo non con le bombe ma con i contratti. In questa lettura, il cuore del problema è il rapporto tra Cosa Nostra, politica e mondo degli affari. È una mafia che si comprende seguendo i soldi.

“Pista nera” è l’etichetta opposta e complementare, quella che rimanda a un’altra tradizione: eversione di destra, apparati deviati, servizi, stragismo come strumento politico. È l’ipotesi che dietro le stragi e le trame degli anni Novanta non ci sia solo la mafia, ma un intreccio più ampio, in cui la mafia è manovalanza, copertura o alleata di forze che puntano alla destabilizzazione, alla tenuta di un vecchio ordine, alla guerra contro un nuovo corso politico e giudiziario. In questa lettura, il cuore del problema non è solo seguire i soldi, ma seguire i mandanti occulti, i collegamenti, le protezioni.

Per anni queste due etichette sono state usate come se fossero alternative secche: o l’una o l’altra. O mafia economica o pista nera. Come se scegliere una significasse escludere l’altra.

La verità, come spesso accade, è probabilmente più scomoda: le due piste possono convivere, intrecciarsi, sovrapporsi. La mafia degli appalti può aver avuto bisogno di coperture eversive. La pista nera può aver avuto bisogno della forza militare e del denaro della mafia. Escludere a priori una delle due significa mutilare la comprensione di quegli anni.

Ed è esattamente questo il rischio di una chiusura affrettata senza atti: cristallizzare una sola lettura, quella più comoda, quella più lineare, quella che non mette in discussione nessuno. Convalidare una soluzione precostituita equivale dire che su De Gennaro, e più in generale su quel decennio, non c’è più niente da capire.

È un’operazione pericolosa. Perché la Commissione antimafia non è un ufficio stampa. Non deve produrre un comunicato che metta a tacere le polemiche. Deve produrre verità, anche quando la verità è complessa.

Chiudere senza acquisire gli atti non è efficienza. È rinuncia. È la scelta di non voler sapere, travestita da decisione operativa.

E una Commissione che rinuncia a sapere tradisce la sua stessa ragione di esistere.