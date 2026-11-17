Ecco una formula che adesso

può valere: tentare l’equilibrio.

Diverso da quello del funambolo

più simile al gioco di un bambino,

che cammina su un muretto

sotto immagina l’abisso.

E non avere

mai paura quando i pensieri spaventano

e tornano (pensieri che sono

la mia malattia). Come amare,

per quello che vuol dire amare.

Mi sembra difficile anche una cosa così.

*

In una celebre poesia, La verità, vi prego, sull’amore, Wystan Hugh Auden, già negli anni ’30, con un’ironia e una sobrietà che dissimulano solo in parte una tensione tragica e dissonante, come sottolinea Josif Brodskij nella prefazione dell’edizione italiana del libro, pubblicato da Adelphi, che raccoglie questo e altri testi del poeta inglese, indaga la difficoltà contemporanea di definire il sentimento per cui le persone tendono ad avvicinarsi in modo più o meno esclusivo: “Quando viene, verrà senza avvisare,/ proprio mentre mi sto frugando il naso?/ Busserà la mattina alla mia porta,/ o là sul bus mi pesterà un piede?/ Accadrà come quando cambia il tempo?/ Sarà cortese o spiccio il suo saluto?/ Darà una svolta a tutta la mia vita?/ La verità, vi prego, sull’amore”.

In un racconto di Raymond Carver, a sua volta assai noto, Di che cosa parliamo quando parliamo d’amore, due coppie di amici si interrogano su che cosa definisca la condizione, o lo stato d’animo, che porta le persone a iniziare, o a ipotizzare, una relazione sentimentale, senza giungere, come era prevedibile, a una qualche conclusione. E, tuttavia, nella chiusa Nick, il narratore, sembra suggerire che un eventuale indizio non sta in quello che si può dire con le parole: “Sentivo il cuore che mi batteva. Sentivo il battito del cuore di ognuno. Sentivo il rumore umano che producevamo tutti, lì seduti, senza muoverci, nemmeno quando la stanza diventò tutta buia”.

Le opere di Auden e di Carver, come altre, sono una cartina di tornasole della metamorfosi continua che l’idea stessa della coppia ha subito nel corso del ‘900 e via via di più, almeno in occidente, negli ultimi decenni del secolo scorso, vedendo indebolirsi e sbiadire la connotazione pubblica che in passato poteva, o pareva, identificarla, a vantaggio della sfera privata, e delle sue differenze, e delle innumerevoli esperienze soggettive.

Diego Bertelli in Tatami, pubblicato da Marcos y Marcos, attraverso il medium, se così si può dire, della poesia, ora che è trascorso più di un quarto del nuovo secolo, affronta e rappresenta “l’avventura conoscitiva”, come scrive Fabio Pusterla nella sua nota di lettura, dell’amore e delle tante sfumature e varianti che questo sentimento ammette. Le poesie del libro sono istantanee, o meditazioni, che fissano e approfondiscono esperienze diverse: eros, aspirazione alla felicità, e sensazione di raggiungerla o di sfiorarla, dolore, separazione, ambivalenza e ambiguità di quello che resta, del paesaggio della memoria e altro ancora. Colpisce la ricerca di chiarezza del discorso, come se sulla questione, a questo punto dello spazio-tempo, non siano più consentite troppe evasioni. Bertelli, nella poesia che pubbllichiamo qui, e altrove nel libro, avanza, quasi a mezza voce, la domanda di Auden e Carver, consapevole che la risposta, se c’è, è sfuggente o, al più, parziale: “Ci sono perciò più verità:/ la nostra verità e le verità/ di noi due./ E quello che sappiamo/ è quanto basta,/ e meritiamo.”.

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Diego Bertelli, Tatami, Marcos y Marcos, 2026, collana Le Ali diretta da Fabio Pusterla e Massimo Gezzi.

Wystan Hugh Auden, La verità, vi prego, sull’amore, Adelphi, 1994, traduzione di Gilberto Forti.

Raymond Carver, Di che cosa parliamo quando parliamo d’amore, Einaudi, 2015, traduzione di Riccardo Duranti.

Foto di Dino Ignani.