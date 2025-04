Su 28 de abrile est una die de festa in tottu sa Sardigna. Oe sos sardos affestana su disizu de libertade, autonomia e dignidade de unu pòpulu intreu.

Caliccunu lezzinde custu articolu ada a pensare: “itte bi faghede su Sardu in d’unu situ italianu?”.

Sa risposta este semplice: de “Sa Die de sa Sardigna” si nde faeddada in tottue (e innoghe podides agattare tottu sos particulares istoricos), ma nos semus irmenticados chi este una festa chi nos servidi pro nos ammentare su valoru fintzas de sa Limba Sarda.

Sunu in pagos a s’inde ammentare. Unu nomene pro tottus este Prof. Frantziscu Casula.

E tando, pro sa primma orta, iscrio custas pagas paraulas pro contare itt’este su 28 de abrile e poitte deppimos festare, chie este in Sardigna e prus ancora chie ch’este attesu.

Sa Die de sa Sardigna

Su 28 de abrile est una die de festa in tottu sa Sardigna.

Oe sos sardos affestana su disizu de libertade, autonomia e dignidade de unu pòpulu intreu.

“Sa Die de sa Sardigna” est naschida pro ammentare unu momentu istòricu importantissimu: su arrempellu de su 1794 contra de s’occupatzione piemontesa.

In cussa data, innantis su pòpulu de Casteddu, e pustis tottus sos sardos, si sunu arrempellados contra de s’autoridade de sos Savoia.

Su viceré Vincenzo Balbiano, paris cun sos occupantes piemontesos, timinde s’arrennegu sempre pius mannu de sos sardos, este fuidu lassande su guvernu de s’Isula.

Sos sardus, istraccos de essere trattados chena riguardu perunu, ana incomintzadu a pedire pius giustìtzia e autonomia, dimandande ingarrigos pubblicos.

Dae sos pesperos sardos sun colados seculos, ma este adduradu su ammentu de chie ada animadu cussas dies, su primmu fra tottus Giommaria Angioy, e mescamente su disizzu de gherrare pro ottennere su chi nos toccaiada.

Oe, “Sa Die de sa Sardigna”, festa natzionale de una Natzione intro de un’attera Natzione, no est solu una commemoratzione o una festa de pòpulu, ma s’occasione de nos ammentare cantu este importante sa libertade, s’autoderminatzione de sos pòpulos, sa cultura e sa tutela de sa Limba e de tuttu sas limbas.

“Sa Die de sa Sardigna” est una festa de identidade e resistentzia, chi dada onore a una regione italiana chi ischidi essere in su mattessi tempusu una Natzione cun istoria, limba e ispirutu de dignidade.

Bona “Die” a tottus.

Traduzione

Qualcuno leggendo questo articolo potrebbe pensare: “cosa ci fa il Sardo in un sito italiano?”.

La risposta è semplice: di “Sa Die de sa Sardigna” se ne parla ovunque (e qui potete trovare tutti i particolari storici), ma ci siamo dimenticati che è una festa che ci serve per ricordare anche il valore della Lingua Sarda.

Sono in pochi a ricordarlo. Un nome su tutti è quello del Prof. Francesco Casula.

E allora, per la prima volta, scrivo queste poche parole per raccontare cos’è il 28 aprile e perché dobbiamo festeggiarlo, sia chi è in Sardegna, e sia, ancora di più, chi è lontano.

Il Giorno della Sardegna

Il 28 aprile è un giorno di festa in tutta la Sardegna.

Oggi i sardi celebrano il desiderio di libertà, autonomia e dignità di un popolo intero.

“Sa Die de sa Sardigna” è nata per ricordare un momento storico importantissimo: la rivolta del 1794 contro l’occupazione piemontese.

In quella data, prima il popolo di Cagliari, e poi tutti i sardi, si sono ribellati contro l’autorità dei Savoia.

Il viceré Vincenzo Balbiano, assieme agli occupanti piemontesi, temendo sempre di più la rabbia dei sardi, fuggì lasciando il governo dell’isola.

I sardi, ormai stanchi di essere trattati senza alcun rispetto, iniziarono a chiedere più giustizia e autonomia, pretendendo incarichi pubblici.

Da quella data sono passati secoli, ma resta vivo il ricordo di chi animò quei giorni, primo fra tutti Giovanni Maria Angioy, e soprattutto il desiderio di lottare per ottenere ciò che ci spettava.

Oggi, “Sa Die de sa Sardigna”, festa nazionale di una Nazione dentro un’altra Nazione, non è solo una commemorazione o una festa popolare, ma un’occasione per ricordare quanto siano importanti la libertà, l’autodeterminazione dei popoli, la cultura e la tutela della lingua e di tutte le lingue.

“Sa Die de sa Sardigna” è una festa di identità e di resistenza, che rende onore a una regione italiana che sa essere, allo stesso tempo, una nazione con storia, lingua e spirito di dignità.

Buona “Die” a tutti.

