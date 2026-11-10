“Sul ring della carriera”: 10 round per superare un KO lavorativo

In “Sul ring della carriera” (Laurana Editore), l’ex pugile e HR Director Emanuela De Franchis trasforma la boxe in un metodo in 10 round per superare un licenziamento, affrontare la ricerca di lavoro e reinventarsi con esercizi pratici e consigli di esperti.

Ieri, presso la sede di LinkedIn Italia in Piazza Sigmund Freud 1 a Milano, si è tenuta la presentazione del libro “Sul ring della carriera. 10 round per cambiare lavoro, ritrovarlo e ritrovarsi” (Laurana Editore, 200 pp), il nuovo libro di Emanuela De Franchis.

Alla presenza di alcuni dei professionisti delle aziende che Emanuela De Franchis ha intervistato nel libro, di professionisti del settore head hunting, coaching e outplacement, ma anche giornalisti e autori rinomati come Lucia Tilde Ingrosso e Giuliano Pavone, l’autrice ha dialogato con Luis Alvarez, Enterprise Account Director di LinkedIn.

La carriera di Emanuela De Franchis

Emanuela De Franchis è Direttrice Risorse Umane ed executive coach con 26 anni di esperienza internazionale maturata in ruoli di leadership all’interno di sette aziende e cinque Paesi.

Ex atleta agonista di pugilato, nel suo libro Sul ring della carriera unisce il percorso manageriale alle lezioni apprese sul ring per affrontare il tema della transizione professionale. Attraverso dieci round, l’autrice offre riflessioni e strumenti concreti per accompagnare chi cambia lavoro – per scelta o per necessità – dalla presa di coscienza alla ricerca del ruolo giusto, dal networking al colloquio, fino alla decisione su quando fermarsi.

La presentazione

Un licenziamento, una carriera interrotta, una ricerca di lavoro che non decolla, il bisogno di reinventarsi dopo anni nello stesso ruolo: i momenti di passaggio professionale sono spesso vissuti come una sconfitta. Possono però trasformarsi in un’occasione di crescita, se affrontati con lo stesso metodo e la stessa tenacia richiesti in un incontro di boxe.

In una piacevolissimo dialogo con Luis Alvarez, l’autrice ha spiegato la sua tesi e ha raccontato del libro e di sé:

“Sono un pugile e ho maturato una resilienza fuori dal comune. Ti dico ‘sono un pugile’ e non ‘ero un pugile’, anche se non combatto più, perché essere un pugile è un modo di vivere, non solo praticare uno sport. In questo libro ho parlato tanto di pugilato perché anche cercare un lavoro, come la boxe, è una battaglia, combattuta round dopo round, contro un avversario che a volte vedi e altre volte è invisibile (mandi un CV e non sai chi lo leggerà…), e dove i colpi si danno e si prendono”.

Durante la presentazione ha raccontato che:

“L’idea di questo libro è nata quando, rientrata in Italia senza un lavoro, mi sono ritrovata io, che di mestiere mi occupo di risorse umane, a dover capire come ripartire: sapevo benissimo cosa consigliare a chi perde o cambia lavoro, ma viverlo sulla mia pelle è stata tutta un’altra storia. In quei mesi ho ricevuto tanti messaggi da amici e conoscenti disorientati, che non sapevano da dove cominciare: non volevo più limitarmi a qualche consiglio al volo, volevo dare loro uno strumento concreto, da usare nel momento in cui serve”.

Partendo da questa base, De Franchis ha raccolto consigli, esercizi ed esperienze in un metodo unico. Al racconto della propria esperienza personale, compresa la necessità di reinventare più volte la propria carriera, l’autrice alterna consigli pratici e momenti di allenamento pensati per trasformare le idee in azione, impreziosendo il tutto anche con il contributo di avvocati, coach, counselor, società di outplacement e head hunter. Ne nasce una guida pratica ed empatica, rivolta sia a chi sta cambiando lavoro sia a chi, più in generale, sta cercando di ritrovare se stesso dopo una fase di incertezza professionale.

“Emanuela ha alle spalle oltre vent’anni di esperienza internazionale nel mondo delle risorse umane, ma quello che la caratterizza è soprattutto una curiosità che la porta a esplorare strade diverse, a mettersi alla prova e a guardare le cose da prospettive non sempre convenzionali.”

ha spiegato Alvarez,

“Nel suo modo di affrontare le sfide c’è un equilibrio interessante tra la voglia di capire a fondo le situazioni e quella di sperimentare, cercare nuove possibilità, senza dare troppo per scontato. Il tutto con un approccio diretto e una buona dose di ironia, che non guasta mai. Nel suo percorso e nella sua carriera convivono la manager, la sportiva e oggi anche l’autrice. Esperienze apparentemente diverse, tenute insieme da un filo comune: il desiderio di continuare a imparare e di mettere ciò che ha imparato a disposizione degli altri”.

Non è una sconfitta, è solo un round.