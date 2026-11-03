Voci per la Libertà. A Rovigo una giornata speciale per raccontare il Festival 2026

Sabato 14 novembre sarà una giornata speciale per “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty”: sarà infatti dedicata all’ultima edizione del festival, la 29a, che si è tenuta nel centro storico di Rovigo dal 23 al 26 luglio 2026 con filo conduttore “Fai sentire la tua voce” e con il sostegno anche dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

L’appuntamento è alle 18 nella Sala della Gran Guardia, in Piazza Vittorio Emanuele II a Rovigo, a ingresso gratuito. Diversi i momenti che si alterneranno, dalla proiezione del docufilmntario “Smartphone Stories: fai vedere la tua voce” alla presentazione di una raccolta musicale e di un podcast sulla quattro giorni di luglio. E un live acustico di due dei protagonisti: Tizio Bononcini e Diletta Fosso.

“Smartphone Stories: fai vedere la tua voce”, che verrà presentato in anteprima assoluta, nasce da un laboratorio formativo di mobile filmmaking pensato per giovani interessati a raccontare il festival attraverso video, contenuti social e linguaggi audiovisivi contemporanei. I partecipanti hanno documentato il festival dall’interno, raccogliendo immagini, suoni e storie sul palco, nel backstage e fra il pubblico, con il coordinamento del regista Alberto Gambato. Il documntario è realizzato grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Rovigo.

Verrà poi presentata la playlist musicale con le canzoni del festival (in uno speciale gadget) e il podcast che dalla settimana successiva verrà realizzato in collaborazione con Radio Kappa, con i racconti degli artisti ed estratti delle loro esibizioni. Si tratta di Dente, Murubutu, Francamente, Ibla, Capabrò, Esdra, i Marilyn, Tizio Bononcini, Giovanni Segreti Bruno, Diletta Fosso, Sue, Vincenzo Fasano, Elisabetta Gagliardi, Agnese Valle, Pellegatta, Roberta Giallo e Magicaboola Brass Band.

A concludere l’evento ci saranno i live acustici di due dei finalisti del concorso di luglio. Bononcini, cantautore e musicista bolognese, porta in scena uno stile che lui stesso definisce “pop-cabaret”: ironico, surreale, teatrale e tagliente. Diletta Fosso, cantautrice e violoncellista sedicenne, intreccia invece formazione classica, pop e canzone d’autore, facendo del violoncello il suo tratto distintivo.

Fosso sarà protagonista anche di un evento alle 21 al Cinema Teatro Duomo, quando parteciperà con una sua testimonianza e una breve esibizione alla proiezione di “Se domani non torno”, film tratto dalla storia di Giulia Cecchettin. Proporrà il suo brano “Bruciate tutto”, ispirato alla frase di Elena Cecchettin (la sorella di Giulia): “Per Giulia non fate un minuto di silenzio, per Giulia bruciate tutto”. Un brano che prende le mosse da quella frase simbolo per trasformare il dolore in una riflessione sulla violenza di genere e sulla necessità di un cambiamento culturale.

“Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty” è un’iniziativa dell’Associazione Voci per la libertà APS realizzata in collaborazione e con il sostegno di: Amnesty International Italia, Circoscrizione VTAA di Amnesty International, Comune di Rovigo, CGIL Rovigo, SPI Cgil Veneto, CAF Cgil, CISL Padova e Rovigo, CAF CISL, IRSAP Foundation, Caritas Diocesana di Adria-Rovigo, Enaip Veneto, progetto “GET – Gender Equality Thinking”, progetto “Dentro e fuori”.

Iniziativa sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Progetto finanziato con i fondi dell’8×1000 della Chiesa Cattolica e dell’8×1000 della Chiesa Valdese”. Con il contributo di: Fondazione Banca del Monte di Rovigo, Coop Alleanza 3.0, Banca Annia.

Media partner: OPS Group, FunnyVegan, ViaVaiNet, Noise Symphony, Indieffusione, Radio Popolare, Radio 41, Radio Elettrica, Radio BlueTu, Radio Kappa, Rovigoinfocittà.

Partner tecnici: Tecnofire, ARS audio & light, Press4All, Birrificio Vojo, Gelateria Godot, Mei – Meeting degli Indipendenti, Rete dei Festival, Studioartax, IdeeGrafiche, Centro Documentazione Polesano, Musica nelle Aie, Premio la Mia Terra, Monferr’Autore Festival, CSV di Padova e Rovigo

in collaborazione con Ender Comunicazione