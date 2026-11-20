Portare in superficie ciò che spesso resta sommerso: dalla memoria storica del territorio ai segnali invisibili della violenza nelle relazioni affettive. È questo il filo rosso che lega i due prossimi appuntamenti firmati dalla Compagnia Teatrale Oltreunpo’ APS al Teatro San Cristoforo, inseriti nel cartellone della stagione “A fior d’acqua – Tra ciò che affiora e ciò che resta sommerso”. Un doppio appuntamento tra cultura, musica e impegno civile, domenica 22 e mercoledì 25 novembre.

Domenica 22 novembre: la storia di Milano vista dai suoi canali

Si parte domenica 22 novembre alle ore 17.00 con “Milano, finché scorre”, spettacolo diretto da Marco Oliva che intreccia racconti storici, musica e suggestioni teatrali per esplorare il legame profondo tra il capoluogo lombardo e la sua rete di canali.

Sul palco, proprio a pochi passi dalle acque del Naviglio Grande, saliranno Simone Lunghi — canoista della Canottieri San Cristoforo noto come l’“Angelo dei Navigli”, Ambrogino d’Oro 2021 e autore della prima circumnavigazione completa di Milano via acqua — e l’attore e musicista Martino Iacchetti. Dai marmi del Duomo trasportati sui barconi fino agli assedi storici in cui l’acqua divenne arma di guerra nelle mani di Francesco Sforza, lo spettacolo invita a guardare i Navigli oltre la cartolina degli aperitivi e del turismo. In questa continua evoluzione rischiamo di perdere la conoscenza di ciò che ha costruito la nostra identità.

spiega il regista Marco Oliva Vogliamo andare oltre il racconto nostalgico: la storia dei Navigli ci permette di comprendere la città di oggi e interrogarci su quella di domani, perché quei canali possono ancora essere una risorsa per il futuro. Mercoledì 25 novembre: dare voce ai segnali invisibili della violenza

Tre giorni dopo, mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il teatro si fa strumento di prevenzione e solidarietà con “Prima di chiamarlo amore”.

La lettura scenica a due voci e chitarra — scritta da Marco Oliva, diretta da Elena Martelli e interpretata da Paola Iuvone e Arianna Domenichetti — avrà un doppio momento: al mattino sarà presentata in Regione Lombardia, mentre alle 20.30 andrà in scena al Teatro San Cristoforo – Alfredo Chiesa.

Al centro della storia ci sono Lisa, una giovane donna la cui relazione si trasforma lentamente in una spirale di possesso, e Carlo, il compagno inserito in un percorso presso un centro per uomini maltrattanti. Senza ricorrere a rappresentazioni sensazionalistiche, lo spettacolo accende i riflettori su ciò che accade prima che la violenza diventi evidente: la gelosia scambiata per amore, la protezione che diventa controllo, l’isolamento progressivo. Al termine della replica serale è previsto un momento di confronto con il pubblico insieme alle realtà impegnate in prima linea sul territorio: Telefono Donna, il collettivo Un Passo con Micaela e il CIPM (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione), per riflettere anche sugli strumenti di tutela e sulle evoluzioni del Codice Rosso. L’intero ricavato della serata sarà devoluto per scopi benefici.

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