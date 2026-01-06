Letteratura

Rime di delizie, sorsi ed emozioni

di Patrizia Barrese
6 Gennaio 2026

Il fuoco divampa e le cortecce danzano scoppiettando,

di zuccheri odorosi inonda l’aria,

 spezie candite brillan come stelle,

tra un canto che riecheggia e che risuona,

con le mani scarne ad impastar di vino

l’impasto morbido e divino.

Di magia pura fin sotto i rami

pullulan i dolci d’un tripudio di colori,

la mandorla affolla inferocita

i decorati stampi di velo tra le dita,

a raccontar di tempi svaniti

tra canti festosi, sorsi e antichi riti.

La tavola d’incanto è un quadro vivo

tra incensi e ceri che scrutan nella notte,

i morsi scivolan lieti tra i ricordi in core,

la lingua parla di gioia e nostalgia,

con la granella incastonata al madido biscotto

e la cannella a mescolar i sensi d’amato gianduiotto.

I torroni delizian palati e suoni

il vin brulè scalda vivo sorsi e canzoni,

tra fette candide e guarnite

di aromi languidi e brezza d’acquavite,

al focolare caldo d’un camino spettinato

su selci ardenti e legno sfornato.

Ogni boccone è sogno e scintilla di magia,

al caloroso morso di ogni leccornìa,

e tra spennellate schegge al cioccolato

i bimbi ridon a perdifiato,

di deliziose praline che rotolan nude

nel tempo che divampando si conclude.

Ma è la luce del Re e della poesia

a recar con sé la tradizione e l’armonia,

a rinnovar speranze e gustose sensazioni,

di canditi asprigni, uvette e panettoni,

nell’incanto d’un Natale che viaggia da oriente a levante

sotto il cielo stellato e la luna crescente.

E mentre fondon briciole e sapori,

tra storie sghembe e rime ardimentose

tintinnan i calici tra creme voluttuose,

a gustar sinuoso il cupolone

il pullular d’agrume il panettone,

e sospirar di gusto e miele vanigliato

 tra le delizie infinite del creato.

A saggiar l’ultima emozione,

tra i buoni e i cattivi, di pancia e di ragione,

delle feste al culmine e di Colui che è nato,

del diman il sipario s’apre di dieta e del lavoro usurato,

tra ricordi carbone e di caldo cioccolato…

i Magi di spezie e oro un lungo cammino hanno

a seguitar cometa e sorte del nuovo anno.

 

