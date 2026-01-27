Qui il martirio

ha acceso le fiaccole alla morte,

nelle stanze fetide,

fuligginose d’odio,

tra ossa chiassose e scarsa carne,

sotto un cielo di anime

vicine e lontane.

I fili attorno

non son di stelle cadenti,

ma di aculei spinosi,

dove brandelli di mani

hanno afferrato invano la vita

e, oltre la siepe luttuosa,

la speranza ha cessato di sperare.

S’ode lamentosa

la fretta dei passi gravi,

la calca dei corpi vuoti,

dei filari a righe scamiciati,

spinti da gelide saette,

da mani di fiamme

che di cuor han fuoco e demonio.

La terra accoglie a sé

radici e tronchi legnosi,

da cui non spuntan petali e colori,

su questa polverosa landa,

tra fiumi d’uomo e di sangue versato,

né fiore ramingo e odoroso

potrà gioir l’ombra del sorriso.

Un Domineddio di guerra,

ha maledetto chi giace sotterra

i numeri di madri e figli,

di padri e di catene,

le anime d’ossa

che ancora risuonano tremanti

l’orrore dei delitti e delle pene.

Nel vuoto crudele e nudo

e del mortale fiato,

soffia del ricordo vissuto

lo spirito delle vite sterminate,

dei corpi dilaniati,

nei forni d’umana carne

che ancor urla nel silenzio.

Su questa terra amara

macchiata per mano d’odio e di follia,

possan i pensieri eterni

nutrire in ciel anima e sembianze,

sian luce notte e giorno al par di stelle,

chè mai occhi le sorti di Auschwitz possan rivedere

nemmai storia e bocca possan raccontare.