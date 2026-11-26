Se il DDL dovesse essere approvato, Fondazione Capellino annuncia che la mobilitazione proseguirà e che l’orizzonte sarà quello della disobbedienza civile per fermare la caccia.

La Fondazione Capellino è una fondazione italiana senza scopo di lucro, nata per tutelare la biodiversità, contrastare il cambiamento climatico e promuovere la salvaguardia degli ecosistemi naturali.

La sua particolarità consiste nell’aver sviluppato un modello economico in cui l’attività imprenditoriale diventa uno strumento al servizio dell’ambiente, anziché della remunerazione degli azionisti privati. La Fondazione nasce nel 2018 per iniziativa dell’imprenditore Pier Giovanni Capellino e del fratello Lorenzo.

Nel 2019 i due fratelli compiono una scelta radicale: donano irrevocabilmente il 100% di Almo Nature Benefit S.p.A., azienda specializzata nella produzione di alimenti per cani e gatti, alla Fondazione, rinunciando ai propri diritti patrimoniali e di voto.

In definitiva, la Fondazione Capellino rappresenta un’esperienza di capitalismo orientato a una finalità collettiva, nella quale l’impresa non cessa di produrre profitto, ma pone il risultato economico al servizio di un interesse superiore a quello dei singoli proprietari.

https://fondazionecapellino.or

Domani venerdì 27 novembre 2026 è prevista alla Camera dei deputati la discussione del DDL Caccia, secondo il calendario ufficiale aggiornato alla seduta del 24 novembre.

Il programma della seduta prevede: Inizio dei lavori: ore 9.30. — Provvedimento: proposta di legge n. 2984 e abbinate. — Oggetto: modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sulla protezione della fauna selvatica e sull’attività venatoria. — discussione sulle linee generali.

Il provvedimento è già stato approvato dal Senato.

Alla vigilia del passaggio parlamentare la Fondazione Capellino torna a sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo questo passaggio legislativo altamente impattante per l’ambiente.

Ultimo atto, riportiamo le parole della Fondazione.

Buongiorno, domani la discussione alla Camera per il DDL Caccia. E’ l’ultimo capitolo di una battaglia che Fondazione Capellino ha portato avanti per proteggere gli animali e l’ambiente. Non si è chiesto di abolire la caccia ma di non estendere ulteriormente l’attività venatoria. Abbiamo lottato con la nostra voce, unendo le forze con tutte le associazioni che condividono le nostre posizioni, con le campagne informative, abbiamo raccolto l’opinione degli italiani (in allegato la più recente ricerca Ipsos per Fondazione Capellino). Ora siamo qui. Ultimo atto.

«L’ITALIA È UN CAPOLAVORO, NON UN POLIGONO DI TIRO». IN VISTA DEL VOTO ALLA CAMERA, VENERDÌ 27 NOVEMBRE, FONDAZIONE CAPELLINO LANCIA UN NUOVO VIDEO E RICHIAMA I PARLAMENTARI ALLA VOLONTÀ DEI CITTADINI: IL 78% DEGLI ITALIANI È CONTRARIO AD AMPLIARE TEMPI E AREE DI CACCIA.

«L’Italia è un capolavoro, non un poligono di tiro». Con questo messaggio Fondazione Capellino lancia un nuovo video contro il DDL Caccia, già approvato dal Senato e atteso alla discussione della Camera dei deputati venerdì 27 novembre.

«Onorevoli, chi state rappresentando?». È la domanda che la Fondazione rivolge ai parlamentari.

I dati dell’indagine Ipsos Doxa, commissionata da Fondazione Capellino nell’agosto 2026, sono chiari:

il 78% degli italiani è contrario sia all’ampliamento dei periodi di caccia

sempre il 78% è contrario all’estensione delle aree in cui è consentita

il 73 % è contrario all’ampliamento delle specie cacciabili

La battaglia, però, non si esaurirà con il voto parlamentare. Se il DDL dovesse essere approvato, Fondazione Capellino annuncia che la mobilitazione proseguirà e che l’orizzonte sarà quello della disobbedienza civile per fermare la caccia. Non una protesta per bloccare il Paese, i suoi servizi, la libertà di circolazione, ma una mobilitazione diretta e dura volta a contrastare l’attività venatoria. «L’Italia è un capolavoro. La fauna selvatica, la biodiversità, i suoi paesaggi sono un patrimonio che non può essere sacrificato. La politica non può ignorare ciò che la maggioranza dei cittadini chiede» commenta Pier Giovanni Capellino. «La nostra richiesta al Parlamento è dunque chiara: fermare il DDL Caccia, non allargare le possibilità di caccia e ascoltare la volontà degli italiani».

Il video è parte della campagna «Niente giustifica il DDL Caccia», disponibile su reintegrationeconomy.org a questo link.

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