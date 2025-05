Videoclip Italia Awards ha anticipato nei giorni scorsi che il videoclip di “Tuta Gold“ di Mahmood è il vincitore del Premio Billboard Italia.

Il premio verrà consegnato venerdì 16 maggio in occasione della quarta edizione della manifestazione, che per la prima volta si svolgerà a Milano.

Il videoclip di “Tuta Gold” è diretto dal regista Attilio Cusani. Quello con l’artista di origine sarde è un sodalizio artistico nato nel 2019, anno in cui “Soldi” ha spopolato a partire dalla partecipazione al Festival di Sanremo, prima delle due edizioni che hanno portato il cantautore alla vittoria e al successo internazionale.

Federico Durante, caporedattore di Billboard Italia, spiega così come è maturata la decisione:

Il videoclip diretto da Attilio Cusani è al contempo raffinato e profondamente “urban”. L’ambientazione nel complesso di Rozzol Melara a Trieste rende il giusto omaggio a uno dei capolavori del brutalismo italiano, mentre le coreografie sono all’altezza dei migliori modelli americani, valorizzate da brillanti scelte di inquadrature e montaggio. E la linguaccia di Mahmood è una delle cose più iconiche viste l’anno scorso. Quando qualità e quantità vanno a braccetto: quello di Tuta Gold è anche il video più visualizzato del 2024.

Il regista di origine beneventana ha così commentato:

Ricevere questo premio da Billboard per il video di Tuta Gold è un riconoscimento che mi emoziona profondamente. Questo lavoro nasce da un’urgenza narrativa ben precisa: raccontare la sensibilità dei ragazzi delle periferie, non attraverso i soliti cliché, ma mettendo in luce la loro capacità di empatia, di cura, di scelta etica. L’idea che un gruppo di adolescenti salvi delle mucche dal macello può sembrare surreale, ma per me era l’immagine perfetta per rompere uno stereotipo. Spesso pensiamo che certi gesti di dolcezza possano appartenere solo a contesti protetti, privilegiati. Invece no. Anche ai margini delle città, nei luoghi meno rappresentati, esiste una dimensione profondamente umana, fatta di silenzi, di piccole ribellioni gentili, di istinti puri. Questo video è stato possibile grazie a chi ha creduto nella visione: Mahmood, innanzitutto, che ha accolto l’idea con coraggio, e la casa di produzione Borotalco, che l’ha trasformata in realtà con passione e sensibilità. In un tempo in cui la velocità spesso anestetizza l’emozione, credo che raccontare la dolcezza sia, a suo modo, un atto rivoluzionario. E se questo premio serve a dare più voce a queste storie, allora è ancora più bello.

Attilio Cusani: Mahmood ma non solo

Attilio Cusani è un regista, fotografo e visual artist italiano noto per il suo approccio poetico e visionario alla narrazione visiva. Dopo un percorso formativo che unisce arte contemporanea, fotografia e cinema, Cusani si è affermato nel panorama musicale e pubblicitario grazie a uno stile riconoscibile, capace di fondere estetica cinematografica e profondità emotiva. Negli anni ha collaborato con alcuni tra i più influenti artisti italiani, tra cui Elodie e appunto proprio Mahmood, per il quale ha diretto videoclip di forte impatto come “Tuta Gold” e “MiAmiMiOdi“. Il suo lavoro è spesso orientato alla ricerca di umanità nei margini, raccontando con delicatezza temi sociali, identitari e generazionali. Parallelamente al lavoro con la musica, Cusani firma anche progetti per brand e campagne artistiche, mantenendo sempre una forte coerenza autoriale.

Ai Videoclip Italia Awards 2025 Attilio Cusani è inoltre tra i finalisti nella categoria Miglior Regista dell’anno, mentre il videoclip di “Tuta Gold“, che ha recentemente superato 100 milioni di visualizzazioni su Youtube, compete anche come Miglior videoclip di genere pop e Miglior Styling, a cura di Lisa Jarvis. Quest’ultimo, come è noto, è un elemento fondamentale nell’estetica di Mahmood, che nella stessa categoria compare con un altro lavoro, quello per il brano “Ra Ta Ta“, dove lo styling è affidato a Ramona Tabita, ma pure per il Make up & Hair, grazie a Greta Giannone e Alfredo Cesarano. Le nominations ottenute dai lavori che vedono protagonista Mahmood lo rendono insieme a Damiano David e La Rappresentante di Lista uno dei tre artisti che più ricorrono nella shortlist di VIA2025.

La premiazione a Milano

Nel corso della serata verranno attribuiti in totale 22 riconoscimenti, determinati da una giuria internazionale composta da esperti ed esperte del settore.

La cerimonia, ospitata da Base, sarà preceduta da alcuni talk, nel corso dei quali si discuterà anche di possibilità e limiti nell’utilizzo dell’Iphone da parte di registi e direttori della fotografia (trend che a livello internazionale riguarda big come Lady Gaga, The Weeknd e Olivia Rodrigo) e si festeggeranno i primi dieci anni di Maciste Dischi, l’etichetta discografica che ha fatto conoscere Gazzelle, Fulminacci, Canova, Giuse The Lizia, Siberia, centomilacarie, Mobrici e altri artisti della scena indie.

Gli incontri coinvolgeranno numerosi/e professionisti/e e saranno moderati da Alessio Rosa, condirettore e fondatore di Videoclip Italia Awards. Il programma include inoltre un aperitivo di networking e un party con dj set al Super Club (via Tortona 27, Milano). Per i dettagli sui vari appuntamenti previsti è possibile consultare la pagina web www.videoclipitaliaawards.com/programma-2025