Letteratura
Rime di delizie, sorsi ed emozioni
Il fuoco divampa e le cortecce danzano scoppiettando,
di zuccheri odorosi inonda l’aria,
spezie candite brillan come stelle,
tra un canto che riecheggia e che risuona,
con le mani scarne ad impastar di vino
l’impasto morbido e divino.
Di magia pura fin sotto i rami
pullulan i dolci d’un tripudio di colori,
la mandorla affolla inferocita
i decorati stampi di velo tra le dita,
a raccontar di tempi svaniti
tra canti festosi, sorsi e antichi riti.
La tavola d’incanto è un quadro vivo
tra incensi e ceri che scrutan nella notte,
i morsi scivolan lieti tra i ricordi in core,
la lingua parla di gioia e nostalgia,
con la granella incastonata al madido biscotto
e la cannella a mescolar i sensi d’amato gianduiotto.
I torroni delizian palati e suoni
il vin brulè scalda vivo sorsi e canzoni,
tra fette candide e guarnite
di aromi languidi e brezza d’acquavite,
al focolare caldo d’un camino spettinato
su selci ardenti e legno sfornato.
Ogni boccone è sogno e scintilla di magia,
al caloroso morso di ogni leccornìa,
e tra spennellate schegge al cioccolato
i bimbi ridon a perdifiato,
di deliziose praline che rotolan nude
nel tempo che divampando si conclude.
Ma è la luce del Re e della poesia
a recar con sé la tradizione e l’armonia,
a rinnovar speranze e gustose sensazioni,
di canditi asprigni, uvette e panettoni,
nell’incanto d’un Natale che viaggia da oriente a levante
sotto il cielo stellato e la luna crescente.
E mentre fondon briciole e sapori,
tra storie sghembe e rime ardimentose
tintinnan i calici tra creme voluttuose,
a gustar sinuoso il cupolone
il pullular d’agrume il panettone,
e sospirar di gusto e miele vanigliato
tra le delizie infinite del creato.
A saggiar l’ultima emozione,
tra i buoni e i cattivi, di pancia e di ragione,
delle feste al culmine e di Colui che è nato,
del diman il sipario s’apre di dieta e del lavoro usurato,
tra ricordi carbone e di caldo cioccolato…
i Magi di spezie e oro un lungo cammino hanno
a seguitar cometa e sorte del nuovo anno.
Devi fare login per commentareAccedi