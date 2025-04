Videoclip Italia Awards: in vetta Damiano David, Mahmood e LRDL

La direzione artistica di Videoclip Italia Awards ha comunicato oggi le cinquine finaliste della quarta edizione dei premi, che quest’anno si svolgeranno per la prima volta a Milano. Dopo tre edizioni a Roma, infatti, la serata dedicata ai riconoscimenti destinati a tutte le categorie professionali impegnate nella realizzazione di videoclip si trasferisce in quella che è riconosciuta come la capitale italiana della discografia e della produzione audiovisiva di videoclip, così come della pubblicità e della moda.

La giuria internazionale di VIA2025 ha espresso cinque nomination per ogni categoria, per un totale di 19 (divise tra generi musicali e professionalità tecnica, più i premi speciali: low budget, estero, animazione, Extraclip), con le sezioni low budget e regista under 25 create per ribadire la volontà di offrire maggiore visibilità alle produzioni giovani, nate da poco e non ancora sostenute dalle maggiori aziende del settore.

L’artista il cui videoclip ha ottenuto più nominations è Damiano David (5 diverse candidature per Silverlines), seguito da Mahmood (con 2 per Tuta Gold e 2 per Ra Ta Ta) e La Rappresentante di Lista (4 candidature per Paradiso). Ne hanno 3 Angelina Mango, Cesare Cremonini, Genetik, Mace con Salmo e Centomilacarie, Novze, Prima stanza a destra. Due nominations per i video di Assurdité, Fulminacci, Lamante, The Frog, Tre allegri ragazzi morti.

Per il premio Regista dell’anno concorrono Attilio Cusani (regista dei video di Mahmood fin dai tempi di Soldi), Bendo (duo noto per le sue collaborazioni con Gazzelle e Fulminacci) Nicolò Bassetto, Tommaso Ottomano e Simone Peluso (questi ultime tre già consacrati dalle precedenti edizioni di Videoclip Italia Awards). Tra i colleghi under 25 i finalisti sono Domenico Fanelli, Samir Fennane, Ruben Gagliardini, Puro (ossia Luca Gardella e Gabriele Savino) e Gabriele Redaelli: tutti candidati per la prima volta, ad eccezione di Fennane, a testimoniare la dinamicità di un settore aperto a nuove leve.

Tra le case di produzione fa il pieno ancora una volta Borotalco (ben 27 candidature), che stacca C41 (5), Partizan (casa di produzione francese che ha prodotto Silverlines per Damiano David, 5) e Maestro & Think Cattleya (3). Quasi 300, in totale, i videoclip iscritti nel 2024, un numero record rispetto alle precedenti edizioni di VIA.

Sarà Base (in via Ambrogio Bergognone da Fossano 24) ad ospitare l’evento, venerdì 16 maggio a partire dalle 18. Come sempre, oltre alla premiazione si potrà assistere a due panel con esperti/e , per proseguire con un aperitivo di networking in attesa della cerimonia, la quale culminerà con un after party. Il programma definitivo verrà diffuso a fine aprile.

Tutte le nomination

Migliore Videoclip Pop

Angelina Mango – Melodrama

Regia: Simone Peluso

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Latarma Records

Cesare Cremonini – Ora Che Non Ho Più Te

Regia: Enea Colombi

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Universal Music Italia

Damiano David – Silverlines

Regia: Nono Ayuso, Rodrigo Inada

Prodotto da: Partizan

Etichetta: Sony Music Italy

Mace, Salmo, Centomilacarie – Non Mi Riconosco

Regia: Ludovico Di Martino

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Island Records

Mahmood – Tuta Gold

Regia: Attilio Cusani

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Island Records

Migliore Videoclip Rock

I Hate My Village – Water Tanks

Regia: Donato Sansone

Etichetta: Locomotiv Records

La Rappresentante di Lista – Paradiso

Regia: Roberto Saku Cinardi

Prodotto da: Borotalco.tv

Etichetta: Woodworm, Dischi Numero Uno

Manitoba – Futuro

Regia: Lisa Mazzei, Leonardo Fiori

Prodotto da: Eclettica, Lyzard Film

Etichetta: Pioggia Rossa Dischi

Santi Francesi – Ho Paura di Tutto

Regia: Francesco Lorusso

Prodotto da: Broga’Studio

Etichetta: Dischi Numero Uno

The Frog – Larry

Regia: Federico Munari

Migliore Videoclip Rap

Ghali – Paprika

Regia: Lorenzo Sorbini

Prodotto da: Maestro & Think Cattleya

Etichetta: Warner Music Italy

Nayt – Certe Bugie

Regia: Antonio Chiricò, Nayt

Prodotto da: Borotalco, deep qulture

Etichetta: Sony Music Italy

Night Skinny, Artie 5ive – Numero 5

Regia: Giammarco Boscariol, Davide Piras

Prodotto da: The Hills

Etichetta: Island Records

Rkomi – Tutto Ha Un Prezzo

Regia: Enrico Bellenghi

Prodotto da: C41

Etichetta: Island Records

Tredici Pietro – Big Panorama

Regia: Simone Peluso

Prodotto da: Eclettica

Etichetta: Epic Records

Migliore Videoclip Indie

Assurditè – Corriamo senza futuro



Regia: Ruben Gagliardini



Etichetta: M.A.S.T.

Fulminacci – +1



Regia: Bendo

Prodotto da: Illmatic Film Group

Etichetta: Maciste Dischi

Lucio Corsi – Tu Sei il Mattino



Regia: Tommaso Ottomano



Prodotto da: Panoramic Studio

Etichetta: Sugar Music

Tre Allegri Ragazzi Morti – La Nuova Canzone Per Me



Regia: Erika De Nicola

Prodotto da: Movimenti Production

Etichetta: La Tempesta

Vinnie Marakas – Acqua Frizzante



Regia: Tommaso Ferrara

Prodotto da: Cagliostro Films



Etichetta: Dischi Sotterranei

Migliore Videoclip Elettronica

Genetik – Sanctuary

Regia: Stefano Usberghi

Prodotto da: C41

Etichetta: D.N.A. Music inc TECHNO Label

Mont Baud – Dura

Regia: Cristiano Pedrocco

Prodotto da: Fadeout

Novze – J’existe



Regia: Marco Pacchiana

Stabber, Salmo – Trueno



Regia: Martina Pastori

Prodotto da: Edera, Courage Milano

Etichetta: Virgin Music

Victoria, Anitta – Get Up Bitch! Shake Ya Ass

Regia: Simone Bozzelli

Prodotto da: Amartia Film Production



Etichetta: A noted. Records/Epic

Migliore Videoclip Alternativo

bu’ke – Dell’altro mondo



Regia: Delia Simonetti

Coca Puma – Porta Pia



Regia: Rodrigo Mella



Etichetta: Dischi Sotterranei

Lamante – Non Chiamarmi Bella



Regia: Nicolò Bassetto



Etichetta: Artist First

Me, July – Mundi



Regia: Simone Peluso

Etichetta: Soundinside Records

Prima Stanza A Destra – Ti Amo



Regia: Bianca Peruzzi

Etichetta: Sugar Music

Premi Tecnici

Migliore Fotografia

Cesare Cremonini – Ora Che Non Ho Più Te

Regia: Enea Colombi

Fotografia: Marco De Pasquale

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Universal Music Italia

Damiano David – Silverlines

Regia: Nono Ayuso, Rodrigo Inada

Fotografia: Albert Salas

Prodotto da: Partizan

Etichetta: Sony Music Italy

Genetik – Sanctuary

Regia: Stefano Usberghi

Fotografia: Stefano Usberghi

Prodotto da: C41

Etichetta: D.N.A. Music inc TECHNO Label

Mace, Salmo, Centomilacarie – Non Mi Riconosco

Regia: Ludovico Di Martino

Fotografia: Cristiano Di Nicola

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Island Records

Novze – J’existe



Regia: Marco Pacchiana

Fotografia: Federico Di Maria

Migliore Montaggio

Damiano David – Silverlines

Regia: Nono Ayuso, Rodrigo Inada

Montaggio: Aaron Saiki

Prodotto da: Partizan

Etichetta: Sony Music Italy

Fulminacci – +1



Regia: Bendo



Montaggio: Bendo

Prodotto da: Illmatic Film Group

Genetik – Sanctuary

Regia: Stefano Usberghi

Montaggio: Margherita Freyrie

Prodotto da: C41

Etichetta: D.N.A. Music inc TECHNO Label

Lamante – Non Chiamarmi Bella



Regia: Nicolò Bassetto

Montaggio: Nicolò Bassetto



Etichetta: Artist First

Novze – J’existe



Regia: Marco Pacchiana

Montaggio: Leo Ferrari

Migliore Scenografia

Angelina Mango – Melodrama

Regia: Simone Peluso

Scenografia: Maria Vittoria Giottoli

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Latarma Records

Damiano David – Silverlines

Regia: Nono Ayuso, Rodrigo Inada

Scenografia: Platna Studio

Prodotto da: Partizan

Etichetta: Sony Music Italy

Emma – Apnea

Regia: Bogdan Plakov

Scenografia: Luana Corino



Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Capitol Records

La Rappresentante di Lista – Paradiso

Regia: Roberto Saku Cinardi



Scenografia: Raffaele Lucci

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Woodworm, Dischi Numero Uno

The Kolors – Un Ragazzo Una Ragazza



Regia: YouNuts!



Scenografia: Irene Belfi

Prodotto da: Maestro & Think Cattleya

Etichetta: Warner Music Italy

Migliore Color Grading

Cesare Cremonini – Ora Che Non Ho Più Te

Regia: Enea Colombi

Color Grading: Daniel Pallucca



Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Universal Music Italia

Damiano David – Silverlines

Regia: Nono Ayuso, Rodrigo Inada

Color Grading: Julien Alary

Prodotto da: Partizan

Etichetta: Sony Music Italy

La Rappresentante di Lista – Paradiso

Regia: Roberto Saku Cinardi



Color Grading: Leonardo Masoero

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Woodworm, Dischi Numero Uno

Mace, Salmo, Centomilacarie – Non Mi Riconosco

Regia: Ludovico Di Martino

Color Grading: Valerio Liberatore

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Island Records

Prima Stanza A Destra – Ti Amo



Regia: Bianca Peruzzi

Color Grading: Luca Moro

Etichetta: Sugar Music

Migliori VFX

Lazza, Laura Pausini – Zeri in Più



Regia: Late Milk

VFX: Nicholas Cravedi, Riccardo Menozzi, Yuri Watabe, domo.domoo, 6iod3, Mariostabilee, Flow 4D

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Island Records

Mr. Rain – Due Altalene

Regia: Francesco Lorusso

VFX: Francesco Lorusso, Massimo Branca, Giuseppe Orlando

Prodotto da: Maestro & Think Cattleya

Etichetta: Warner Music Italy

Niky Savage – Zitella



Regia: Mattias Hoxha, Ahmed Chops



Post production/ Vfx supervisor: Ahmed Chops, Mattias Hoxha

CGI: Tóth-Horgosi Gergely, Szatmári Zoltán

Composting lead: Infinity

Vfx compositor: Mihajlo Stefanović

Additional composting: Nuke fx, Vfxnavi, Nicholai Vogel

Vfx artist: Andres Prieto

Prodotto da: Borotalco



Etichetta: Warner Music Italy

Rose Villain – Click Boom!

Regia: Andrea Folino

Post-House: REEF STUDIOS

Supervisor, 3D & Compositing: Andrea Ferrarello

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Warner Music Italy

Sick Luke, Lazza, Duki – Exit



Regia: Late Milk

VFX supervisor & lead: Nicholas Cravedi

Compositing: Nicholas Cravedi, Riccardo Menozzi

Environment artist: Luis Munoz

3D artist: Nicholas Cravedi, Yuri Watabe, Domo.domoo



Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Carosello Records

Migliore Styling

Angelina Mango – Melodrama

Regia: Simone Peluso

Styling: Nick Cerioni

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Latarma Records

Gaia – Dea Saffica

Regia: Stella Asia Consonni

Styling: Tiny Idols



Prodotto da: Borotalco



Etichetta: Columbia Records

Kommando – Velvet Mi Amor



Regia: Lisa Mazzei, Leonardo Fiori



Styling: Stefano Chiassai, Corinna Chiassai, TheCube Archive, Marius Hordijk



Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Size Records

Mahmood – Tuta Gold

Regia: Attilio Cusani



Styling: Lisa Jarvis

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Island Records

Mahmood – Ra Ta Ta

Regia: Attilio Cusani



Styling: Ramona Tabita

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Island Records

Migliore Make-Up & Hair

Chiello – Stanza 107

Regia: Tommaso Ottomano



Make-Up: Roelle, Caterina Camera

Etichetta: Island Records

La Rappresentante di Lista – Paradiso

Regia: Roberto Saku Cinardi



Key hair director & Make-up artist: Stephanie Glitter

Special Make-up: Alice Gentili

Hair Stylist figurazioni: Valeria Daidone

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Woodworm, Dischi Numero Uno

Mahmood – Ra Ta Ta

Regia: Attilio Cusani



Make-up Artist: Greta Giannone

Hair Stylist: Alfredo Cesarano

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Island Records

Richey V – Infamia



Regia: Manuel Esposito

Special Make-up: Silvia Murciano

Etichetta: Don’t Play This At Home Records

Tony Effe – Miu Miu



Regia: Late Milk

Make-up: Gaia Dellaquila

Hair Stylist: Davide Nucara

Prodotto da: Borotalco

Etichetta: Island Records

Premi Speciali

Migliore Videoclip Internazionale

Cults – Onions

Regia: Alice Fassi

Prodotto da: Le\Pac, C41

Etichetta: Imperial

Danny Brown, Bruiser Wolf – Y.B.P.



Regia: Edem Wornoo, William Child



Prodotto da: Gravy Mercedes & Ground Work Production



Etichetta: Warp Records

Else – Ocean

Regia: Mohamed Chabane, Théo Jourdain

Prodotto da: Frenzy Paris



Etichetta: Mirage Studio, Paraciel

FKA twigs – Eusexua

Regia: Jordan Hemingway

Prodotto da: Object & Animal

Etichetta: Young Recordings

SAINt JHN – Circles + Body On Me + Glitching



Regia: Alex Gargot



Prodotto da: CANADA

Etichetta: Godd Complexx

Migliore Extraclip

Arssalendo – Chiamare Casa Sempre Lo Stesso Posto



Regia: Giada Bossi



Prodotto da: Withstand Film, Agile

Etichetta: Artist First

Dardust – Urban Impressionism (Visual Album)



Regia: Filiberto Signorello, Lorenzo Kezaffiri

Prodotto da: A1 Entertainment



Etichetta: Masterworks

Gaia Morelli – La Natura Delle Cose



Regia: Andrea Monda, Gaia Morelli

Etichetta: Dischi Sotterranei

One More Hey – Soft Causes



Regia: Mai Ves



Prodotto da: Mattia Viselli

Sadturs & Kiid – No Regular Music Deluxe (Album Trailer)



Regia: Giammarco Boscariol, Davide Piras

Prodotto da: The Hills

Etichetta: Sto Records

Migliore Videoclip Low Budget

Assurditè – Corriamo Senza Futuro



Regia: Ruben Gagliardini



Etichetta: M.A.S.T.

Jesse The Faccio – Sali Contro

Regia: Daniele Zen, Vernante Pallotti



Etichetta: Dischi Sotterranei

Nicaragua – The Hassle



Regia: Filippo Raineri

Etichetta: Yucca Records

Prima Stanza A Destra – Ti Amo



Regia: Bianca Peruzzi

Etichetta: Sugar Music

The Frog – Larry

Regia: Federico Munari

Migliore Videoclip o Sequenza di Animazione

Andrea Laszlo De Simone – Fiore Mio



Regia: Viola Mancini



Animazione: Viola Mancini

Etichetta: 42 Records

C’mon Tigre, Giovanni Truppi – Sento un Morso Dolce



Regia: Donato Sansone



Animazione: Donato Sansone



Etichetta: Intersuoni

Diederik Pierani – I Papi



Regia: Diederik Pierani, Michela Menichelli



Animazione: Michela Menichelli

Massimo Pericolo, Tedua, Neima Ezza – Straniero RMX



Regia: Davide Vicari, Dario Imbrogno

Animazione: Dario Imbrogno, Stefania Demicheli



Prodotto da: Withstand Film

Etichetta: Epic, Pluggers

Tre Allegri Ragazzi Morti – La Nuova Canzone Per Me



Regia: Erika De Nicola

Animazione: Erika De Nicola



Prodotto da: Movimenti Production



Etichetta: La Tempesta

Regista Dell’Anno Under 25

Domenico Fanelli

Gabriele Redaelli

Puro

Ruben Gagliardini

Samir Fennane

Regista Dell’Anno

Attilio Cusani

Bendo

Nicolò Bassetto

Simone Peluso

Tommaso Ottomano

Migliore Videoclip Italiano

Candidati e vincitore di questa categoria verranno annunciati durante la cerimonia di premiazione.