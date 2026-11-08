D’Antuono e Druetti: i volti della nuova generazione riformatrice

«Questa campagna è riuscita in un’impresa che sembrava impossibile: ha riportato la patrimoniale al centro del dibattito politico.

Che siamo sulla strada giusta lo si capisce anche da come reagiscono gli altri: ogni giorno c’è chi si impegna a spiegare che la patrimoniale è sbagliata e non funziona. Vuol dire che hanno paura, perché sanno che questa proposta colpisce i super ricchi, di cui la destra continua a difendere gli interessi. Non colpisce il ceto medio, la prima casa o i piccoli risparmi: riguarda chi possiede milioni di euro. Chi sostiene il contrario lo fa per spaventare chi non la pagherebbe e ne avrebbe solo benefici.

Per il centrosinistra la tassa sui grandi patrimoni non è una debolezza, ma un punto di forza e la condizione per finanziare tutte le altre priorità: conversione energetica, scuola, ricerca e sanità pubblica, emergenza abitativa. Le risorse si trovano tassando i pochi super ricchi, non i tanti che già pagano. Non serve essere radicali, basta la Costituzione.

Con le elezioni tra un anno, Possibile assume un impegno: se saremo nella maggioranza, insisteremo ogni giorno perché quella maggioranza discuta la legge di iniziativa popolare, cercando convergenze e intese con le altre forze.».