“Tra sogni e desideri”: un cast da favola per le favole Disney

Diana del Bufalo è tornata a teatro accompagnata da un cast spettacolare. Lo show “Tra sogni e desideri” racconta cento anni di Disney con le sue più belle colonne sonore.

Ieri sera, al Teatro Arcimboldi di Milano, è tornato in scena “Tra sogni e desideri“.

Dopo il debutto a Napoli e le date sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, “Tra sogni e desideri” è ripartito con le più belle colonne sonore della Disney.

Uno show sensazionale che porta in scena la magia della musica dal vivo, e che vede al centro della scena una talentuosissima Diana Del Bufalo.

Non solo lei però, perchè lo show ha molti protagonisti.

C’è la voce narrante di Francesco Pannofino, la stupenda Orchestra Filarmonica di Benevento diretta dal Maestro Marco Attura, e lo spettacolare vocal ensemble di dieci elementi degli ANIMEniacs Corp.

Lo spettacolo vede anche la partecipazione di talentuosi performer e un corpo di ballo che animano il palco.

Un viaggio straordinario, lungo oltre cento anni, per ripercorrere le fiabe che hanno segnato la nostra vita. Due ore in cui si attraversano le più belle melodie di sempre, quelle che hanno fatto sognare intere generazioni. Una trasposizione cinematografica in chiave musicale in un percorso di fiabe e leggende per rivivere quelle storie che hanno popolato e animato da sempre il nostro immaginario.

Lo spettacolo

“Tra sogni e desideri” è uno spettacolo coinvolgente, che stupisce anche chi non è un appassionato “disneyano”.

Uno spettacolo per famiglie certo, ma che sorprendentemente coinvolge un pubblico di adulti che è cresciuto tra “Cenerentola” e “Biancaneve”, “Gli Aristogatti” e “La Bella e la Bestia”, “Pocahontas” e “La Sirenetta”.

La “protagonista”

Diana Del Bufalo è uno dei talenti più cristallini usciti dal talent “Amici”.

Quando parlo di talento mi riferisco alle varie sfaccettature delle sue doti artistiche.

Canta con una voce non comune nel nostro panorama musicale, presenta, recita e ha una presenza scenica fortissima.

Quest’ultima va di pari passo con la capacità di lasciare il palco ai suoi compagni d’avventura (l’Orchestra e gli ANIMEniacs Corp sono stati superlativi), sparendo per interi frammenti di spettacolo.

D’altronde ha subito messo in chiaro che tutti sarebbero stati protagonisti, quasi a sminuire la sua presenza sul cartellone.

I continui complimenti, sentiti, ai suoi compagni di palco, sono accompagnati da momenti in cui quel palco lo lascia per scendere in platea.

All’inizio dello spettacolo, dopo la prima canzone, si lascia andare ad una confidenza:

“Questo periodo ho incontrato una brutta persona che mi fa stare male, ma sticazzi, sono all’Arcimboldi di Milano e voi siete la mia cura”.

Ed è proprio evidente che la sua dimensione più naturale sia proprio il teatro, capace di valorizzarne le tante doti.

La rivedremo comunque anche in tv su Prime, nel seguito di “Pensati sexy” (il suo primo ruolo da protagonista) per la regia di Michela Andreozzi.

Le prossime tappe di “Tra sogni e desideri”

Sempre al Teatro Arcimboldi di Milano si terrà stasera la seconda data prevista, e poi il tour proseguirà nel 2026 con date in tutta Italia.

Queste le date di gennaio: