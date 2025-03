Filippo Granatiero con “Credere” apre un nuovo capitolo della sua carriera

Lo scorso 14 febbraio Filippo Granatiero, giovane cantautore pugliese ha pubblicato il primo singolo di un nuovo progetto musicale che porta il suo nome. Si dice che sia importante credere in qualcosa per trovare la propria strada. Ed è proprio “Credere” il titolo del brano disponibile su tutte le piattaforme digitali, distribuito dall’etichetta Sfera Records.“Credere” rappresenta il debutto ufficiale dell’artista con il suo nome, un passo importante rispetto al passato più sperimentale in cui l’artista pubblicava con il nome di “21 Graffi”. L’uscita del nuovo singolo porta Filippo a compiere una transizione decisiva verso una nuova identità musicale, più matura e autentica, che fonde il suo passato con una visione più consapevole del suo percorso. In questa intervista, l’artista si racconta dando fiducia e speranza a tutti quei giovani che hanno avuto un passato simile al suo.

Cosa rappresenta per te “Credere”?

Credere rappresenta l’essere se stessi in un mondo di maschere. Si racconta chi si è veramente senza nessun tipo di ostacolo, paragone o limite.

In cosa bisogna credere secondo te?

Bisogna credere in quello che è realmente essenziale per noi stessi e provarci con tutte le forze a dar vita a ciò che noi abbiamo in testa. Quello che conta davvero per noi.

Come la musica ti ha aiutato nella vita a superare le difficoltà?

Tanto. Molto. Grazie alla musica sono cambiato e ho dato un valore alla mia identità. Sono stato obbligato a seguire una linea e sviluppare la mia identità in questo modo.

Cosa consigli a quei giovani che non sono ancora riusciti a superare un conflitto interiore per ricominciare a vivere?

Semplicemente di essere stessi e lavorare nella fase di accettazione del proprio io.

Quando hai scritto il testo di “Credere” e cosa ti ha ispirato?

La mia ispirazione è stata la mia storia. La mia vita. Da lì nasce il progetto “Filippo Granatiero”.

Come mai hai scelto di avviare un nuovo percorso artistico con il tuo nome Filippo Granatiero?

Nasce dalla voglia di raccontare il più possibile la verità, la mia storia o anche storie di altri. Per fare questo ho dovuto cambiare anche direzione musicale optando per un nuovo sound. Più vero.

Pensi che quei graffi che facevano parte del tuo precedente nome d’arte siano ‘guariti’?

No. Vivranno sempre con me. Ma adesso andiamo più d’accordo rispetto a prima.