La presentazione del film si terrà nella prestigiosa cornice istituzionale della Sala Giacomo Matteotti alla Camera dei Deputati, a Roma. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 10:30. Non si tratterà di una semplice proiezione cinematografica, ma di un vero e proprio momento di analisi sociologica e culturale incentrato sulle nevrosi e sulle derive del nostro tempo.

L’evento sarà introdotto dall’Onorevole Toni Ricciardi, Vice Presidente del Gruppo PD alla Camera, che ha promosso con forza questa iniziativa sia per l’alto valore culturale del cortometraggio, sia per l’importanza di riscoprire una tradizione rituale oggi quasi del tutto dimenticata.

A guidare e moderare il dibattito su “La banda muta” sarà il giornalista Pedro Armocida, Presidente dell’Associazione Festival Italiani di Cinema e Vice Presidente del SNCCI, il quale coordinerà i diversi interventi in programma prima della proiezione: