Ricordare una poeta: Patrizia Cavalli

Poeta, scrittrice, traduttrice dall’inglese, Patrizia Cavalli (Todi 1947-Roma 2022) è stata una delle più note e apprezzate autrici italiane. Versatile, ironica, dissacrante, ha forgiato una poesia provocatoriamente fisica, capace di imporsi con prepotenza quasi canora nei declamati endecasillabi, nelle rime ribadite, nelle immagini sempre concrete, visivamente scolpite, mai sfumate, mai eteree. Costellava le composizioni di punti interrogativi ed esclamativi, virgolette e intercalari, discorsi diretti, bozzetti mordaci e compiaciuti autoritratti, dando ai versi un energico carattere teatrale, sospeso tra satira e comicità. La sua produzione in versi già dagli albori si è presentata con audace eterogeneità: dai poemetti di più ampio respiro ai recitativi, dalle poesie d’amore agli epigrammi perlopiù sarcastici, con una vocazione soprattutto orale.

Aveva pubblicato nella Collezione di poesia Einaudi diverse raccolte di successo a partire dal 1974 fino al 1920, vincendo il Premio Viareggio nel 1991 e il Premio Dessì nel 2006. La sua unica prova narrativa fu la raccolta di prose Con passi giapponesi del 2019, con cui si aggiudicò il Campiello. Il primo volume uscito nella Bianca einaudiana si intitolava Le mie poesie non cambieranno il mondo (titolo preso a prestito dal bel documentario che le è stato dedicato nel 2023 da Annalena Benini e Francesco Piccolo). I versi iniziali, nella loro sfrontata sincerità, sono rimasti scolpiti nella memoria di molti lettori: “Qualcuno mi ha detto / che certo le mie poesie / non cambieranno il mondo. // Io rispondo che certo sì / le mie poesie non cambieranno il mondo”. Pur consapevole del ruolo marginale che lo scrivere in versi riveste nell’ordine universale, Patrizia Cavalli era, ed è rimasta per tutta la vita, esplicitamente fiera della sua naturale disposizione poetica, rivendicandone la coerente indipendenza di fronte a chi l’accusava di occuparsi solo di se stessa (nel volume del 1992 L’io singolare proprio mio).

Dichiaratamente omosessuale, sono state soprattutto le sue poesie di amore-disamore a renderla cara al pubblico, disarmato davanti alla loro impertinente presunzione, esibita indifferenza, crudele fatuità: “E se mi guardi davvero e poi mi vedi? / Io voglio che stravedi non che vedi!”, “Annoiarsi da soli forse è un lusso, / ma annoiarsi in due è disperazione”, “Ah sì, per tua disgrazia, / invece di partire / sono rimasta a letto”, “Esser toccata vorrei poter toccare, / ma scopro sempre che ogni mia emozione / dipende da un vicino temporale”, “Oggi il mio cuore superbamente alberga / nel suo immenso malumore. Addio. Pazienza”, “Fingo di aspettarti per ingrandire i minuti. / E fai bene a non venire”, “Ti ho appena toccato e ti ho già tradito. / Non incolpare me, incolpa il mio vestito”, “Due ore fa mi sono innamorata. / Tremo d’amore e seguito a tremare, / ma non so bene a chi mi devo dichiarare”, “Che m’importa del tuo naso gonfio. / Io devo pulire la casa”, “Bella mia vallo a dire a mamma tua! / Io sono bella, ma non sono tua”, “Ti odio perché non ti amo più, / perché non posso perdonarti / di non riuscire più ad amarti”, “Io qui. Tu là. / Tu lì. Io qua”, “Solo terrore c’è e solo smarrimento / E tutto questo per farmi confessare / che io non sono in nessun modo mai spirituale”.

Davvero non era interessata alla spiritualità, Patrizia, prediligendo il dato fisico dell’esistenza, la concretezza carnale nell’amore, la materialità degli oggetti che la circondavano, a cui dedicava uno sguardo attento e vivace. Sedie, divani, pareti, pentole, gabinetti, e all’esterno i mercatini, i negozi alimentari, “i gatti sporchi e avviliti” di una Roma amatissima e pagana (“Io sono dentro / e mi entra dentro il fuori”). Umbra come il suo poeta di riferimento, Sandro Penna, di lui riprende toni e stilemi, fino a farne un calco nella musicalità e nella scioltezza, nella ridondante tautologia, nell’amarezza di un sorriso irriverente: e come non accostare la sua “Ma per favore con leggerezza / raccontami ogni cosa / anche la tua tristezza” al famoso distico penniano “La tenerezza tenerezza è detta / se tenerezza cose nuove dètta” …

La malattia contro cui Patrizia Cavalli ha lottato negli ultimi anni non aveva ammorbidito il suo spirito indocile, e già prefigurandola nel tempo l’affrontava con ironici motteggi: “io bevo molta acqua minerale / per poi molto pisciare, mi curo in questo / perfettissimo ospedale che vuole / fare secco il mio gran dio ormonale”, “Salivo così bene le scale, / possibile che io debba morire? //… Ma adesso / che cazzo vuole da me questo dolore / al petto quasi al centro! Che faccio, muoio? / O resto e mi lamento?”, “Ma io non voglio andarmene così, / lasciando tutto come ho trovato / in questa scialba geografia che assegna / l’effetto alla sua causa”, “Rivoglio la mia salute, / fantasiosa salute / così potente e certa”, “Che qualcosa di me / possa valere, dopo di me, / anche solo cinque lire più di me, / mi è insopportabile”. La rassegnazione (stizzita!) sopraggiunse solo nell’ultimo volume, Vita meravigliosa del 2020, in cui oltre alla riflessione sulla fine incombente, restituiva un battagliero omaggio all’esistenza: “Vita meravigliosa / sempre mi meravigli / che pure senza figli / mi resti ancora sposa”, “E me ne devo andare via così? / Non che mi aspetti il disegno compiuto / ciò che si vede alla fine del ricamo / quando si rompe il filo / dopo averlo su se stesso ricucito / perché non possa più sfilarsi se tirato. / Ma quel che ho visto si è tutto cancellato. / E quasi non avevo cominciato”. Arrabbiata anche con i propri cedimenti, se avesse potuto avrebbe beffato persino la morte. In un preludio giovanile al testamento finale aveva infatti scritto: “Non ho seme da spargere per il mondo / non posso inondare i pisciatoi né / i materassi. Il mio avaro seme di donna / è troppo poco per offendere. Cosa posso / lasciare nelle strade nelle case / nei ventri infecondati? Le parole / quelle moltissime / ma già non mi assomigliano più / hanno dimenticato la furia / e la maledizione, sono diventate signorine / un po’ malfamate forse / ma sempre signorine”.

Né “bella mia”, né “signorina”, né “ragionevole” voleva essere Patrizia Cavalli, che in una delle prose di Con passi giapponesi aveva stilato un superbo autoritratto: “Non sono nata per essere ragionevole. Sono nata per amare, per essere felice, per odiare, per immaginare, per inventare, per capire e anche, di tanto in tanto, per essere ragionevole, ma non devo essere ragionevole”.

PATRIZIA CAVALLI, IL MIO FELICE NIENTE – EINAUDI, TORINO 2024

A cura di Emanuele Dattilo. Pagine 288