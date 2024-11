Milano Music Week 2024: dati e strategie per l’export della musica italiana nel mondo

Crescita della musica italiana all’estero: i numeri di Spotify e SIAE

Durante l’incontro, Spotify ha rivelato che l’ascolto di musica italiana sulla sua piattaforma ha registrato una crescita del 160 per cento dal 2019 al 2024. Oltre 60 milioni di utenti internazionali ascoltano ogni mese contenuti in lingua italiana, con Germania e Stati Uniti come mercati principali. Circa la metà delle royalties generate dagli artisti italiani su Spotify nel 2023 proviene da ascoltatori stranieri.

Anche SIAE ha presentato dati significativi: il 2023 ha visto un record negli incassi esteri di diritto d’autore, con 31,6 milioni di euro, il valore più alto dal 2010, segnando un aumento del 29,16 per cento rispetto al 2022. Gli Stati Uniti sono il mercato principale per le performance dal vivo e le trasmissioni radio, mentre la Germania guida per lo streaming.

Il supporto all’export musicale e le prospettive per il 2025

I promotori della Milano Music Week – tra cui AssoConcerti, Assomusica, FIMI, Nuovo IMAIE e SIAE – hanno sottolineato l’importanza di un maggiore coordinamento per sostenere l’export musicale italiano nel 2025. Le iniziative mirano a consolidare le revenue e a espandere ulteriormente il business internazionale.

Ricavi e valore economico della musica italiana

FIMI ha comunicato che i ricavi dall’export della musica italiana nel 2023 hanno superato i 26 milioni di euro, con un incremento del 20 per cento rispetto al 2022. Dal 2020 al 2023, i ricavi sono cresciuti del 130 per cento, trainati principalmente dalle entrate digitali.

Secondo i dati raccolti da FIMI, il valore economico complessivo del settore musicale in Italia nel 2023 ha raggiunto i 4,323 miliardi di euro. I contributi diretti, tra cui concerti e diritti d’autore, ammontano a 3,076 miliardi di euro, mentre i contributi indiretti, come la vendita di strumenti musicali, rappresentano 1,247 miliardi di euro.

Milano Music Week: un evento che celebra la musica italiana

La Milano Music Week 2024 si conferma un appuntamento fondamentale per riflettere sulle opportunità di crescita della musica italiana sui mercati internazionali e per promuovere sinergie tra i diversi attori dell’industria musicale. Per ulteriori dettagli e per seguire gli eventi in programma, è possibile visitare il sito ufficiale.