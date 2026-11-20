Teatro
Dai Navigli alla violenza di genere: l’impegno di Oltreunpo’
Al Teatro San Cristoforo di Milano un doppio appuntamento: domenica 22 novembre “Milano, finché scorre” racconta i Navigli con Simone Lunghi e Martino Iacchetti, mentre mercoledì 25 la lettura benefica “Prima di chiamarlo amore” si schiera contro la violenza sulle donne.
Portare in superficie ciò che spesso resta sommerso: dalla memoria storica del territorio ai segnali invisibili della violenza nelle relazioni affettive. È questo il filo rosso che lega i due prossimi appuntamenti firmati dalla Compagnia Teatrale Oltreunpo’ APS al Teatro San Cristoforo, inseriti nel cartellone della stagione “A fior d’acqua – Tra ciò che affiora e ciò che resta sommerso”.
Un doppio appuntamento tra cultura, musica e impegno civile, domenica 22 e mercoledì 25 novembre.
Domenica 22 novembre: la storia di Milano vista dai suoi canali
Sul palco, proprio a pochi passi dalle acque del Naviglio Grande, saliranno Simone Lunghi — canoista della Canottieri San Cristoforo noto come l’“Angelo dei Navigli”, Ambrogino d’Oro 2021 e autore della prima circumnavigazione completa di Milano via acqua — e l’attore e musicista Martino Iacchetti. Dai marmi del Duomo trasportati sui barconi fino agli assedi storici in cui l’acqua divenne arma di guerra nelle mani di Francesco Sforza, lo spettacolo invita a guardare i Navigli oltre la cartolina degli aperitivi e del turismo.
In questa continua evoluzione rischiamo di perdere la conoscenza di ciò che ha costruito la nostra identità.
spiega il regista Marco Oliva
Vogliamo andare oltre il racconto nostalgico: la storia dei Navigli ci permette di comprendere la città di oggi e interrogarci su quella di domani, perché quei canali possono ancora essere una risorsa per il futuro.
Mercoledì 25 novembre: dare voce ai segnali invisibili della violenza
La lettura scenica a due voci e chitarra — scritta da Marco Oliva, diretta da Elena Martelli e interpretata da Paola Iuvone e Arianna Domenichetti — avrà un doppio momento: al mattino sarà presentata in Regione Lombardia, mentre alle 20.30 andrà in scena al Teatro San Cristoforo – Alfredo Chiesa.
Al centro della storia ci sono Lisa, una giovane donna la cui relazione si trasforma lentamente in una spirale di possesso, e Carlo, il compagno inserito in un percorso presso un centro per uomini maltrattanti.
Senza ricorrere a rappresentazioni sensazionalistiche, lo spettacolo accende i riflettori su ciò che accade prima che la violenza diventi evidente: la gelosia scambiata per amore, la protezione che diventa controllo, l’isolamento progressivo.
Info utili e biglietti
- “Milano, finché scorre”: domenica 22 novembre 2026, ore 17.00.
- “Prima di chiamarlo amore”: mercoledì 25 novembre 2026, ore 20.30 (evento benefico).
- Dove: Teatro San Cristoforo – Alfredo Chiesa, via San Cristoforo 1, Milano.
- Biglietti e contatti: prevendite disponibili online sul circuito LiveTicket (
www.liveticket.it). Per informazioni:
info@oltreunpo.it| Tel. 02 97164435 |
www.oltreunpo.it.
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