A Mesagne il mese di maggio è dedicato ai “Germogli di Legalità”

2 Maggio 2023

Una serie di appuntamenti con inizio il 2 maggio vedono il coinvolgimento delle scuole e di varie associazioni culturali locali con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e di Amnesty International. Presenti volti noti del giornalismo e della politica

Mesagne (Brindisi) – Maggio è il mese che notoriamente dal 1992, anno delle stragi di mafia come quella di Capaci prima, in cui morì il Giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo pure lei Magistrato e gli uomini della scorta, e quella di via D’amelio poi, nel cuore di Palermo, viene dedicato al delicato e scottante tema della “Legalità“.

Ed anche Mesagne, nell’entroterra brindisino, centro del Salento, che in passato ha fatto i conti con strati radicati ed efferati della criminalità organizzata, come da diversi anni a questa parte, indirizzerà tutto il mese di maggio, a tanti ed interessanti incontri dal titolo “Germogli di Legalità“. Si parte il 2 maggio, presso Lab Creation, in via Lucantonio Resta, nel centro storico della città normanno-sveva, dove a partire dalle 9.30 nei locali del Caffè Letterario, i ragazzi della Scuola media Materdona-Moro, potranno collegarsi in diretta streaming con il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Npury, e con l’attivista iraniana Pegah Moshir Pour. L’incontro nello specifico è stato organizzato dall’associazione culturale “Scintilla” e dalla sua presidente Regina Cesta, con il patrocinio della Città di Mesagne e la preziosa collaborazione dell’organizzazione Amnesty International, da sempre in prima fila per la difesa dei diritti umani in tutto il mondo.

Questa è solo la prima tappa di un tour emozionante e ricco di spunti di riflessione importanti riguardo alla centralità della tutela della libertà come punto di partenza ineludibile per salvaguardare i principi fondamentali dell’esistenza umana, tra i quali anche il diritto di protesta, nei modi che il vivere civile contempla. Era stata proprio Amnesty Kids, lo scorso gennaio, a fornire agli studenti, un kit didattico per approfondire l’argomento dei diritti umani, nell’ambito di un progetto educativo. La stessa Regina Cesta, a capo dell’associazione culturale “Scintilla”, commenta “Avere Riccardo Noury e Pegah Moshipour ospiti costituirà per gli studenti un momento senz’altro intenso, di cui potrà restare traccia nella loro formazione personale e scolastica“.

Dal 2 al 10 maggio, poi, le sale espositive del Castello comunale ospiteranno la mostra fotografica “La strage dei fiori”, curata dall’associazione “Pari Opportunità”, sul tema della violenze di genere nella martoriata terra iraniana.

Il 4 maggio, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Mesagne festeggia i 25 anni di istituzione con un’intensa giornata celebrativa. Il 6 maggio, i bambini e i ragazzi, dalle 17.30 alle 19.30, nelle vie del Centro Storico, si cimenteranno in un percorso di letture itineranti che si concluderà all’interno dell’antico Maniero con uno spettacolo di burattini. Tutto a cura del Comitato interscolastico dei genitori.

Ancora, l’8 maggio al Salento Fun Park, a partire dalle 19.30, Antonella Napoli, nota giornalista e scrittrice, presenta il suo libro “Più forte della paura”edito da All Around. Pagine in cui l’autrice racconta storie di innocenza spezzata e dell’impegno per i bambini di strada dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio del 2021 nella Repubblica democratica del Congo, al termine di un agguato,, e dei tantissimi operatori che si occupano di mettere in salvo e rieducare queste giovani vite.

Il 31 maggio, la Direttrice di Amnesty International Italia, la dottoressa Ileana Bello, incontra i ragazzi delle classi prime della scuola media Materdona-Moro, sul tema “L’attivismo e la protesta. Il ruolo di Amnesty International”, dove a seguire si terrà la sottoscrizione di un protocollo di collaborazione con la Città di Mesagne.

Infine giovedì 1 giugno, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne, Andrea Pennacchi e Pippo Civati incontreranno i ragazzi sul tema “Il diritto di protesta nel teatro e nella cultura“.

“Legalità e giustizia sociale, un connubio che è soprattutto un impegno: si traduce in azioni condivise, che hanno come fine quello di rinsaldare il rapporto tra istituzioni e cittadini, attraverso occasioni create ad hoc con iniziative a tema, ma che in realtà servono per affermare l’importanza della legalità come regola di vita quotidiana“, tiene a precisare il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli.