La morte di Gianni De Gennaro, trovato morto nella sua casa in Maremma il 21 novembre mentre era indagato a Caltanissetta per presunto depistaggio sull’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, avrebbe dovuto imporre una pausa.

È successo l’opposto: nel giro di poche ore il cordoglio si è trasformato in un altro processo, questa volta senza imputati né prove, ma con colpevoli già individuati a seconda dello schieramento.

Ed è proprio questo il punto.

Non è più in discussione soltanto ciò che De Gennaro avrebbe o non avrebbe fatto.

È in discussione il modo in cui l’Italia discute di se stessa quando giustizia, media e politica si sovrappongono.

La prima reazione del governo è stata quella del dolore istituzionale.

La premier Giorgia Meloni si è detta «profondamente scioccata», il sottosegretario Alfredo Mantovano lo ha ricordato come un servitore pubblico di grande qualità, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi come un grande funzionario dello Stato.

Poi, però, il registro è cambiato.

Il vicepremier Antonio Tajani ha definito De Gennaro «vittima di un processo fatto fuori dal tribunale», sostenendo che in un Paese civile «la giustizia si amministra nelle aule di tribunale, non fuori da esse». Matteo Salvini è andato oltre, denunciando quella che ha chiamato una «massacro mediatico-giudiziario» contro un servitore dello Stato.

La tesi è chiara e, in astratto, anche condivisibile: la presunzione d’innocenza non è un optional, e la pubblicazione selettiva di atti d’indagine può diventare una condanna anticipata.

Il problema è il tempismo e la selettività.

Quando il garantismo diventa un riflesso condizionato, acceso solo quando l’indagato appartiene a un certo mondo, smette di essere un principio e diventa una bandiera. Ed è esattamente l’accusa che, sui social, molti rivolgono al centrodestra: «garantismo quando conviene», «dovrebbe valere per tutti».

Dall’altra parte, la reazione è stata più contenuta, quasi trattenuta.

Elly Schlein ha parlato di un «fatto sconvolgente», Giuseppe Conte ha chiesto «silenzio e rispetto». Una scelta che può essere letta in due modi opposti: come rispetto autentico per una tragedia e per un’indagine ancora aperta, oppure come prudenza politica davanti a un caso che tocca nervi scoperti, dalla storia delle stragi al G8 di Genova. È una prudenza che non ha convinto tutti.

Anche i media, in queste ore, hanno mostrato le loro due anime.

Da un lato la cronaca: i fatti, le indagini di Grosseto, l’autopsia disposta, il fascicolo per istigazione al suicidio aperto dai magistrati.

Dall’altro la macchina del sensazionalismo.

Nei giorni precedenti la morte, alcuni contenuti social avevano già presentato De Gennaro con toni da condanna anticipata.

Dopo la morte, la stessa macchina si è rimessa in moto al contrario: «lo hanno tradito», «rivelazione bomba», tradimenti e complotti.

Cambia il segno, non cambia il metodo: la complessità viene sacrificata alla narrazione.

Il paradosso è che proprio chi denuncia il «processo mediatico» spesso lo alimenta con un altro processo mediatico, speculare: si contesta la gogna, ma si costruisce il martire. si invoca il silenzio, ma si parla incessantemente.

Il caso De Gennaro non si chiuderà con un editoriale, né con un tweet.

Resta un’indagine da completare, una famiglia da lasciare in pace, una verità storica sulle stragi che l’Italia aspetta da oltre trent’anni.

Insomma restano delle domande che riguardano tutti, non solo i partiti.