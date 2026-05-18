Gli ultimi versi di Alceste nel Misantropo di Molière dicono:

Trahi de toutes parts, accablé d’injustices,

Je vais sortir d’un gouffre où triomphent les vices ;

Et chercher sur la terre un endroit écarté

Où d’être homme d’honneur on ait la liberté.

(Tradito da tutte le parti, oppresso dalle ingiustizie,

Uscirò da un abisso dove trionfano i vizi;

E cercherò sulla terra un angolo appartato

dove di essere un uomo d’onore si abbia la libertà)

Vincenzo Zingaro cerca, apparentemente, di ammorbidire questa ricerca di isolamento. Alceste poco prima aveva chiesto alla donna amata, Célimène, di seguirlo. Ma la donna si rifiuta di seguirlo nell’orrore di un simile deserto:

La solitude effraye une âme de vingt ans.

Je ne sens point la mienne assez grande, assez forte,

Pour me résoudre à prendre un dessein de la sorte.

(La solitudine spaventa un’anima di venti anni.

Non sento affatto la mia così grande, così forte,

a risolvermi di prendere un disegno di tal sorte).

Alceste capisce il proprio abbaglio, Célimène non è solo la donna sbagliata per lui. ma un’anima del tutto estranea a ciò che lui sente di essere, a chi, anzi, vuole essere e chiede che sia chi sceglie di vivere con lui:

Non, mon cœur à présent vous déteste,

Et ce refus lui seul fait plus que tout le reste.

Puisque vous n’êtes point, en des liens si doux,

Pour trouver tout en moi, comme moi tout en vous,

Allez, je vous refuse ; et ce sensible outrage

De vos indignes fers pour jamais me dégage.

(No, il mio cuore al presente vi detesta,

E questo rifiuto da sé fa più di tutto il resto.

Poiché voi non siete affatto, in legami così dolci,

Al punto di trovare tutto in me, come io tutto in voi,

Andatevene, io vi rifiuto; e questo sensibile oltraggio

Dalle vostre indegne catene mi svincola per sempre).

Annalena Lombardi e Vincenzo Zingaro

È un finale quasi tragico. La separazione degli amanti. Come nella conclusione della Bérénice di Racine. Che è una tragedia. Senza morti, senza spargimento di sangue, ma che finisce con una separazione che per entrambi è la fine di un rapporto che ci si illudeva eterno. Come sarà il suicidio di Werther, alla fine del romanzo. E proprio Goethe, di fatti, osserva come la comicità di Molière si sviluppi da un sentimento tragico della vita, se il tragico consiste nell’inconciliabilità di un conflitto. La soluzione positiva della vicenda è un debito al genere teatrale della commedia, non della vita, e si realizza di solito nell’unione matrimoniale degli amanti. Nel Misantropo questa soluzione è invece negata al protagonista e spostata su due personaggi secondari, Éliante e Philinte, i quali convoleranno a desiderate nozze. Il misantropo, l’odiatore del genere umano resta escluso, isolato. Condannato alla solitudine. Il che getta un velo oscuro su tutta la vicenda. Alceste non è un personaggio positivo, ammirato dal poeta. le sue ragioni sono giuste, il suo sdegno per la corruzione sociale ammirevole. Ma anche lui esagera, è affetto dalla monomania di una passione: il disprezzo degli altri. Per Molière anche chi ha ragione, anche chi vede con chiarezza i mali della società, sbaglia se eccede nella sua critica, se trapassa i limiti del giusto giudizio e trascende nella superbia del rigore morale assoluto, come se solo lui fosse capace di attuare in terra la giusta misura di una morale, quando invece il suo eccessivo rigore finisce per rivelarsi un vizio di superbia. Ecco, il vizio, qualunque vizio, è appunto travalicare la misura in cui deve contenersi ogni azione giusta. Anche il misantropo è una figura comica, ridicola, quando il suo odio per l’ingiustizia si fa odio per gli ingiusti, odio per chiunque non ubbidisca al suo inflessibile e astratto codice di ciò ch’è morale e ciò che non lo è.

Vincenzo Zingaro, che ha messo in scena la commedia al Teatro Arcobaleno di Roma, ricoprendo il ruolo del protagonista, ha attenuato – ripeto: apparentemente – questa severa condanna degli eccessi, anche da parte di chi è fondamentalmente giusto, morale, appunto, come si autoproclama, un “homme d’honneur”. Célimène, alla fine, cede, e accetta di seguire Alceste nel suo ritiro solitario. Questo assenso non è scritto da Molière, è aggiunto da Zingaro. Non so se ciò rientri nello spirito della commedia che voluto costruire Molière, ma certo funziona assai bene nell’idea che Zingaro ha impostato per tutta la vicenda. Quando si apre il sipario appare un quadro di figure immobili con una maschera sul volto e a parte, seduto su una poltrona, Alceste, con il capo reclino come di chi si sia improvvisamente addormentato. Si accendono le luci, gli attori si levano le maschere, restano sulla scena solo due attori, Zingaro che impersona Alceste e Giovanni Ribò nella parte di Filinte: comincia la commedia.

Philinte

Qu’est-ce donc ? Qu’avez-vous ?

Alceste, assis.

Laissez-moi, je vous prie.

(Philinte: Che c’è dunque? che avete? Alceste: Lasciatemi, vi prego.)