L’Aurora vince la 22ª edizione del Premio Bianca d’Aponte

È L’Aurora a vincere la 22ª edizione del Premio Bianca d’Aponte, il concorso per cantautrici che si tenuto venerdì e sabato al Teatro Cimarosa di Aversa. Alla vincitrice va una borsa di studio di 1.000 euro e la partecipazione come ospite alla prossima edizione del Premio. L’Aurora si aggiudica inoltre la targa per la migliore interpretazione.

Rosita Brucoli porta a casa invece il Premio della Critica “Fausto Mesolella” (storico direttore artistico dell’evento), con una borsa di studio di 800 euro e la possibilità di esibirsi come ospite al Premio Nilla Pizzi il prossimo novembre. A lei anche il premio dell’etichetta femminile “Maieutica Dischi” di Veronica Marchi (vincitrice della prima edizione del Premio) per la produzione e pubblicazione di un brano.

La giuria generale ha assegnato inoltre la targa al miglior testo (dedicata a Oscar Avogadro) a Mabi e quella alla migliore musica a Bambina, che avrà anche l’opportunità di partecipare al festival “Femminile plurale” di Montella (Avellino).

MVR si è meritata invece il “Premio ’Na stella” del Virus Studio, con l’incisione di un brano con la produzione artistica di Ferruccio Spinetti e Alessandro Guasconi, mentre a Natalia Abbascià va una proposta per una possibile collaborazione artistica con l’etichetta Suoni dall’Italia di Mariella Nava.

Erano in finale anche Fabula, Miriam Ricordi, Sarai e Simona Valente.

Al di là dei premi assegnati, per alcune finaliste ci saranno anche diverse possibilità di suonare dal vivo in appuntamenti legati al Premio che periodicamente vengono organizzati in Italia e all’estero. Ad esempio a Praga, all’Istituto italiano di cultura, o a Roma, a Officina Pasolini. Negli scorsi mesi intanto il NuovoImaie ha confermato il contributo economico di € 10.000 (grazie ai fondi dell’art. 7 L. 93/92) finalizzato a realizzare un tour di cinque concerti per la vincitrice dell’edizione 2025, Micaela Tempesta.

Il Premio Bianca d’Aponte si conferma quindi non solo un importante palcoscenico ma anche un contenitore di concrete opportunità artistiche e professionali. Fra queste anche la possibilità di rapportarsi con prestigiosi ospiti che si sono alternati con loro sul palco, a partire dalla madrina Marina Rei e da Peppe Barra, che ha ricevuto il premio alla carriera della Città di Aversa. Ma anche Nino Buonocore, Andrea Mirò, Angela Baraldi, Moonari, Rossana De Pace, Alfina Scorza e la vincitrice della scorsa edizione Micaela Tempesta.

Si è esibita anche Koyel Basu, la vincitrice del Premio Bianca d’Aponte International, selezionata fra le concorrenti del Premio Andrea Parodi, festival gemellato con il d’Aponte, tenutosi nei giorni precedenti a Cagliari. Inoltre, un gruppo di alunni del liceo classico e musicale Domenico Cirillo di Aversa ha proposto “Anima scalza”, una canzone di Bianca d’Aponte, la cantautrice prematuramente scomparsa a cui è dedicata la manifestazione.

La direzione artistica del Premio è di Ferruccio Spinetti, mentre a condurre le serate sono stati Carlotta Scarlatto e Ottavio Nieddu. Una band residente, coordinata da Alessandro Crescenzo, ha accompagnato alcune concorrenti e alcuni ospiti.

Di assoluto livello le due giurie che hanno assegnato i premi dell’organizzazione. Per il premio assoluto hanno votato: Giuseppe Anastasi (cantautore), Giuseppe Barbera (musicista e compositore), Bungaro (cantautore), Giulia Bubba (Bubba Music), Tony Canto (cantautore), Rossana Casale (cantautrice), Valentina Casalena Parodi (Premio Andrea Parodi), Antonio Cortesi (BMG Italia), Mimì Ciaramella (musicista e compositore), Peppe D’Argenzio (musicista e compositore), Sergio Delle Cese (NoMusic / Antenna Music Factory), Grazia Di Michele (cantautrice), Angelo Franchi (AF47 Music), Massimo Germini (musicista e compositore), Romeo Grosso (Altomusic srl), Kaballà (cantautore), Elena Ledda (cantautrice), Andrea Mirò (cantautrice), Alfredo Rapetti Mogol (paroliere), Mariella Nava (cantautrice), Marina Rei (cantautrice), Ivan Rufo (Festival Botteghe d’Autore), Andrea Satta (cantautore), Stefano Scatozza (musicista e compositore), Roberto Trinci (Sony Music Publishing), Mario Tronco (musicista e compositore), Fausta Vetere (cantautrice).

La giuria del Premio della Critica “Fausto Mesolella” era invece composta da: Fabrizio Basso (SkyTg24), Salvo Battaglia (Stare in radio), Valerio Corzani (Rai Radio 3), Giorgiana Cristalli (Ansa), Enrico de Angelis (storico della canzone), Mauro De Cillis (critico musicale), Giuliano Delli Paoli (Ondarock), Max De Tomassi (Rai Radio 1), Elisabetta Malantrucco (Rai Radio Techete’), Marco Mennillo (Rockit), Michele Monina (critico musicale), Duccio Pasqua (Rai Radio 1), Fausto Pellegrini (Rainews24), Timisoara Pinto (Gr Rai), Alessia Pistolini (critico musicale), Francesca Silvestre (Rai Radio Live Napoli), John Vignola (Rai Radio1).

Il Premio Bianca d’Aponte è organizzato dall’Associazione Bianca d’Aponte, con la collaborazione di Doc Live. È realizzato anche con il contributo della Fondazione Banco di Napoli e di NuovoIMAIE e con il patrocinio della Regione Campania.

Partner: Emergency, M.A.U., Premio Andrea Parodi, Suoni dall’Italia, Istituto italiano di cultura di Praga,

Officina delle Arti Pasolini, Monferr’Autore Festival, Music for Change, Maieutica Dischi, Virus Studio, Premio Nilla Pizzi, Associazione Virginia Vita, Festival “Femminile Plurale”.

Media partner: Rai Radio1, Rai Radio Techetè, Rai Radio Live Napoli, L’isola che non c’era, Blogfoolk. Patrocinio: Rai Campania. Partner privilegiato: Città di Aversa.

in collaborazione con Ender Comunicazione (ufficio stampa). Photo credit: Giorgio Bulgarelli